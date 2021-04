Duro cruce entre Axel Kicillof y Alfredo Cornejo por las restricciones ante la segunda ola del COVID-19: “Fracasaste y no te queres hacer cargo”

Axel Kicillof (Gobierno PBA)

En un contexto en el que toda la dirigencia política debería estar trabajando mancomunadamente para coordinar medidas frente a la segunda ola de COVID-19, la relación entre oficialismo y oposición se tensó a la hora de definir el alcance de las medidas restrictivas. La jornada con mayor número de infectados y la demora en las decisiones pareció exacerbar los ánimos. Ejemplo de ello fue el fuerte cruce que mantuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo. Dos representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que expusieron las notables diferencias de criterios para abordar el nuevo frente epidemiológico que azota al país.

Ante los inminentes anuncios anuncios de nuevas restricciones impuestas por el Gobierno Nacional -con especial énfasis en el AMBA- Juntos por el Cambio difundió este martes un comunicado rechazando las próximas medidas. “Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”, sintetizó su postura el frente opositor reclamando “defender la mayor normalidad posible”.

Entre los firmantes figuran Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, y Alfredo Cornejo, entre otros legisladores, gobernadores y dirigentes que conforman la alianza.

Alfredo Cornejo (Gustavo Gavotti)

Tras enterarse de la postura de JxC, Axel Kicillof manifestó: “Confieso que pensé que ya nada podía sorprenderme del macrismo” . A través de una serie de tuits, el mandatario bonaerense cargó contra la oposición y la comparó con la dirigencia del resto del mundo: “Ante el crecimiento de los casos, las segundas olas y las nuevas cepas, en todos los países se han tomado medidas de este tipo, y aún más estrictas. En general, las oposiciones políticas acompañaron las medidas de esos países”.

“No sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo” , agregó y ejemplificó que en lugares como Mendoza, Olavarría y La Plata -todos gobernados por la oposición- se tomaron medidas restrictivas. “Cuanta hipocresía”, declaró Kicillof y apuntó “en particular” a Cornejo, quien firmó “el vergonzoso comunicado”.

“Pareciera que está bien cuidar a Mendoza pero quiere que el resto del país esté desprotegido. ¿Cómo se explica este disparate? ¿Querrán responsabilizarnos después de las muertes, cuando ahora boicotean las medidas de cuidado?”, arremetió, y comparó que en provincia de Buenos Aires “seguimos trabajando de manera coordinada con todos los intendentes para enfrentar esta nueva etapa de la pandemia con responsabilidad y solidaridad”. “Sigamos cuidándonos entre todas y todos mientras avanza la campaña de vacunación”, concluyó el hilo de tuits.

De inmediato respondió el diputado mendocino defendiendo la postura de Juntos por el Cambio y atribuyéndole al dirigente y a la coalisión gobernante del Frente de Todos responsabilidad en el escándalo de los “vacunados vip”, la violación de los derechos humanos en Formosa, y los hechos de inseguridad en territorio bonaerense.

“Vergonzosa es tu gestión @Kicillofok” , declaró Cornejo. “Vacunados Vips, la violación de DD.HH en Formosa, sumale los bonaerenses inmersos en una ola de inseguridad tremenda y vos siempre mirando al costado”, arremetió.

En otro tuit, el ex gobernador de Mendoza expresó: “Los mendocinos tenemos el orgullo de no seguir con restricciones improvisadas”. “Cuidamos la salud y la economía, vos tendrías que dar cátedra de eso, pero fracasaste y no te queres hacer cargo”, concluyó su respuesta hacia Kicillof.

Mientras tanto se conoció el nuevo parte oficial sobre el COVID-19, con una cifra alarmante: se confirmaron 20.870 casos positivos en las últimas 24 horas, siendo el número más alto desde que la pandemia llegó a la Argentina. Además, se registraron 163 muertes.

En consecuencia, el total de infectados ascendió a 2.428.029 y las víctimas fatales, a 56.634. Según indicó el parte epidemiológico, de momento en el país hay 3.642 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 57,4% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 63,5%.

