El gesto de Cristina Kirchner hacia Horacio Rodríguez Larreta por el recuerdo familiar que compartió en el aniversario del golpe de Estado

Horacio Rodríguez Larreta recordó el secuestro de su padre en la dictadura

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, difundió ayer un video en conmemoración por los 45 años del comienzo del último golpe de Estado, en el que se refirió a un suceso que lo marcó para siempre: el secuestro de su padre en 1977. “Me hizo entender más lo que fueron esos años durísimos para la Argentina”, recordó.

Esta confesión le valió un inesperado gesto de la ex presidenta Cristina Kirchner. “ Mas allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar ”, expresó la vicepresidenta a través de las redes sociales.

Según contó uno de los referentes de Juntos por el Cambio, su padre también se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Era politólogo y consultor económico, militó en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y por aquel entonces, durante la última dictadura militar, se desempeñaba como presidente de Racing Club. Este último hecho, reveló, fue clave para que el caso se hiciera conocido y lo liberaran.

El funcionario recordó qué fue lo que sucedió la noche en la que se llevaron a su padre. “Yo tenía, ponele, 12 años, y me acuerdo que con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él. La chica que trabajaba en casa toca la puerta y dice: ‘Señor, lo buscan de abajo’. Era raro, tres de la mañana. Me acuerdo que me desperté… Papá se levantó y dijo: ‘Bueno, voy a ver quién es’. Y no volvió. Después nos enteramos, por alguien que lo vio abajo, no sé si un sereno o qué, que bajó a abrir y lo agarraron y literalmente se lo llevaron en el simbólico Falcon verde. Y desapareció. No tuvimos más noticias”, contó Larreta.

Su relato continuó con la angustia que pasó durante diez días: “Me acuerdo como si fuera hoy que al día siguiente vino un montón de gente a casa. Yo sentía como que nos daban el pésame. Obviamente a los 12 años uno entiende todo ya, y sentí que perdí a mi papá. En esa situación donde nadie te cuenta, como que quieren preservar a los chicos, ¿viste? Pero uno a esa edad capta. Y yo ya había escuchado, ya se había hablado de gente desaparecida. En mi casa había mucha política…”.

Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

Pasaban los días y la desesperación en la familia iba en aumento. Todo cambió, según su testimonio, por un partido en el que Racing enfrentó a River: el presidente de la Academia se había ausentado al encuentro y todos lo notaron. La incógnita sobre su paradero comenzó a circular de boca en boca y tomó estado público. El alcalde porteño cree que por ese motivo decidieron liberar a su padre.

“Nunca se supo (a dónde lo llevaron), mucho tiempo después contó que se lo llevaron vendado, pero se cree que estuvo en el llamado Pozo de Banfield, que era uno de los centros de detención”, dijo Larreta sobre el posible paradero por aquellos días de su padre, quien falleció en 2004.

Además de la mención de Cristina Kirchner, el ex presidente Mauricio Macri también utilizó sus redes sociales para compartir una foto de trabajo, donde aparecen juntos. “ Esta mañana estuve en el Centro Metropolitano de Diseño con Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, para compartir un encuentro con chicos de escuelas públicas de la Ciudad; los chicos con los que nos reunimos cursaron inglés desde primer grado, una de las políticas educativas que impulsamos cuando era jefe de Gobierno. Hoy están terminando sus estudios”.

Macri, también durante la mañana de hoy, concedió un reportaje donde habló de diferentes temas. Al ser consultado sobre el título de su nuevo libro (”Primer Tiempo”), aseguró que sus colaboradores se acercaron a él con una lista de opciones pero que fue decisión suya que se llamara así: “Quería que quede claro que hay un segundo tiempo de la transformación”.

“Lo que busco es reafirmar por qué comencé en política y fue para ayudar a que la gente viva mejor. Hay que transformar la Argentina. Quizá sea difícil entender que 2015-2019 fue el prólogo de la transformación hasta que la Argentina vuelva a encarar 20 años de crecimiento tras esta marcha atrás del populismo”, añadió el ex mandatario en radio Mitre.

Sobre su futuro político, Macri evitó directamente afirmar si será candidato. “Lo importante en mi rol actual es el compromiso con millones de argentinos, en los que creen con convicción que pueden mejorar, superarse y estar más cerca de ser felices. A todos ellos les quise decir que ese cambio puede continuar, y ese es mi compromiso”, enfatizó.

“Este país no se transforma con una sola persona. Tiene que haber internas en Juntos por el Cambio, es fundamental. ¿Cuándo se desarrolla más una persona? Hay que competir para sacar lo mejor de cada uno”, aseguró, ante la posibilidad de internas dentro de su partido.

Sobre la posibilidad de ser candidato a legislador, allí fue más contundente: “Creo que alguien que fue Presidente, no corresponde. Tienen que surgir nuevas propuestas, nuevos liderazgos, con un espacio abierto para enfrentar al statu quo”.

Seguir leyendo: