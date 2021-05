Sergio Massa lloró en el homenaje que la Cámara de Diputados le hizo a Mario Meoni: “Me cuesta aceptar su muerte”

Sergio Massa se emocionó al hablar de Mario Meoni en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados inició una nueva sesión este miércoles con el propósito de votar el proyecto de postergación, por un mes, de las elecciones primarias y las generales. Previo a ello, los legisladores decidieron rendirle un sentido homenaje a Mario Meoni , ex ministro de Transporte, fallecido el pasado 23 de abril.

Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, se sentó en una banca y recordó a su amigo: “Dudé mucho a lo largo de las últimas 48 horas en... Por esto”, expresó entre lágrimas. Tras la interrupción, prosiguió: “En bajar o no bajar para hacerle un homenaje a alguien que lo merece. Me tocó esa noche, ese viernes a la noche, me tocó junto con (Carlos) Selva llegar a la ruta, recibir la primera información de la policía. Trabajar para que la familia viviera y sufriera lo menos posible. Y además compartir con muchos de ustedes y con nuestro Presidente la información alrededor de una noticia que, aún hoy, debo confesarles que me cuesta aceptarla ”.

“ A uno le cuesta entender algunas cosas que suceden en la vida y desde lo humano es difícil aceptarlas y tolerarlas. Pero sí creo que ese militante, que abrazó la política muy jovencito, atraído por Raúl Alfonsín. Ese militante del diálogo y del respeto, ese dirigente que enamoró -ganando y perdiendo elecciones- a una ciudad como Junín. Que se dio el lujo de muchas veces el plantear sus convicciones aún a riesgo de perder posicionamiento personal”, dijo Massa.

“Ese dirigente elegía siempre defender la idea pero además el respeto. El respeto por su idea y por el otro. Ese papá de los dos mellizos que aún cuando él viajaba permanentemente estaba encima de las cuestiones que hacen a cualquier padre de familia. Ese marido, omnipresente, que ocupaba todo el lugar en la casa, como definía su mujer. Ese ministro, intendente, legislador, transparente, que mostraba con orgullo no solo los premios internacionales sino el trabajo que hacía en función de la transparencia en la administración del Estado”, relató el líder del Frente Renovador.

Previo al inicio de la sesión, los legisladores realizaron un minuto de silencio por Mario Meoni y Miguel Lifschitz

Meoni, quien tenía 56 años, murió el viernes 23 de abril mientras manejaba rumbo a Junín para visitar a su familia y pasar con ellos el fin de semana. El funcionario viajaba solo en su vehículo oficial Ford Mondeo bajo la lluvia, en sentido a San Andrés de Giles-Carmen de Areco, cuando cerca de las 21.30, a la altura del kilómetro 112 de la Ruta Nacional 7, perdió el control del automóvil, despistó, impactó de lleno contra el guardarraíl y terminó volcado.

“ Desgraciadamente, Mario, que era un entregado y un caprichoso, era tan austero y tan convencido de las señales de austeridad, que pretendía que el ida y vuelta a su pueblo con él manejando. Me peleé 20 veces en el último año por ese tema. Hoy recuerdo algunas de esas peleas y lo recuerdo con una sonrisa porque tenía que ver con su personalidad”, contó Massa.

Y continuó: “Creo sí que más allá del valor del dirigente político, de la enorme pérdida del ministro, de la dolorosa pérdida para la familia, del papá, del marido, del amigo, lo más importante y lo más rescatable es que se fue una gran persona. Y en todo caso, tal vez el mensaje más importante que debiéramos tomar todos nosotros que estamos acá y que muchas veces en el fragor de la pelea perdemos de vista cuánto lastimamos al otro o a nosotros mismos, es el mensaje de que se puede hacer política respetando al otro y respetándose a uno mismo como hacía Mario Meoni”.

“Por suerte me quebré al principio y lo puedo despedir con una sonrisa. Siento una enorme alegría por lo que decía Leopoldo (Moreau), por el aplauso de pie de todos los bloques. Siento orgullo por mi amigo, porque vi los mensajes de todos los colores políticos, despidiéndolo y reconociéndolo. Se fue un ministro, se fue un papá, se fue un militante, pero sobre todo se fue una persona. No olvidemos y aprendamos de esa muerte y del dolor de esa muerte, y no olvidemos que quienes estamos sentados acá y quienes nos miran desde sus casas, tienen que saber que nunca perdemos el respeto y la condición de persona. Y tal vez ese sea el aprendizaje más grande que nos puede dejar Mario Meoni”, completó Massa.

El recuerdo de Miguel Lifschitz

Tras las palabras de Massa, los legisladores también rememoraron al ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz , fallecido el 9 de mayo por coronavirus.

“Era un amigo. Suena raro que en la Argentina de hoy podamos estar hablando de un rival o de un adversario con tanto cariño. Hemos tenido innumerables encuentros, en donde en muchos ni siquiéramos coincidíamos. Siempre Miguel tenía un enorme compromiso por nuestra provincia. El deseo constante de hacer, no imponer su posición”, expresó el diputado Federico Angelini (PRO).

Miguel Lifschitz

“Más que un homenaje he pedido estos minutos para rendirle mis respetos al ex gobernador. No solo por su actuación como dirigente sino básicamente su actitud personal, que lo llevó a que sea respetado y admirado por todo el arco político”, sostuvo el diputado Luciano Laspina (PRO).

“Nos hicimos muy amigos cuando éramos intendentes, él de Rosario y yo de Córdoba. Era un tipo honorable, decente. Miguel era de esas personas de las que uno jamás le va a encontrar una vuelta. Un tipo honorable. Construimos una hermosa relación, lo ponía en situaciones muy incómodas y se divertía. Reconocerlo como siempre lo reconocí, como mi amigo”, recordó el legislador Luis Juez (PRO).

SEGUIR LEYENDO: