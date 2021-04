Cuántas personas dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias en la provincia de Buenos Aires

Sergio Massa y Cristina Kirchner (Comunicación Senado)

La sanción definitiva que el Senado de la Nación le dará esta semana a la l ey que modifica el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias , elevando el piso a 150 mil pesos brutos, tendrá un fuerte correlato en el territorio bonaerense donde se estima que 568.967 personas dejarán de pagar el gravamen.

La medida tendrá impacto en un total de 1.267.000 de contribuyentes en todo el país y aunque el Gobierno resignaría 40 mil millones de pesos de recaudación, en el oficialismo hay expectativa de que -una vez sancionada la ley- crezca el consumo interno.

Días antes de la aprobación en Diputados, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, donde repasaron entre otros temas el resultante de la aplicación de la ley en los contribuyentes bonaerenses.

(Franco Fafasuli)

A enero de este año, 979.638 personas pagaban el impuesto a las Ganancias en la provincia de Buenos Aires y el régimen empezaba a correr para una persona soltera que ganaba $74.810, mientras que para una persona casada con dos hijos empezaba a regir a partir del cobro de $98.963. Con la suba al piso hecha en enero, 129.110 personas dejaron de pagar.

Ahora, cuando la ley que se discutirá en el Senado se apruebe, de las 850.528 que pagan el impuesto a las Ganancias serán beneficiados 568.967 contribuyentes que dejarán de hacerlo.

Uno de los municipios donde impactará con más fuerza la suba del mínimo no imponible será José C. Paz. En el distrito que gobierna el peronista Mario Ishii, hoy hay 11.168 personas que pagan impuesto. El próximo mes serán 8.859 los contribuyentes que no pagarán en José C. Paz si la ley ya entra en vigencia.

Ishii junto a Fernández, Kicillof y Massa

Por su densidad poblacional, La Matanza es el distrito donde hay mayor cantidad de contribuyentes afectados por el impuesto . Antes de los cambios, en enero, 65.210 personas pagaban ganancias. Ahora, de aprobarse la ley en Senado, serán 40.490 los contribuyentes que ya no entrarán dentro de la escala. Así, la baja impacta en un 71,5% de personas.

“Estamos más cerca de la Argentina que soñamos, con justicia social e igualitaria. La media sanción al proyecto de modificación de Impuesto a las Ganancias es otro paso para beneficiar a las y los trabajadores argentinos”, decía el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, una vez que el proyecto se aprobó en Diputados.

La Plata es otro de los municipios donde varios contribuyentes sentirán el impacto en los cambios en ganancias. 61.460 pagaban con los cambios de enero y 39.286 dejarán de hacerlo harán cuando la ley rija. Así, el impacto es sobre el 63,9% de las personas que pagaban el impuesto a las Ganancias en la ciudad gobernada por Julio Garro (Juntos por el Cambio).

En el interior también se sentirá el impacto . Por ejemplo, en General Lavalle de 241 personas que pagaban en enero, en los próximos meses 167 dejarán de hacerlo. El impacto de los cambios alcanza al 79,7% de los contribuyentes de dicho distrito.

En mayo del año pasado cuando las consecuencias económicas de la pandemia empezaban a sentirse, el intendente de General Lavalle (Juntos por el Cambio) José Rodríguez Ponte, consiguió que el Concejo Deliberante aprobara la creación de un impuesto extraordinario para que paguen los contribuyentes con facturaciones mayores a los $3 millones en el marco de la emergencia por coronavirus.

Maximo Kirchner - diputados 6

La medida fue impulsada por Massa y el Frente Renovador jugó un pleno fuerte en la búsqueda de consensos. Pero había sido presidente del bloque del Frente Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, uno de los oradores más vehementes durante la sesión en la que se aprobó el proyecto.

Al cierre del debate Kirchner cargó contra el ex presidente Mauricio Macri quien en la campaña 2015 había prometido que eliminaría el impuesto a las ganancias para trabajadores . Algo que finalmente no se concretó. “ Hubo una decisión de no cumplir siquiera en parte y sí darle a un sector mucho más poderoso y concentrado de la economía lo que se había prometido para ganar la campaña, porque los otros no tienen tantos votos ”, arremetió el diputado nacional.

Para el ex Subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación, Luis María Capellano, la decisión de subir el piso del impuesto a las ganancias se traduce en que 7 de cada 100 trabajadores y el 0,4% del total de jubilados y pensionados seguirán pagando el pagando el tributo, mientras que el resto queda eximido.

