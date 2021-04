Miguel Ángel Pichetto se refirió a las medidas restrictivas que podría anunciar el Gobierno: “Hay sectores que alientan el temor, el miedo”

Miguel Ángel Pichetto (Adrián Escandar)

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, aseguró hoy que “ hay sectores del Gobierno a los que les encanta el control social ” y remarcó que en la Provincia de Buenos Aires “están anunciando con bastante anticipación que se vienen cierres fuertes”.

“Hay sectores del Gobierno, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, a los que les encanta el control social”, indicó, al tiempo que agregó que esos mismos sectores “alientan el temor, el miedo, lo mismo que se escuchó el año pasado durante todo el año”.

En relación a las posibles restricciones que anunciaría el presidente Alberto Fernández para contener la segunda ola de coronavirus, el ex candidato a vicepresidente de Cambiemos analizó que “la economía no aguanta restricciones de nuevo, cerrar negocios y PyMEs. Además es algo que no recomiendan ni los especialistas. Uno de ellos dijo que el cierre prolongado no era bueno”, manifestó en radio Rivadavia.

A mediados de marzo, el infectólogo Pedro Cahn, asesor del Gobierno en la gestión de la pandemia y director de los estudios de la vacuna china CanSino Biologics en la Argentina, hizo un balance de las medidas tomadas y aseguró: “2020 nos dejó como enseñanza que ya no hacen falta cuarentenas tan largas”.

Según Pichetto, si finalmente se toman las mismas medidas que el año pasado, el país va a tener “los mismos resultados”, que son “más pobreza y menos actividad económica”. “ Quedarse en casa significa más pobreza, más desocupación y cierre definitivo de comercios ”, aseguró.

Alberto Fernández, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Télam)

Luego de las conversaciones durante el fin de semana entre el presidente Alberto Fernández con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para dialogar sobre la situación sanitaria por la segunda ola de coronavirus en el AMBA, se formalizó un encuentro para hoy, a las 16, en Casa Rosada, entre los jefes de Gabinete Santiago Cafiero, Carlos Bianco y Felipe Miguel. También estarán los ministros de Salud, Carla Vizzotti, Daniel Gollán y Fernán Quirós.

Ayer, el gobernador bonaerense se refirió a la conversación que mantuvo con el jefe de Estado, quien se recupera de un cuadro leve de coronavirus. “Quedamos en que coordinaríamos con Rodríguez Larreta los pasos a seguir para detener el alarmante incremento de los contagios en la región del AMBA”, indicó a través de las redes sociales.

El sábado, Alberto Fernández se comunicó con Larreta. Entre otros puntos, ratificaron la importancia de mantener las escuelas abiertas y apuntaron a fortalecer el operativo de vacunación en el AMBA. El mandatario porteño pidió modificar el criterio de distribución de las vacunas de la Nación a las provincias.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene planteando hace semanas públicamente la necesidad de modificar cómo se reparten las dosis de las vacunas para adaptarlo al tipo de población, y no exclusivamente en relación a la cantidad de habitantes.

Además, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, adelantó que irán al encuentro con la idea de sostener la actividad económica y “el trabajo de la gente”. “El año pasado fue muy duro para las pymes, que generan 7 de cada 10 empleos en la Ciudad de Buenos Aires. Son los locales de gastronomía, los negocios, los hoteles y la construcción”, analizó en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

El funcionario anticipó que harán hincapié en la estrategia de rastrear, testear y aislar a los casos positivos. A la par, vacunarán lo más rápido posible con las dosis que todas las semanas les entrega el gobierno nacional. Hasta el momento, ya se utilizó el 82% de las inyecciones que recibieron de distintos laboratorios.

Seguir leyendo