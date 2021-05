El Congreso comenzará a analizar el proyecto para postergar las elecciones

La Cámara de Diputados comenzará a analizar el proyecto de postergación de las elecciones

El Congreso de la Nación comenzará a analizar el proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición que establece la postergación de las elecciones Legislativas 2021 -tanto las Primarias como las Generales- debido a la situación epidemiológica en la que se encuentra el país a raíz de la segunda ola de COVID-19.

Si bien el Gobierno dio el primer paso convocando las PASO para el 8 de agosto y las generales para el 24 de octubre, como indica el Código Electoral Nacional, se trata solo de una formalidad ya que esa fechas serán cambiadas una vez que ambas Cámaras aprueben el proyecto acordado con la oposición. La normativa vigente señala que las Primarias deben realizarse el segundo domingo de agosto, mientras que las generales se tendrán que llevar adelante el cuarto domingo de octubre inmediato anterior a la finalización de los mandatos. Sin embargo, con el acuerdo político a raíz de la pandemia, las PASO se realizarían el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre.

Desde hace meses el tema se encuentra en la agenda de la política, pero recién el último viernes se terminó de acordar entre las distintas fuerzas. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, fueron las voces del oficialismo en la reunión virtual del último viernes con los jefes de bancada de todos los bloques, y se comprometieron a incluir la “cláusula cerrojo” que exigió Juntos Por el Cambio: garantizar que las elecciones solo se postergarán por única vez, con argumento sanitarios, y no se suspenderán. Quedaría estipulado en el artículo 6 del borrador con la siguiente leyenda: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto que oficializa la convocatoria a elecciones, el Poder Ejecutivo debe formalizar el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados, donde comenzará a tratarse en la comisión de Asuntos Constitucionales, que será la encargada de analizar y buscar darle dictamen al proyecto. En principio, según adelantaron fuentes del massismo a Infobae, en plenario de comisiones se trataría este miércoles. No obstante, oficialismo y oposición deberán renovar el protocolo de trabajo remoto de la Cámara Baja que venció el pasado 30 de abril. Por lo que entre hoy y mañana, los jefes de bloque terminarán de rubricar el acta que habilite la continuidad de sesiones mixtas.

“Coincidimos en que en el marco de esta pandemia era necesario encontrar un mecanismo de postergación”, dijo Massa en una transmisión oficial, junto a De Pedro, después del acuerdo. “Por indicación del Presidente, hicimos una reunión con Massa y los presidentes de los bloques, para consensuar de qué forma realizar una elección cuidando la salud. El consenso permite ganar un mes de vacunación. Todos entendemos que la prioridad del gobierno nacional y del resto de las fuerzas políticas es llevar adelante un proyecto de ley que cuide la salud de los argentinos”, agregó el ministro del Interior.

Eduardo "Wado" De Pedro y Sergio Massa encabezaron la reunión con los referentes de los bloques

Observaciones de la oposición y la exigencia para que se apruebe la Boleta Única de papel

A partir de la base de que el proyecto fue consensuado entre el Gobierno y legisladores de los distintos partidos, la aprobación del mismo para modificar la fecha de las elecciones no presentará mayores dificultades. No obstante, referentes de los bloques minoritarios plantearon una serie de observaciones, mientras que en Juntos Por el Cambio hay diputados que cuestionan el acuerdo y optarían por abstenerse de votar o directamente se ausentarían el día de la sesión.

Por fuera de JxC, el resto de los bloques adelantaron que acompañarán en el proyecto en la votación en general, pero abrieron el debate para que sea modificado en puntos que consideran sustanciales. José Luis Ramón, de Unidad Federal para el Desarrollo, pidió que se incluya un informe del Ministerio de Salud sobre la situación epidemiológica. Eduardo “Bali” Bucca, del bloque Justicialista, rechaza el pedido de Juntos Por el Cambio para que no se habilite una nueva postergación de las elecciones. El diputado considera, teniendo en cuenta el aumento de los contagios y la incertidumbre sobre cuál será el cuadro epidemiológico en septiembre, que no se puede cerrar la posibilidad de modificar una vez más el calendario electoral.

Alejandro "Topo" Rodríguez, diputado nacional de Consenso Federal

Consenso Federal puso sobre la mesa el pedido para que además del cambio de fecha se apruebe el uso obligatorio de la Boleta Única de papel. Desde el Gobierno Nacional consideran que no hay margen temporal para aplicarla este año, sin embargo desde el lavagnismo presentaron un nuevo proyecto para que se instrumente a partir del 2023, pero que sea aprobado este año: “Así, aseguramos que esté vigente de aquí a dos años”. El planteo lo encabezó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez en la reunión virtual del viernes pasado, en la que le pidió al ministro Wado de Pedro y a los referentes del Frente de Todos y de Juntos Por el Cambio “que no rechacen la boleta única de papel”. “Si no se puede aplicar este año, al menos que se apruebe ahora y rija en 2023″ , exigió. A dicho pedido también se sumó el socialista Enrique Estévez.

La incorporación de la boleta única de papel implica “mayor eficiencia, equidad y transparencia en todo el proceso electoral”. En los fundamentos del proyecto, Consenso Federal explica que “el sistema propuesta simplifica los procesos de diseño, impresión, transporte, distribución, disposición, reposición, recuento y control de boletas electorales, permitiendo un ahorro de más del 75% en costos estimados para dichas actividades”. Además señala que “implica una drástica reducción de la cantidad de personas involucradas” en el proceso electoral.

Si bien el ministro del Interior, Massa y los diputados de JxC acordaron “formar una comisión” para tratar el tema, el diputado Alejandro Rodríguez advirtió que “se lo vamos a seguir exigiendo a los dos bloques mayoritarios”.

Por último, la izquierda reflotó el histórico reclamo para que se elimine el piso de votos requeridos en las elecciones Primarias para poder competir en las generales.

