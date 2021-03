Elecciones: el Senado avanzará con una ley que salva a los partidos, le abre una puerta a los libertarios y complica al PRO

Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner

Esta tarde el Senado de la Nación le dará media sanción a un proyecto de ley que envió la Casa Rosada al Congreso Nacional para suspender temporalmente la aplicación de las causales de caducidad a los partidos políticos de todo el país, que se vieron afectados para cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos a raíz de la pandemia de coronavirus.

La propia Cristina Fernández de Kirchner citó para esta tarde a los legisladores para aprobar la norma que, básicamente, establece una prórroga de los incisos A y E del artículo 50 de la Ley 23.298 que plantean que son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos la no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro años y la no mantención de la afiliación mínima prevista por los artículos 7 y 7 ter (un número no inferior al cuatro por mil del total de los inscriptos en el registro de electores del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón).

Asimismo, el proyecto establece también la suspensión de la sanción prevista ante el incumplimiento de la obligación de destinar el 20% de los fondos recibidos en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública establecida en el artículo 12 de la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.

La norma que tiene media sanción del Senado le allana el camino a los libertarios

La medida es un salvataje para los partidos políticos ya que impide las sanciones por no celebrar elecciones internas o por no contar con mínimo de afiliados inscriptos. Asimismo, establece que los partidos, tanto de distrito como nacionales, que por la situación epidemiológica no hayan podido renovar sus autoridades en el transcurso del año pasado, podrán actuar durante el 2021 manteniendo la gestión y administración a cargo de las últimas autoridades debidamente constituidas e informadas a la Justicia Federal con competencia electoral.

El dato no es menor de cara a las elecciones de medio término donde se renovarán 24 senadores nacionales y 127 diputados. De este número de diputados, 60 pertenecen a Juntos por el Cambio, y 51 al Frente de Todos.

El Frente de Todos tiene un panorama más favorable ya que arriesga 51 de los 119 legisladores de su bancada, lo que le permitiría alcanzar quórum propio si realiza una elección parecida a la del 2019, con 129 bancas propias.

Por su parte, la coalición opositora pone en juego 60 bancas de las 115 que tiene en Diputados. De esas 115 bancas, al PRO juega 26 de sus 53 escaños, la UCR 26 de 46 y la Coalición Cívica 7 de sus 14 miembros. En tanto, el Frente Cívico y Social revalida uno solo.

Juntos por el Cambio pone en juego 60 bancas de diputados

Pero otro punto a tener en cuenta, y que está estrechamente ligado con la estrategia que se empezará a desplegar de cara a las elecciones, es que en estas elecciones habrá un jugador novedoso: los libertarios.

El partido “Avanza Libertad” que se conformó entre Javier Milei, José Luis Espert y Luis Rosales competirá en las elecciones de medio término y en Juntos por el Cambio miran con recelo el crecimiento de este sector político. Y en el oficialismo sonríen.

“Nosotros creemos que el partido de Milei y Espert va a crecer en votantes este año, en especial en los sectores urbanos como por ejemplo la Cuidad Autónoma, Mar del Plata o Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Y son votos que salen de un lado y nosotros creemos que son votos que pierde Juntos por el Cambio y en especial el Pro. Creemos que los libertarios pueden hacer una buena elección y ganar 10 bancas”, explican algunas voces del oficialismo.

Esas previsiones se podría cumplir teniendo en cuenta que Espert será el candidato de ese sector de los libertarios para encabezar la lista a diputados en la provincia de Buenos Aires. en las elecciones generales del 27 de octubre de 2019 el economista obtuvo 1,47% de los votos.

Avanza Libertad podría obtener bancas en su debut electoral

Las encuestas hoy nos dan un piso de 7 puntos y un máximo de 15 puntos”, aseguró. Y agregó que “lo que sí es importante es que la mitad de la población rechaza la grieta y no quiere estar ni con Cambiemos ni con el Frente de Todos”, dijo Espert en su última visita a Mendoza.

Por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el candidato será Milei, un economista liberal con mucha ascendencia entre una parte del electorado joven de esa tendencia. “la verdadera oposición somos los liberales, porque esta es una diferencia entre colectivistas y liberales, y a ellos les encanta el Estado”.

En Juntos por el Cambio lo saben y salieron a la caza de liberales sin muchos resultados hasta ahora. Quizás por eso en los últimos días Patricia Bullrich endureció su discurso desde el punto de vista del rol del Estado y del sector privado con ejemplos de que “cada uno” se compre su vacuna o que “la Unión Industrial Argentina es la burocracia”.

Por lo pronto, los libertarios avanzan y ya sumaron al ex ministro de Economía, Ricardo Lopez Murphy quien llega al espacio que también está integrado por José Romero Feris, Gustavo Segré, Agustín Etchebarne, Carlos Balter, Alejandro Fargosi, Fausto Spotorno, Yamil Santoro y Guillermo MacLoughlin, Gustavo Lazzari, Manuel Adorni, Agustín Spaccesi y Santiago Pauli, entre otros.

