Tras el fallo de la Corte, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza rechazaron la propuesta de “presencialidad administrada” que impulsa el Gobierno

El ministro de Educación nacional, Nicoás Trotta, y su par porteña Soledad Acuña

Unas horas después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que respaldó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para seguir con las clases presenciales, se reunió el Consejo Federal de Educación. Durante la sesión, volvieron a surgir diferencias entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, le llevó a sus pares una propuesta con lineamientos para una “presencialidad administrada” en aquellos distritos más afectados por el coronavirus, para una vez que venza el decreto presidencial vigente. Tal como adelantó Infobae, la intención del gobierno nacional es reducir la asistencia de chicos y priorizar distintos grupos de alumnos.

Sin embargo, Trotta se volvió a topar con la negativa de Soledad Acuña, titular de la cartera educativa porteña, y de José Thomas, director general de escuelas de Mendoza . Los dos distritos ya se habían desmarcado del DNU, que les exigía suspender la presencialidad por atravesar una fase de “alerta epidemiológica”, y ahora con el fallo de la Corte consideran tener el respaldo para dictar su propia política educativa durante la pandemia.

Según supo este medio, la resolución no da lugar a la autonomía de las provincias y pretende fijar lineamientos comunes. Por eso, tanto CABA como Mendoza no firmaron la resolución. Sus ministros apoyaron la generación de lineamientos básicos para una eventual suspensión de clases, pero consideraron “muy duro” el texto ya que, dicen, no respeta la autonomía que hoy mismo revalidó la Corte y sostiene los términos del DNU.

La sesión virtual duró casi tres horas y después de largas discusiones, los ministros de las otras 22 jurisdicciones sí acompañaron la resolución oficial.

El documento que se trató en videconferencia habla de una restricción parcial de la asistencia de los alumnos que permita bajar la circulación en las calles. Son tres medidas que se contemplan según el riesgo epidemiológico. Primero disminuir la frecuencia de la concurrencia a clases de toda la matrícula. Segundo, sostener la misma cantidad de horas en los grupos de alumnos considerados prioritarios, pero reducir la presencia del resto de los cursos. Tercero, sostener el régimen de asistencia de los chicos prioritarios y suspender definitivamente la concurrencia del resto.

¿Cuáles son los grupos prioritarios? Los ministros de Educación de todo el país lo definieron el año pasado, cuando todavía había clases a distancia, para que fueran ellos los primeros en volver a las aulas:

1. Los chicos más vulnerables, aquellos que no pueden sostener la continuidad pedagógica desde sus hogares.

2. Los niños en sala de 5 de nivel inicial y en el primer ciclo de primaria.

3. Los alumnos de primer año de secundaria.

4. Los alumnos con discapacidad.

De cara a la segunda ola, la intención es no replicar las medidas del año pasado. Ante una escalada fuerte de casos, pretenden restringir la presencialidad solo en las localidades más afectadas. Es decir, ya no se considerará a las provincias como un todo, sino que se monitoreará el avance de los contagios por municipios.

Las suspensiones de clases serán por períodos breve, definidos de antemano. Una vez cumplido ese plazo, las autoridades evaluarán su prorrogación en base al riesgo epidemiológico.

Más allá de la eventual interrupción de las clases, las escuelas seguirán abiertas, con guardias mínimas de directivos y docentes para asegurar, por un lado, el intercambio de tareas y devoluciones en los sitios de menor conectividad y, por otro, la provisión de la alimentación escolar.