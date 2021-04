Alberto Fernández apuntó contra Patricia Bullrich tras el cacerolazo en Olivos: “Terminó en el ocaso donde está ahora”

El presidente le contestó a la líder del PRO, Patricia Bullrich

El presidente Alberto Fernández le respondió con dureza a la líder del PRO, Patricia Bullrich, luego de que la dirigente participara de los cacerolazos frente a la Quinta de Olivos en rechazo a la suspensión clases presenciales. “Que algún exaltado lo haga puede ser. Es razonable dentro de una sociedad, pero que la presidente de un partido político en democracia haga eso, es un llamado de atención que tiene que ver con su conducta, que no me interesa juzgarla pero tengo opinión. La he visto pasar por muchos lados. Y la he visto terminar en el ocaso donde está ahora”, dijo.

La reacción del mandatario fue después de que la presidente del principal partido de la oposición acompañara las manifestaciones del miércoles en Olivos horas después de que se anunciaran las nuevas medidas restrictivas para palear los efectos de la segunda ola de coronavirus. Acompañada de decenas de vecinos, Bullrich se manifestó en contra de las medidas, especialmente de la suspensión de clases presenciales. Por eso, la dirigente advirtió que las medidas van “en contra de los que trabajan y de los padres que llevan sus hijos a la escuela”.

Ante esto, Alberto Fernández le respondió hoy en la conferencia de prensa luego de la reunión que mantuvo con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. “Soy una persona que valora el Estado de Derecho. Para que el Estado de Derecho funcione plenamente la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en las puertas. Se altera mucho”, opinó.

“Yo le recomendaría a todos reflexionar sobre este punto. Lo hablé recién con Rodríguez Larreta porque si el método es que cada vez que algo no nos guste mandar a un grupo de compañeros a la puerta de su casa, díganme si este es el método”, agregó.

Noticia en desarrollo...