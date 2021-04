Juan Grabois: “Martín Guzmán es un fenómeno, pero está equivocado”

Juan Grabois con Luis Novaresio en A24

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, aseguró que la política social y laboral del gobierno nacional no está “a la altura de las circunstancia” y calificó como “muy conservador” el enfoque del ministro de Economía Martín Guzmán.

En una entrevista con Luis Novaresio, en el canal A24, el referente social opinó que Alberto Fernández cometió un error “muy grave” en sacar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) porque condenó a millones de argentinos a caer en la pobreza y la indigencia.

Si bien aclaró que “sigue bancando” al Frente de Todos e ironizó con que “todavía” no lo echaron de la coalición, Grabois consideró necesario destacar las cosas que “no le gusta” del oficialismo. En ese sentido, lamentó la “visión ortodoxa” que el Gobierno tiene sobre el problema de la inflación , ya que no pone el foco en la recuperación en la recuperación del consumo popular.

A su vez, destacó que la existencia de 20 millones de pobres es una muestra de que “están faltando políticas para ese sector” y comparó negativamente a la Argentina con países como Nueva Zelanda o Estados Unidos donde “los paquetes de reactivación son del 5% del PBI”.

Según Grabois, para poder atravesar la pandemia sin que los costos los paguen las clases populares es necesario implementar un ingreso universal: “Hay plata para eso si se toman las medidas que hay que tomar”.

En esa línea, calificó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, como un funcionario que “labura mucho” pero que no puede tomar la decisión de implementar un ingreso para 8 millones de personas. “Es una decisión económica”, dijo.

Al mismo tiempo, lamentó que la política económica del Frente de Todos sea “muy conservadora” y alineada “con la perspectiva del FMI”. “No se está planteando la batalla con el FMI como se debe plantear, acá hubo una estafa, no es un acreedor de buena fe”, planteó.

Juan Grabois junto a Máximo Kirchner y Mariano Recalde

Ante esto, Novaresio le preguntó si Martín Guzmán era un buen ministro de Economía. “Marín Guzmán es un fenómeno, pero está equivocado. Puede ser un muy buen ministro de Economía, pero en esto se está equivocando” , contestó Grabois. Sin embargo, aclaró que su posición tampoco implica dejar de pagar la deuda en su totalidad.

Por otro lado, el dirigente de la CTEP señaló que si bien puede ser crítico públicamente de las decisiones del gobierno, “en la vida hay que elegir”. “Está Guatemala y Guatepeor, que es el infierno, es infinitamente más corrupto, mafioso e hipócrita. Guatemuchopeor es Macri”, dijo.

Luego, al ser consultado sobre los casos de corrupción durante la gestión kirchnerista, Grabois reconoció que “en Guatemala (kirchnerismo) a nadie le cabe ninguna duda que hubo gente que choreó” (sic).

Aunque aclaró que “no le cabe ninguna duda” de que Cristina Kirchner “es inocente de todo”. “Cristina no es corrupta, no tiene un pelo de corrupta. Después, Lázaro Báez o Ricardo Jaime o Julio De Vido me importa un rabanito” , agregó.

Luego, ironizó sobre quién ejerce el verdadero poder en el gobierno nacional. “¿Vos pensás que si gobernara Cristina la negociación con el FMI sería como la danza de Lagarde y Macri, con sonrisas y buena onda, cuando tendríamos que estar denunciando una estafa?” , se preguntó.

“No aguantamos más la presión de nuestros propios compañeros, están cagados de hambre. Se avivan o va a pasar la famosa frase: con los dirigentes de la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Tiene que haber un cambio en la política económica”, finalizó

