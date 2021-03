Elecciones 2021: qué se vota este año

Luego de una larga discusión -impulsada mayormente por los gobernadores- sobre si debían suspenderse las PASO, la Cámara Nacional Electoral fijó para el 8 de agosto la fecha de realización de las Primarias y para el 24 de octubre las elecciones generales, respetando así el calendario estipulado por el Ministerio del Interior. Sin embargo, la decisión de la CNE no significa que no pueda haber cambios en el cronograma electoral, aunque todo indica que ya no se modificará la ley se respetarán estas fechas. El día límite para que el Poder Ejecutivo convoque a las Primarias es el 10 de mayo.

En las PASO se definirán quiénes competirán en las elecciones generales, en las que se votarán 24 senadores y 127 diputados nacionales. Días atrás, el Gobierno derogó dos decretos de Mauricio Macri que permitían a partir del 2021 el voto anticipado de los detenidos con prisión preventiva y del personal de seguridad avocado a los comicios. También eliminó la posibilidad de que los argentinos residentes en el exterior voten por correo.

Diputados

Fiel a la composición de la Cámara, los dos bloques que más bancas ponen en juego son Juntos por el Cambio, con 60, y el Frente de Todos con 51. Del resultado de la elección dependerá si el oficialismo consigue el quórum propio o si permanece la fuerte paridad entre ambas coaliciones. El resto de la oposición también deberá arriesgar buena parte de sus bancadas: el interbloque Federal tiene 11 miembros y pone en juego 7, Unidad Federal para el Desarrollo va por la reelección de 4 de sus 6 bancas y también concluyen sus mandatos dos diputados de la Izquierda, uno de Acción Federal, una del Partido de la Justicia Social y la única del Movimiento Popular Neuquino.

Todas las provincias renuevan escaños. La Buenos Aires lidera la tabla con 35 y le sigue muy por detrás la ciudad de Buenos Aires con 13. Luego aparecen Córdoba y Santa Fe con 9, Mendoza y Entre Ríos con 5, Tucumán y Chaco con 4, Corrientes, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan, Catamarca, Neuquén, La Pampa, San Luis y Santa Cruz con 3, Formosa, La Rioja, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego con 2.

Senadores

A diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado no renuevan todas las provincias sino solamente ocho, lo que equivale a 24 senadores, es decir, un tercio del recinto. Los distritos que elegirán representantes son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe. Se eligen tres escaños por provincia, dos por la mayoría y uno por la minoría.

La fuerza que más arriesgará será el Frente de Todos, que pondrá en juego 15 bancas mientras que la oposición deberá defender las otras nueve. El oficialismo hoy tiene 41 senadores y Juntos por el Cambio, con aliados, reúne 26. Esto le permite al kirchnerismo tener quórum propio en la Cámara alta pero no los dos tercios, algo que le costará conseguir en las próximas elecciones, donde el objetivo pasará por no achicar demasiado su bancada.

