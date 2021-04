A 5 años del acto en Comodoro Py, Cristina Kirchner difundió un video que la compara con Diego Maradona

El video que le dedicó La Cámpora a Cristina Kirchner, en el quinto aniversario de su presentación en Comodoro Py.

En un mensaje de agradecimiento, La Cámpora compartió un video de la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde la compara con Diego Maradona. El saludo es por el quinto aniversario del acto de la ex presidenta en Comodoro Py, en su primera presentación ante la causa conocida como “dólar futuro” ante el juez Claudio Bonadio.

Con la consigna “El partido judicial y mediático la persigue. El pueblo la cuida”, la agrupación difundió un material de 3 minutos para recordar la masiva movilización que acompañó a la ex mandataria a los tribunales, en el inicio del proceso que luego denunció Cristina Kirchner como el “lawfare”, con causas penales que involucraron a dirigentes y funcionarios de su gobierno.

Sin embargo, lo llamativo del video es que el disparador es un curioso comentario del ex presidente Mauricio Macri, en el que, durante una entrevista, equipara el liderazgo de la vicepresidenta en el Frente de Todos con el rol que tenía la leyenda del fútbol argentino en su última etapa como jugador de Boca Juniors.

El video comienza citando las palabras del fundador del PRO, donde recuerda que en su arranque en la gestión como presidente de Boca Juniors tuvo que hacer algo “durísimo”, que fue “sacar a Diego Maradona” del club. A partir de esa anécdota, Macri trazó una analogía: “Hoy me parece que el peronismo está entre el mismo desafío. Que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner”.

El video recopila declaraciones y fragmentos audiovisuales de la vicepresidenta durante su mandato y en la concentración en los tribunales de Comodoro Py. Pero también recoge el guante del paralelismo trazado con el Diez, ya que incluye uno de los videos más famosos de Maradona, en el que aparece precalentando y bailando al ritmo del tema “Live is life” de Opus, cuando jugaba en el Napoli de Italia. En las imágenes, Cristina Kirchner también aparece realizando pasos de baile en algunos de los actos políticos que encabezó como jefa de Estado.

“Gracias por tanto amor”, agradeció la vicepresidenta a través de su cuenta personal de Twitter al compartir el video.

El cierre del video de La Cámpora concluye con un saludo afectuoso entre Diego Maradona y Cristina Kirchner. (NA)

La causa “dólar futuro”

La Cámpora recuerda los cinco años del acto en Comodoro Py porque, a cuatro meses del gobierno de Macri, el Poder Judicial aceleró en el trámite de las causas judiciales contra Cristina Kirchner. La causa de “dólar futuro” estaba a cargo del juez Claudio Bonadio, quien citó a la ex presidenta a prestar declaración en el cuarto piso de los tribunales federales.

Aquella visita a Comodoro Py, convocada el 13 de abril del 2016, fue la primera intervención pública de Cristina Kirchner fuera del poder. El día contó con la mística militante del kirchnerismo, para convertir la presentación judicial en un acto político

“A mí no me van a extorsionar. A mí no me van a intimidar. Yo no les tengo miedo, que digan lo que quieran. Que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien. Pero no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado”, son las primeras palabras de Cristina Kirchner en el material difundido por la Cámpora. “El sol siempre sale”, arenga la ex mandataria.

Las imágenes finalizan con un saludo afectuoso entre la ex presidenta y Diego Maradona, en el marco de un acto político.

Cristina Kirchner en el escenario, durante su primer acto político en Comodoro Py por su situación judicial. (Adrián Escandar)

