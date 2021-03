Mauricio Macri: “Alberto no ha ocupado el rol de Presidente”

Mauricio Macri contestó preguntas de sus seguidores en Instagram (parte 1 de 2)

El ex presidente Mauricio Macri volvió a expresar fuertes críticas a Alberto Fernández en el marco de la presentación de su libro, Primer Tiempo, que este viernes incluyó un contacto con sus seguidores de redes sociales.

Durante una transmisión en vivo por Instagram que se extendió durante 10 minutos y en la que también participó su esposa, Juliana Awada, a Macri le consultaron qué pensaba de Alberto Fernández. Y contestó: “ Pienso una cosa, que no ha hecho honor a la enorme responsabilidad que le han dado los argentinos, no ha ocupado el rol de Presidente ”.

El contacto tuvo una intermediaria que leyó interrogantes que habían sido enviados por los fans previamente a través de la misma plataforma. Hubo muchas consultas sobre política y actualidad, pero también hubo lugar para el presente de Boca y la relación del matrimonio con su hija Antonia.

Una vez más, el ex mandatario dejó en claro que seguirá trabajando en política y dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2023. “ Esta es la última experiencia populista de la Argentina ”, respondió en dos oportunidades. Y les pidió a los jóvenes que piensan en emigrar que se queden porque “este es el año bisagra en que cambia todo”.

Macri calificó la salida de la Argentina del Grupo de Lima como un retroceso. “Otra vez alineados con Venezuela, no hay nada bueno. Es pobreza, exclusión, pérdida de libertad... ¡es terrible la política exterior que está allegando adelante este Gobierno”.

El dirigente de Juntos por el Cambio aprovechó la oportunidad para hablar del descuido que tuvo la semana pasada cuando participó de una reunión virtual desde su habitación. “Juliana se rio del tema y me pidió que tenga más cuidado; yo volvía de gimnasia y trato de hacer multitasking, entonces me conecto al zoom desde el teléfono y no me di cuenta qué se veía”, dijo.

A continuación, las preguntas que contestó Macri en su Instagram.

- ¿Cómo fue el proceso creativo del libro?

- Llevó su tiempo. Arranqué muy rápido, apenas salí del Gobierno. Me puse a grabar muchas horas. Después fui cambiando porque obviamente es un libro hecho con razón y mucho corazón que ha sido fruto de una profunda reflexión y esa reflexión ha ido avanzando... Entonces he tenido que ir rescribiendo el libro una y otra vez porque iba encontrando nuevos ángulos y nuevos aprendizajes.

Creo que refleja muy bien lo que sentí y lo que viví. Espero que sea un aporte para los argentinos porque sin ninguna duda hay un segundo tiempo de Cambio que va a empezar en 2023. Creo que esta es la última experiencia populista de la Argentina. Y segundo para nuestros dirigentes: que no recorran caminos que yo recorrí y no funcionaron.

- ¿Qué opinás de las librerías que no venden tu libro?

Soy un hombre que cree tanto en la libertad... Cada día estoy más liberal. Que cada uno venga lo que tenga ganas de vender, pero es triste que le tengan miedo a las ideas. Las ideas no se combaten de esa manera.

- ¿Qué opinás del vacunatorio vip?

Una inmoralidad. Lo que más me dolió es cómo pudieron hacerle eso a nuestros jóvenes. Ver jóvenes de 18 años, veintipico.. vacunándose y festejando. Ellos tienen abuelos que no están vacunados. ¿Qué está pasando? No lo puedo entender. Todo el manejo de la pandemia, de la cuarentena eterna, el avasallamiento de libertades... prometer vacunas que no llegan y cuando llegan que la usen los acomodados. Es muy denigrante.

- ¿Por qué usás camisa celeste?

Porque a mi mujer le gusta. Hago lo que dice mi mujer.

- ¿Cómo hacés para convivir con las críticas?

- Entender que la crítica te hace mejorar, ya desde la época del fútbol, que es más salvaje que la política. Vengo entrenado.

- ¿Qué pensás de Alberto Fernández?

- Una cosa que no ha hecho honor a la enorme responsabilidad que le han dado los argentinos. No ha ocupado el rol de presidente.

- ¿Cuál es tu opinión de que no abran las universidades?

- No entiendo. No entiendo por qué las universidades, por qué las escuelas no funcionan, por qué dejamos a los chicos un año entero fuera de los colegios. El daño que se ha hecho va a ser muy difícil cuantificarlo, va a llevar mucho tiempo. Ningún país sacó a los chicos del colegio un año entero. Por suerte este empoderamiento de los argentinos que comenzó entre el 15 y el 19 logró que se reabran las escuelas, porque si no todavía estaríamos con las escuelas cerradas. En provincia de Buenos Aires todavía funciona muy mal el sistema.

- ¿Cuál fue el principal aprendizaje en cuatro años de gobierno?

- Son muchos, mejor lee el libro.

- ¿Alguna vez tuviste una buena relación con Cristina Kirchner?

- No.

- Además de cantar, ¿tocás algún instrumento? ¿Te gustaría aprender?

- Tantas cosas bien no se pueden hacer.

- ¿Apoyás a la comunidad LGBTQ+?

- Yo creo en la diversidad y en la libertad. He sido muy respetuoso de todas las comunidades. Estoy convencido de que en nuestro gobierno se ha dado lugar a esa convivencia.

- ¿Cómo lo ves a Román en Boca?

- Se escuchan muchos ruidos. Creo que él sabe. Imagino que irán gobernando de una manera que transmitan más tranquilidad y entendimiento de qué está pasando en Boca. Queremos mucho a Boca y Román también quiere mucho a Boca.

- ¿Cómo viviste la derrota en Madrid?

Todavía no la digiero. Sé que le estoy dando de comer a los hinchas de River, pero fue un golpe que no iguala irse a la B. No lo iguala.

- ¿Leíste Sinceramente?

- No, no lo leí. Algunos párrafos en los diarios, pero no lo leí.

- ¿Qué extrañás de ser Presidente?

- Poder ayudar a la gente. Fue muy lindo realmente esos momentos que compartimos con millones de argentinos.

- ¿Algo que hayas dejado de hacer cuando eras Presidente y ahora lo hagas de vuelta?

- Dejar de hacer casi todo. Tengo más tiempo para los afectos, el deporte, la lectura, estudiar... Siempre creí que hay muchas formas de encarar la vida y que no hay que encasillarse en una sola. Realmente de que se dio siempre mucho en silencio pero ayudando a que los argentinos tengan derecho a un futuro mejor en el que sigo creyendo. Lo que más se pierde en el ejercicio de la Presidencia es la libertad. Cuando uno tiene que ejercer ese honor único, lo primero que pierde es la libertad.

- ¿Cómo describirías a la Argentina en estos momentos?

- Es un país convulsionado, con mucha gente sufriendo, angustiada, porque no hay rumbo. El Gobierno no tiene rumbo ni liderazgo. El único liderazgo está puesto en tratar de quebrar el sistema institucional.

- ¿Creés en Dios?

- Sí, creo en Dios.

- ¿Te dejarías el bigote de vuelta? Fue tu época dorada.

- No, jamás, lo hacía para parecer más viejo. Ahora no necesito eso.

- ¿Qué opinás de la salida de Argentina del Grupo de Lima?

- Es un retroceso, una tristeza. Del G20, del apoyo del mundo entero ante la tragedia del ARA San Juan, al aislamiento, a no conseguir comprar vacunas que tiene que ver con ese aislamiento, otra vez alineados con Venezuela... No hay nada bueno en el modelo venezolano. Es pobreza, exclusión pérdida de libertad. Es terrible la política exterior que está llevando adelante este Gobierno.

- ¿Qué dijo Juliana de la foto del zoom en la cama?

- Se rio y me dijo que tenga cuidado. Yo volvía de gimnasia. Trato de hacer el multitasking, que me enseñan mi hijas. Hago varias cosas a la vez. El zoom lo hago en el teléfono. Se ve que no me di cuenta y ella estaba acá.

