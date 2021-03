Pichetto impulsa al Peronismo Republicano como espacio autónomo dentro de Juntos por el Cambio

Miguel Ángel Pichetto, junto a su referente en Entre Ríos, Carina Ivascov, y un grupo de simpatizantes

Como lo hizo en Mendoza hace unas semanas, el ex senador Miguel Ángel Pichetto lanzó al Peronismo Republicano en Entre Ríos, adelantando que el espacio tendrá candidaturas propias en las en las legislativas de este año y un postulante a la presidencia en 2023 . Asimismo, anticipó a Infobae que aún no definió ser candidato, elogió el libro de Mauricio Macri y evaluó que Martín Soria encarnará la decisión del presidente Alberto Fernández de confrontar con la Justicia y la Corte.

“Estamos recorriendo el país y haciendo política con la gente que piensa que es posible la construcción de una opción política del centro nacional. Hace más de un año y medio que esta idea está germinando en el país”. Así describió Pichetto su llegada a Entre Ríos, la segunda visita que hace a una provincia luego de haber estado hace unas semanas en Mendoza. Allí fue recibido por el ex gobernador y presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo.

Durante la charla, que se concretó en la presentación a la dirigencia local y antes del acto en un microcine de la ciudad de Victoria, el ex candidato a vicepresidente eligió una y otra vez no mencionar a Juntos por el Cambio. Se refirió al espacio como “la coalición política que ha ido a elecciones en 2019” o la “coalición opositora”.

Sin embargo, se alineó en JxC de inmediato y aseguró que la primera tarea del Peronismo Republicano será “consolidar, fortalecer y engrosar” esta alianza de partidos y “discutir la propuesta política y las candidaturas”.

- ¿Será candidato en estas elecciones?

- No lo tengo definido todavía. Mi domicilio está en la provincia de Buenos Aires, pero lo tengo que decidir en el período que va desde hoy hasta junio.

Luego, disparó: “Estamos construyendo y mirando al 2023 (cuando se vote a presidente) que es donde se puede cambiar la historia de la Argentina. Así como el PRO pondrá un candidato y el radicalismo dice que también llevará el suyo, el Peronismo Republicano también tendrá su candidato a presidente”.

“Tiene que haber primarias para que la sociedad defina las candidaturas. Tanto en el 2021 como en el 2023. El Peronismo Republicano tiene gran potencialidad y lo demostró en las elecciones del 2019, cuando tuvimos resultados contundentes con muchos votos peronistas en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. También en San Juan, donde perdimos, pero sacamos el 41 puntos”, agregó.

A su vez, evaluó: “El Peronismo Republicano es un dato preexistente que acompañó la fórmula Macri-Pichetto, pero que ahora está tomando entidad propia con el espíritu y la mirada dirigida a sostener la coalición opositora”.

La fuga de peronistas

En Entre Ríos, el ex presidente de la bancada peronista en el Senado se apoya en la figura de Carina Ivascov, una dirigente victoriense que intentó sin suerte competir dentro de la estructura del PJ oficial en las últimas elecciones. Será la carta propia para sentarse en la mesa con el radicalismo y Rogelio Frigerio, la principal figura del PRO.

“Con Frigerio tengo buena relación. Lo considero un dirigente importante. Hicimos campaña en la última elección, cuando él me acompañó a muchos lugares del país”, recordó.

Pichetto destacó la "buena relación" que mantiene con Frigerio

“Frigerio siempre tuvo afinidad con el peronismo. Pero el peronismo es una identidad. Forma parte de una historia personal. Nosotros estamos trabajando con (el ex intendente de San Miguel, Joaquín) De la Torre y (el mandatario de Malvinas Argentinas Jesús) Cariglino, con dirigentes históricos de la provincia de Buenos Aires”, diferenció.

“Lo importante será potenciar un proyecto que sea competitivo frente al gobierno de (el entrerriano Gustavo) Bordet. Estamos intentando hacer una propuesta electoral propia en toda la Argentina consolidando la coalición opositora ”, aseveró.

