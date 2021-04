Sin nombrarlo, Alberto Fernández replicó una frase de Mauricio Macri: “Ayúdenme a conseguir vacunas si a ustedes el mundo los ama”

Alberto Fernández le respondió a Mauricio Macri, sin nombrarlo. (Presidencia)

El presidente Alberto Fernández aseguró que todos sus esfuerzos están puestos en “conseguir vacunas” para los adultos mayores y remarcó que ese esfuerzo lo está haciendo el Gobierno “en absoluta soledad”, sin el apoyo de la oposición y, sin nombrarlo, pronunció una frase que respondió a manifestaciones que hizo días atrás el ex primer mandatario Mauricio Macri.

“El esfuerzo de conseguir vacunas lo hacemos en absoluta soledad. Yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si ellos estuvieran conseguirían más vacunas. Bueno, entonces ayúdenme a conseguir vacunas. Ayúdenme si a ustedes el mundo los ama y tiene por ustedes un respeto que por mí no tiene. A mí no me preocupa otra cosa”, indicó el primer mandatario en declaraciones radiales.

“Estoy muy tranquilo porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Todos los países del mundo tienen muchos problemas para conseguir vacunas”, agregó.

La semana pasada, en su raid de declaraciones tras la presentación de su libro, “Primer Tiempo”, en las entrevistas que concedió afirmó que “la Argentina aislada es la Argentina que no consigue vacunas. Con nuestro Gobierno hubiéramos tenido la misma cantidad de vacunas que tiene Chile”. Para el ex primera mandatario, el supuesto aislamiento internacional es el que, a su juicio, provoca la escasez de dosis contra el COVID-19 para suministrar a las personas mayores y pacientes de riesgo, y contrastó esa situación con la apertura y relacionamiento de su etapa al frente de la Casa Rosada.

“Lo vivimos en el G20 y vimos lo que pasó frente a la tragedia del ARA San Juan, que acudieron todos los países del mundo a ayudarnos. Gratis. Pusieron millones de recursos para ayudarnos. Ahora queremos comprar vacunas y no conseguimos, porque estamos aislados. Y con lo del Grupo de Lima, olvidémonos”, fue la frase que pronunció Macri en reportajes brindados después de presentar su libro.

A esa definición, Alberto Fernández le respondió en una entrevista con Radio 10, en la que también confirmó la llegada de las vacunas de China y, mañana temprano, de otro lote, que arriba desde Rusia. “Estamos en un momento difícil donde han vuelto a recrudecer los contagios. A todos les pido. En la cadena nacional que hice y que muchos criticaron yo les estaba advirtiendo lo que estaba pasando y el esfuerzo que estamos haciendo”, sostuvo el jefe de Estado.

El presidente también resaltó que cuando mantiene diálogo con líderes europeos “parece que estás hablando con intendentes del conurbano porque tienen los mismos problemas, se quedan sin camas, sin respiradores”. “El coronavirus no es un problema solo nuestro. Es un problema que atraviesa a todo el mundo. Están todos parecidos a nosotros”, concluyó el primer mandatario.

