Tras la condena a Lázaro Báez por “la ruta del dinero K”, hoy continúa el juicio en otra de las causas donde está acusado

Luego de que el Tribunal Oral Federal N°4 condenara a 12 años de cárcel por lavado de dinero en la causa de “la ruta del dinero K”, este lunes continúa el juicio en otra de las causas donde Lázaro Báez se encuentra acusado al igual que Cristina Kirchner.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, continuará hoy por videoconferencia con el juicio por la obra pública en Santa Cruz. Además de la vicepresidenta y el empresarios kirchnerista, hay otros 11 imputados en la causa por presuntos desvíos de fondos.

El miércoles pasado Báez fue condenado a 12 años de prisión por la maniobra de lavado de dinero de casi 55 millones de dólares, que se conoce como “la ruta del dinero K”. La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros.

Si bien el empresario se encuentra cumpliendo con prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones, seguirá participando del juicio de Vialidad y enfrenta varios procesos que quedaron pendientes. El que corresponde a las presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas para Santa Cruz a Báez se reinició en la primera semana de febrero luego de la feria judicial.

Cristina Kirchner, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el resto de los acusados están siendo juzgados desde el 21 de mayo del 2019. La acusación es por los delitos asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

Lázaro Báez (EFE)

Se juzgan las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas no terminadas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia sureña que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.

Aquella jornada en la que se reinició el juicio declaró un auditor de vialidad nacional que afirmó no haber tenido pedidos de sus superiores para beneficiar al empresario K. En total la causa tiene a 184 testigos para declarar convocados por el tribunal a pedido de las partes. Con ese cronograma este año no habrá veredicto para los imputados.

Entre los que restan se destacan tres bloques por el impacto que sus testimonios pueden tener para el juicio y también político. Uno es el de Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Todos los ex jefes de Gabinete cuyos testimonios fueron pedidos por las defensas de la vicepresidenta, De Vido y Báez. También está convocado el ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio oral (Télam)

“El juicio se está cayendo a pedazos”, manifestaban entusiasmados los abogados defensores. En Comodoro Py, en cambio, aseguran que la acusación se viene probando a lo largo de las audiencias.

A pesar del impacto político y mediático de las condenas, las fuentes consultadas por Infobae, días atrás, advierten que el final del juicio por “la ruta del dinero K” no condiciona el desarrollo del juicio de Vialidad. “Aunque la defraudación por la obra pública fue tenida en cuenta como el delito precedente del lavado, Báez puede ser absuelto en este juicio”, graficó un funcionario judicial.

Mientras tanto, Cristina Kirchner se enfrentará nuevamente a Comodoro Py esta semana y reclamará a Casación el cierre de la causa “dólar futuro”. El próximo jueves se llevará adelante una audiencia clave para definir el futuro de la causa. Será la primera vez que hable ante la Justicia tras más de un año. La última oportunidad fue una semana antes de asumir como vicepresidenta, cuando declaró en el juicio por la obra pública concedida en Santa Cruz a Báez. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, advirtió en aquella oportunidad.

Para esta ocasión, la audiencia estaba prevista para hoy lunes, pero debido a que coincide con la apertura de sesiones ordinarias, el abogado de CFK, Carlos Beraldi, pidió el cambio de fecha La cita será por Zoom el jueves 4 de marzo a las 10.30.

Casación debe resolver si avanza con el inicio del juicio oral. Los acusados sostienen que se les debe dictar ya mismo un sobreseimiento. Y se basan en una pericia que afirmó que la operatoria de venta de dólar a largo plazo durante la última parte del juicio oral era un mecanismo legal que no produjo perjuicio al Estado, de acuerdo a los balances del 2015 y 2016. En esa lógica, dicen los defensores, mal pueden acusarlos de defraudación al Estado.





