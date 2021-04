Coronavirus: Alemania incluyó a la Argentina en su lista de países de alto riesgo

A la par del aumento de casos, crecieron las colas en los centros de testeo (Maximiliano Luna)

El gobierno federal de Alemania incluyó a la Argentina en su lista de países de alto riesgo en medio del aumento de casos positivos y muertes registradas en las últimas semanas.

El Instituto Robert Koch (RKI), responsable de coordinar y administrar la estrategia oficial frente al COVID-19, anunció en su reporte del 16 de abril que la Argentina “ahora se considera un área de alta incidencia”.

El organismo utiliza esa descripción para discriminar “áreas con un riesgo de infección particularmente alto debido a una incidencia particularmente alta de propagación del coronavirus SARS-CoV-2”.

Se sumó así a Egipto, Albania, Andorra, Armenia, Bahrein, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chile, Ecuador, Estonia, Francia, Irán, Jordania, Colombia, Kosovo, Croacia, Kuwait, Líbano, México, Moldavia, Montenegro, Países Bajos -incluidos los países autónomos y las partes de ultramar del Reino de los Países Bajos-, Macedonia del Norte, Territorios Palestinos, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Serbia, Seychelles, Eslovenia, Sudán, República Árabe Siria, Tanzania, República Checa, Turquía, Ucrania, Hungría, Uruguay y Chipre.

El reporte, que se actualiza todas las semanas, está destinado especialmente a los turistas que pretenden viajar desde Alemania a otros países del mundo, pero también sirve para graficar cómo observan en el mundo el avance del COVID-19 en virtud de las últimas estadísticas oficiales.

En virtud de esta novedad, los alemanes que regresen desde la Argentina -donde los vuelos están muy restringidos-, deberán presentar un test PCR negativo so pena de verse rechazados y obligados a retornar al lugar de origen. También deberán hacer una cuarentena de 10 días que puede suspenderse anticipadamente si a los cinco se realiza otro test que vuelva a dar negativo.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 15 de abril de 2021 que, en las últimas 24 horas, se registraron 383 muertes y 24.999 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.629.156 y las víctimas fatales son 58.925.

Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases presenciales durante 15 días

Estos números altos impulsaron al Poder Ejecutivo a adoptar nuevas medidas que comenzaron a regir este viernes, entre ellas un toque de queda de 20 a 6 y la suspensión de clases presenciales en AMBA.





Punteo de las nuevas disposiciones vigentes a partir de hoy en la Argentina:

📆 Vigencia: desde las 0 del 16/04 hasta el 30/4

📌 Se suspenden:

❌ Centros comerciales y shoppings.

❌ Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

❌ Locales comerciales entre las 19 y las 6 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

❌ Locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las 19 y las 6 del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery y “para llevar” (take away).

Entre las 6 y las 19 sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.





📌 Ampliación de restricción para circular ⏰

De 20 a 6 del día siguiente.





📌 Restricción en ámbito educativo

Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.