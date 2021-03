Pedro Cahn: “2020 nos dejó como enseñanza que ya no hacen falta cuarentenas tan largas”

El reconocido infectólogo Pedro Cahn que forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno en materia de gestión de la pandemia por COVID-19 aseguró en las últimas horas que “ la enseñanza de 2020 es que ya no hacen falta cuarentenas tan largas ”. El investigador había asegurado a Infobae en junio del año pasado: “Es mentira decir que la nuestra es la cuarentena más larga del mundo”.

La aseveración coincide con la inminente llegada de la segunda ola de casos por el nuevo coronavirus en la Argentina vaticinada por los propios funcionarios de las más altas esferas. Ante esto, los expertos advierten que el nuevo golpe de la pandemia en el país llegará sin que la población de mayor riesgo de complicaciones y muertes se haya protegido con vacunas. En simultáneo, volvió a aparecer en la agenda el esquema de confinamiento implementado durante gran parte de 2020.

En este contexto, el prestigioso investigador, director de los ensayos clínicos de Fase III de la vacuna china desarrollada por el Beijing Institute of Biotechnology en conjunto con CanSino Biologics en Fundación Huésped y asesor del presidente Alberto Fernández, reflexionó: “Una enseñanza que nos deja el año pasado es que no tenés que tomar las mismas medidas de Usuahia a La Quiaca al mismo tiempo . Ya no hacen falta cuarentenas tan largas . Con diez días de aislamiento sabemos que es posible controlar gran parte del fenómeno, y por ahí necesitás hacerlo en Buenos Aires y no en Tucumán, o viceversa”.

Postal de Buenos Aires en el primer día de la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en marzo de 2020 (Thomas Khazki)

“Habrá que tomar esos lugares donde haya rebrotes. Pasa que este es un país que desde Cavallo (Domingo) hasta adelante tiene federalizada la salud y la educación, y las medidas finalmente las toma cada provincia. Si no contás con el acuerdo de la gobernación o la jefatura de gobierno de la ciudad es muy difícil implementar un plan nacional”, amplió en una entrevista con Tiempo Argentino en donde también advirtió que “todavía no terminamos de metabolizar la sorpresa que implicó la aparición del virus”.

En diálogo con Infobae, el infectólogo había defendido en junio la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO): “Es una mentira decir que la nuestra es la cuarentena más larga del mundo, hay varias cuarentenas más largas; la continuación del confinamiento solo ocurre en la provincia del Chaco y en el área del AMBA”.

Más adelante, a fines de diciembre, manifestó: “El conocimiento del virus evolucionó a una velocidad inesperada. Nadie se hubiera imaginado que un virus cuyo genoma fue informado por China el 7 de enero de 2020 y distribuido por la OMS el 10 de enero del 2020 pudiera ser tan rápidamente estudiado en muchas de sus variantes, en sus manifestaciones clínicas, en sus consecuencias y también, por supuesto, en relación a la posibilidad de tratamientos y vacunas.

Un médico revisa pacientes COVID-19 en la Unidad de Terapia Intensiva, en un Hospital de la Provincia de Buenos Aires (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

En relación a la posible llegada de la segunda ola, Pedro Cahn opinó a Tiempo: “Cuando uno mira lo que pasa alrededor, en Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, es muy difícil pensar que no nos pueda pasar a nosotros . Inciden un par de factores: primero, el aumento de la movilidad. El virus no viaja solo. Hay muchos contagios intrafamiliares, fruto de reuniones cerradas que no deberían hacerse. Y hay un factor agravante: las variantes virales, mucho más transmisibles persona a persona”.

“Estamos en una carrera desigual, porque el virus empieza a mutar antes de que la gente esté vacunada. En Brasil, que es el perfecto ejemplo de lo que no debe hacerse, con la falta de conducción centralizada del Ejecutivo nacional, con campañas antivacunas y anticuidados, y felicitando las marchas anticuarentena para desesperación de los gobernadores, el resultado es de 3000 muertos por día, que son los que se conoce, seguramente habrá más”, añadió.

Graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1971, Cahn es un médico especializado en infectología y referente en la lucha contra el VIH en el país. Desde 1989 es director científico de la Fundación Huésped y fue presidente de la Sociedad Internacional de Sida (IAS) en el período 2006-2008.

El ex jefe y actual consultor de la División Infectología del Hospital Juan A. Fernández en Buenos Aires, Argentina, es también profesor titular del Departamento de Medicina y director científico de Fundación Huésped.

