Mauricio Macri convertirá la presentación de su libro en el primer acto político desde que dejó el poder

Mauricio Macri y Mario Vargas Llosa volverán a estar juntos con la excusa del libro del ex presidente, pero el escritor aparecerá en un video

Ya se vendieron 55.000 ejemplares en la preventa y se está pensando en lanzar 20.000 más. Si el libro “Primer tiempo” es un éxito editorial, ¿será también exitoso el relanzamiento político de Mauricio Macri? El ex presidente aseguró que no quiere ser candidato en las próximas elecciones y que trabajará para el triunfo en las urnas de Juntos por el Cambio, pero armó la presentación de sus memorias como el acto de un líder político que tiene aspiraciones mucho más ambiciosas y que las que confesó públicamente.

El acto tendrá lugar este jueves, a las 18, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, en las avenidas Figueroa Alcorta y Pueyrredón, con más de 700 invitados especiales, entre los cuales confirmaron su presencia Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Marcos Peña, Maximiliano Ferraro y Miguel Angel Pichetto, entre otros, y ausencias previstas como las de Elisa Carrió, Gerardo Morales y Ernesto Sanz (aunque los dos últimos estuvieron este miércoles en Buenos Aires para apoyar a Maximiliano Abad en la interna de la UCR bonaerense).

No habrá lugar para que entren los periodistas, que deberán seguir la presentación en la entrada, donde instalarán una pantalla gigante, pero podrán hablar con los invitados. El encuentro durará poco más de una hora y podrá verse desde la página de Macri en Facebook, según el entorno del ex mandatario.

"Primer tiempo", el libro de Mauricio Macri, ya vendió 55 mil ejemplares y recién salió en las librerías

En las redes sociales, ex funcionarios y militantes macristas están convocando a la gente a “acompañar” al ex presidente en la plaza República Federativa de Brasil, junto al Centro de Exposiciones, en otra evidencia de que el acto de esta tarde será mucho más que una mera presentación de un libro.

También lo confirma una cuidadosa e impactante puesta en escena: coordinada por Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura y uno de quienes colaboraron en la redacción del libro, la presentación del libro incluirá no sólo la palabra de Macri sino también la proyección de videos con saludos de Mario Vargas Llosa, Julio María Sanguinetti, Fernando Savater, Juan José Campanella, Pilar Rahola y Rosario Agostini.

El plan del ex presidente es iniciar una gira por el interior para presentar “Primer tiempo”, aunque cada una de sus apariciones servirá para levantar su perfil en todo el país en un momento político en el que, como él imaginaba, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se fueron radicalizando cada vez más.

Los libros se convirtieron en aliados de la dirigencia del PRO. Patricia Bullrich sigue recorriendo el país para presentar “Guerra sin cuartel”, que cuenta la trastienda de su gestión como ministra de Seguridad. Y en abril se editará “Mi camino”, las memorias de María Eugenia Vidal en las que repasa sus cuatro años como gobernadora bonaerense y cuyo lanzamiento será la excusa para su reaparición pública.

El libro de Macri, editado por Planeta, cuesta $1.690 y tiene 13 capítulos a lo largo de 300 páginas, en las que aborda desde el arribo de Cambiemos al poder, en diciembre de 2015, hasta los días finales, en 2019.

En su libro, Mauricio Macri hace un relato descarnado de su llegada al poder y de su despedida, en 2019

Macri decidió hace dos años escribir sus memorias sobre la experiencia gubernamental y convocó para que lo ayudaran a Avelluto y a Hernán Iglesias Illa, periodista y ex subsecretario de Comunicación Estratégica en la Jefatura de Gabinete. Fue un trabajo en equipo que llevó un año y medio, durante el cual el ex presidente contó desde los entretelones de su gobierno hasta anécdotas desconocidas.

En declaraciones radiales, Avelluto comparó “Primer tiempo” con “Sinceramente”, el libro de Cristina Kirchner. “Sinceramente era un largo discurso de campaña de Cristina, a su público le gustó mucho. Esto es otra cosa, qué aprendió Macri y qué aprendimos los argentinos en estos cuatro años”. Y destacó que en “Primer tiempo” hay “autocríticas” y “arrepentimientos”. “La más fuerte tiene que ver con la derrota de las PASO, donde sintió que se alejaba de la gente. Tal vez esa es la más profunda”, dijo.

En el libro, Macri revela qué se propone en esta etapa: “Mi trabajo como expresidente es silencioso. Consiste en ayudar a que sigamos juntos y en empujar el crecimiento de todos los nuevos liderazgos políticos y sociales que compartan nuestros valores. Pero cuidado: mi silencio no es complacencia. Voy a seguir levantando mi voz cuando los arrebatos del Gobierno lo hagan necesario”.

No sólo es la palabra de un ex jefe del Estado. También es la del autor de un flamante best seller. ¿Lo ayudará en su objetivo de reorganizar a la oposición e incidir en el armado de las listas de candidatos para las próximas elecciones? Eso seguramente será material para un nuevo libro.





