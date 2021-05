“No sobran vacunas”: un funcionario porteño rechazó el pedido de movimientos sociales para recibir inoculantes

Tras sus reiterados piquetes, el gobierno decidió otorgar 700 mil vacunas a los movimientos sociales (Franco Fafasuli)

En medio de la segunda ola de coronavirus y la demora en la adquisición y distribución nacional de vacunas, la exigencia de los piqueteros para que los colaboradores de los merenderos y comedores populares sean incluidos como personal esencial en el plan de vacunación sigue generando polémica.

“No están sobrando vacunas”, señaló el Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, al referirse a la petición hecha por los movimientos sociales, que generó que el Ministerio de Salud de la Nación destinara 700 mil dosis para este grupo de personas.

“Si en vez de vacunar a una persona que corresponde a un grupo prioritario se vacuna a una persona que no corresponde a esos grupos hay alguien que no recibe la vacuna porque no están sobrando vacunas”, sentenció el funcionario en Radio Mitre al explicar que los integrantes de los movimientos sociales deberían esperar el turno que les corresponde, a diferencia del personal de salud o las fuerzas de seguridad que sí tienen prioridad para ser inoculadas.

Multitudinaria marcha de organizaciones sociales en la 9 de Julio en plena segunda ola de coronavivurs para exigir vacunas (Franco Fafasuli)

Y agregó: “Cuando no vacunamos a las personas que corresponde, esas personas tienen mayor posibilidad de ocupar el sistema de salud y como son de mayor riesgo van ocupar una cama de terapia y corren el riesgo de perder la vida”.

Para Felipe Miguel, la vacunación de los piqueteros “debe ser llevada adelante por cada una de las jurisdicciones” para que cada uno de los municipios “cumplan con las reglas que rodean al plan de vacunación, como es el estricto y riguroso cumplimiento de vacunar a los grupos prioritarios”.

Con el fin de evitar el cierre de estos centros de asistencia alimentaria con el fin de contener la crisis social, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunió con las autoridades del Movimiento Evita y de Barrios de Pie, tras el pedido realizado ante el presidente Alberto Fernández.

Desde el Gobierno aseguran que la inmunización de los trabajadores de los merenderos y comedores populares trasciende la “lógica epidemiológica” por su “importancia social”, al garantizar que miles de familias de sectores carenciados reciban alimentos a diario.

Y a partir de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, se organizó el cronograma de vacunación para los colaboradores de comedores y merenderos populares en plena pandemia, que desde el año pasado afectó a varios de los más de 1.200 comedores por contagios de varios de sus dirigentes, de los cuales algunos hasta perdieron la vida.

"No sobran vacunas", recordó el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, sobre la exigencia de los piqueteros

Una de las víctimas fatales fue la dirigente social de La Garganta Poderosa, Ramona Medina, quien trabajaba en La Casa de las Mujeres en la Villa 31 y murió de coronavirus cuando aún no había vacuna.

Durante la entrevista radial, el Jefe de Gabinete porteño también se refirió en el caos de ayer a la mañana en General Paz y Panamericana por un control vehicular llevado a cabo por efectivos de la Provincia de Buenos Aires. “Desde el punto de vista sanitario es innecesario. Para frenar al virus hay que tomar otras medidas, como incrementar los testeos y ampliar el plan de vacunación”, insistió.

Dijo que esas medidas “no deberían ser sorpresivas” y que en la Ciudad se van anunciando “para afectar lo menos posible la vida de los ciudadanos que ya la tiene bastante afectada por la pandemia”.

Con respecto a las clases presenciales, sostuvo que el funcionamiento de las escuelas en los niveles inicial y primaria continuarán como hasta ahora y que solo habrá cambios en el secundario donde “se implementará un sistema bimodal que complementa una parte de presencialidad y virtualidad y la va a realizar cada escuela”. Sin embargo, admitió que se sostiene la restricción para la educación superior, que “ya venía con el sistema virtual”

Al justificar la postura del gobierno porteño, recordó que “los niveles inicial y primario no hacen uso del transporte público porque acceden a colegios de cercanía y se mueven a pie o los padres los llevan en auto y otros en bicicleta”.

