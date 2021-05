Alberto Fernández, antes de reunirse con la titular del FMI: “Confío en que entienda el reclamo de la Argentina EFE/Esteban Collozo

Antes de su encuentro con Kristalina Georgieva, Alberto Fernández manifestó sus deseos de que la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) “entienda el reclamo y los planteos que hace la Argentina”. Será la primera vez que compartan una reunión presencial, tras sucesivos contactos telefónicos y videoconferencias por Zoom, en la que el Presidente buscará consolidar una hoja de ruta que permita al país cumplir con sus pagos de la deuda externa sin ejecutar un plan de ajuste.

“Espero mañana poder hablar con ella y transmitirle nuestros deseos y la vocación nuestra. Confío en que lo entienda, que entienda el reclamo y los planteos que la Argentina hace. La Argentina, ni más ni menos, es víctima de una deuda tomada irresponsablemente por un Gobierno que hoy nos aconseja cómo pagarla, pero que en su momento nos metió en el peor de los mundos. Nosotros queremos cumplir, pero no a costa del hambre de nuestra gente”, declaró el Presidente en diálogo con la TV Pública desde Italia.

Para Alberto Fernández, el hecho de que por primera vez se pueda ver cara a cara con la titular del FMI es determinante: “Creo que me va a ayudar mucho, y seguramente a ella también, que escuche de mi boca lo que le pasa a la Argentina. Ella hasta aquí nos ha ayudado mucho: quiero lograr un acuerdo con el Fondo Monetario que no suponga la postergación de la Argentina y de quienes viven en ella porque, entre lo que heredamos y la pandemia, ya los argentinos sufrieron mucho. No quiero más sufrimiento ni postergar la necesidad de que la Argentina se ponga de pie”.

El jefe de Estado y la directora gerente tienen empatía mutua, lo que le permitió al ministro de Economía, Martín Guzmán, avanzar con las negociaciones para refinanciar todos los vencimientos de la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri cuando ocupaba la Casa Rosada y Christina Lagarde era la imagen pública del FMI.

Alberto Fernández no quiere pagar un solo centavo de dólar al FMI durante 2021, y la instrucción a Guzmán es evitar que la Argentina caiga en default por obra y gracia de dos vencimientos de capital que tienen que cancelarse en septiembre y diciembre, respectivamente. Si no hay acuerdo con el Fondo, los vencimientos caerán y el país estará en default.

Por estos motivos, la reunión de Alberto Fernández con Georgieva es fundamental para encontrar consensos que permitan esquivar el default, satisfacer las expectativas de los estados que prestaron 44.000 millones de dólares y quieren recuperar sus propios fondos públicos, y al mismo tiempo diseñar un plan que establezca nuevas reglas de juego entre el FMI y los países deudores.

La reunión entre Alberto Fernández y Georgieva será en el hotel Sofitel de Villa Borghese, a las 9.00 en punto (hora de Italia). No se descarta que el ministro Guzmán y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, también participen del cónclave con la directora gerente del FMI.

Por otro lado, el Presidente realizó un balance de su gira por Europa -que finaliza mañana-, en la que mantuvo reuniones con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa; el jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el papa Francisco. “Creo que ha sido una gira muy productiva y los objetivos que nos fijamos los hemos podido concretar todos”, señaló.

Noticia en desarrollo...