Nicolás Kreplak: “No veo una vuelta a la Fase 1”

A pesar del aumento de casos positivos de COVID-19 y la circulación de nuevas cepas del virus, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, descartó una vuelta a Fase 1.

En medio del Plan Estratégico para la vacunación contra el coronavirus, el Gobierno decidió prorrogar el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el 9 de abril inclusive. La decisión se comunicó el viernes 12 de marzo y, además, se anunció que van a restringir los vuelos a Europa, Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México y Chile.

Acerca de estas nuevas medidas opinó el viceministro de Salud bonaerense. En diálogo con la periodista Romina Manguel, Nicolás Kreplak sostvo que después de ver lo que sucedió en el hemisferio Norte, no hay motivos para pensar que Argentina no vaya a tener una segunda ola de COVID-19 .

Consultado acerca de un posible retorno a la Fase 1, como sucedió en otros lugares del mundo e incluso en el interior de nuestro país, Kreplak fue tajante. “ No veo una vuelta a Fase 1, pero hay que tener cuidado porque los casos de los países de la región terminan impactando en Argentina . En diciembre pasado tuvimos un rebrote en Brasil, Chile, Uruguay y, también, en Argentina. Ahora estamos volviendo a vivirlo”, dijo en el programa A confesión de parte (FM MILENIUM 106.7).

En ese contexto, y alineado con el Ministerio de Salud de la Nación, el viceministro de la cartera sanitaria bonaerense desalentó los viajes a Brasil. “No es el momento para irse de vacaciones allá . Aunque las variantes de los virus no están solo en Brasil, hay que intentar reducir los contagios. Me preocupa la cepa de Manaos: vamos a vigilarla para tratar de cortar su circulación”, enfatizó.

Según Nicolás Kreplak, las armas para batallar contra el COVID-19 son tres: el distanciamiento social, el cuidado y la vacuna.

“ Cuanta más población vacunada, se necesitará menos distanciamiento y, por lo tanto, cuidado. Hoy, Argentina está arriba de dos millones de inmunizaciones y todavía nos falta un porcentaje muy grande de la población ”, expresó.

En breve, la provincia de Buenos Aires que lleva aplicadas 978.153 dosis (790.733 personas recibieron la primera y 187.420 ambas) llegará al millón de inoculados contra el COVID-19.

Respecto de las vacunas, de acuerdo con Kreplak, Argentina se encuentra bien posicionado dentro de Sudamérica. Al día de la fecha, según el Monitor Público de Vacunación (el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el país), ya son 2.381.429 las vacunas aplicadas: 1.932.696 personas recibieron la primera dosis y 448.733 ambas

Acerca del plan de vacunación en PBA, Kreplak sostuvo que se están vacunando a 60 mil personas por día. “Cada vez que recibimos dosis trabajamos para aplicarlas rápidamente: desde que llegan hasta que las aplicamos no pasa ni una semana. Hacemos rápida la distribución y aplicación. Un día tuvimos 3000 contagiados y 63.000 inmunizados”, contó y dijo que hay más de 4 millones de inscriptos que esperan ser vacunados.

Luego agregó: “ Entrenamos a más de 30 mil personas para que sean vacunadores, y tenemos más de 500 lugares donde se vacuna muy bien, no hay colas ni malos tratos. Todo el mundo sale muy contento ”.

“La gente de Pfizer me había dicho que Argentina iba a tener prioridad para poder adquirir las vacunas. Pfizer no cumplió con su promesa. Lo digo con dolor”, dijo Nicolás Kreplak.

En la entrevista con Manguel, que duró 50 minutos, Kreplak también reveló los entretelones del acuerdo con Pfizer. “La gente de Pfizer me había dicho que Argentina iba a tener prioridad para poder adquirir las vacunas. Lo hablaron conmigo. Y cuando tuvieron que pasar a la parte de comprar la vacuna dijeron: ‘Con la provincia no se puede hablar’. Pfizer no cumplió con su promesa. Lo digo con dolor ”, apuntó el viceministro de Salud bonaerense y sostuvo que lo mismo le pasó al resto de los países de la región. “Chile consiguió 20 mil vacunas de Pfizer y terminó vacunando con una vacuna china”, agregó.

De momento, en la provincia de Buenos Aires aguardan el arribo de 3 millones de dosis de la vacuna china de Sinopharm, además de algunas dosis de AstraZeneka y Sputnik-V.

También esperan un autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que está evaluando si la Sinopharm puede ser aplicada a mayores de 60 años. “Todavía no lo autorizó, pero esperemos que en los próximos días suceda”, concluyó Kreplak.