“Vengo de hablar en Mendoza con Cornejo, el presidente de la UCR. Tengo una mirada de amplitud, no de sectarismo” , abundó.

También recordó que Bordet formó parte de la Alternativa Federal, el espacio justicialista que pretendió disputarle el rol hegemónico en el PJ al kirchnerismo y que terminó disgregándose entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. “Bordet es un hombre moderado, de centro. Indudablemente que la alianza táctica con el kirchnerismo lo coloca en un espacio muy vinculado al Gobierno, pero creo también que hay muchos peronistas decepcionados con ese camino y que tienen una visión de centro nacional y no comparten las posturas radicalizadas que tiene hoy el Gobierno ”, consideró.

Primer Tiempo

Pichetto leyó el libro de Mauricio Macri y entendió que, en los tramos que lo menciona directamente, el ex presidente lo trató bien.

“ Siempre mantuve con él una relación de respeto, aún cuando era opositor. Y en el proceso electoral tuve un trato muy correcto en lo político y una gran libertad para trabajar políticamente . Incluso en la primera etapa (hasta las primarias), diferenciado de la estructura de Cambiemos. Yo hacía política territorial, recorría la Argentina. Después (del resultado adverso) Macri tuvo mucho amor propio y salió a dar la pelea en la calle. Lo hizo con mucho éxito y dejó una base opositora importante y fuerte”, afirmó.

"En el proceso electoral tuve un trato muy correcto en lo político y una gran libertad para trabajar políticamente", dijo Pichetto sobre su relación con Macri (REUTERS/Agustin Marcarian)

A la hora de resaltar algún aspecto de “Primer Tiempo”, el ex senador de Río Negro comentó: “Tiene consideraciones importantes con respecto a la visión de Macri sobre el rumbo de la Argentina, lo que quiso hacer y lo que no pudo. Contiene también autocrítica. Habla también de la rigidez del status quo, en orden a que hubo sectores que no quisieron cambios apuntando hacia las organizaciones sindicales”.

- ¿Le gustó “Primer Tiempo”?

- Me pareció que transmite una visión del Gobierno y de lo complejo, difícil que resulta gobernar Argentina.

Asimismo, rescató la orientación internacional de Macri: “Llevó una diplomacia presidencial que con anterioridad había hecho Carlos Menem de manera eficaz. Su visión es la de un capitalismo que tiene que generar y desarrollar empleo. Y una relación con el mundo de occidente que es donde debe estar Argentina. Veo con preocupación y lamentándome el alejamiento de nuestro país del Grupo de Lima. Nos saca del nucleamiento democrático y nos deja pegados a Venezuela, un régimen donde las libertades no están garantizadas y la democracia se ha perdido ”.

Cambios en Justicia

Pichetto se rehusó a opinar sobre la llegada de su coprovinciano Martín Soria al Ministerio de Justicia de la Nación. Puso sobre la mesa su vínculo personal con el fallecido Carlos Soria, padre del flamante funcionario, quien tiene casi la misma edad que su hijo. “Prefiero evaluarlo al Ministro sobre las acciones y los hechos concretos que se generen a partir de su asunción. No entraré en valoraciones personales”, precisó.

Sin embargo, luego deslizó: “¿Expectativas? Yo más bien analizo la realidad. El Gobierno ha decidido a partir del 1° de marzo con el discurso del Presidente tomar una mirada crítica y confrontativa con el sistema y el poder judicial. Creo que Martín Soria, como Ministro, va a encarnar o al menos representar ese espacio de mayor confrontación , que la anterior Ministra (Marcela Losardo) no generaba ni ejercía”.

“La mirada de Soria será más crítica respecto al Poder Judicial y algunas situaciones de relacionamiento con la Corte Suprema creo que serán más complejas. Esto es lo que surge de la decisión del discurso del Presidente”, remató.

