Víctor Hugo Morales: “Me gustó lo que dijo Alberto Fernández, que se plante y no deje pasar una”

El editorial de Víctor Hugo Morales en apoyo al discurso de Alberto Fernández en México.

El periodista Víctor Hugo Morales defendió el discurso pronunciado ayer por el presidente Alberto Fernández desde México, donde calificó de “payasadas” las denuncias penales contra los funcionarios involucrados en el escándalo del “vacunatorio VIP” que finalizó con la renuncia del ex ministro de Salud, Ginés González García.

En un enérgico editorial, el conductor radial y televisivo apoyó que Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof hayan decidido “asomado la cabeza” y “plantado ante tanta mentira, falsedad y persecución” en torno a las acusaciones por el tráfico de influencias e irregularidades en relación a la aplicación de las vacunas contra el coronavirus.

“ Es magnífico que los altos funcionarios se arriesguen combatiendo la maldad , combatiendo la falsa información que se plantan contra la constante persecución y que es una manera de perseguir a quienes eligieron a ese gobierno”, sostuvo Morales en su columna de opinión por la radio AM 750.

“Ojalá que eso sea todos los días, que no dejen pasar una, que no piensen que hay desgaste si combaten. Al contrario: que celebren estar peleando por el pueblo, porque a este gobierno lo atacan desde antes de empezar a gobernar, lo han atacan en cada día de pandemia. Lo han atacado todo el año, han atacado a un gobierno que no les gusta”, enumeró.

Según la opinión del periodista alineado con el oficialismo, el gobierno de Alberto Fernández es atacado por la oposición y grupos empresarios “porque no quieren un gobierno de este sesgo” y que “ha sido elegido por la gente”. Y recordó que “hubo que mortificarse cuatro años” al referirse el malestar que le representó la victoria de Mauricio Macri en 2015 y que “hubo que aceptar” entonces .

“Hay que defender la democracia porque es el único camino de elegir un gobierno que se oponga a tanto robo a tanta estafa moral y económica, pero los medios no han querido ahora y no han permitido de ninguna manera que el juego democrático sea respetado”, dijo Morales, en sintonía con la acusación del oficialismo de que el vacunatorio VIP “es un invento” de la prensa. “Contra lo que van es contra la democracia, no quieren respetar el veredicto de la gente”, reiteró.

“No les interesa que gobierne esta gente, se la quieren quitar de encima, y lo hacen desembozadamente y atacan impiadosamente. ¿Y qué? ¿Hay que esconderse? ¿Hay que cerrar las ventanas de la Casa Rosada o asomar la cabeza como hizo el presidente desde México diciéndoles ‘payasos, terminen con esta payasada’, que nos involucra a todos también los que en política juegan protegidos por ese poder real”, resaltó. “Me gustó esto que dijo Alberto Fernández ”, concluyó en su columna.

En su gira diplomática a México para reunirse con su par Andrés Manuel López Obrador, el presidente tildó de “payasadas” las denuncias penales contra el ex ministro Ginés González García.

“Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra”, sostuvo el mandatario en conferencia de prensa, tras la reunión que ambos mantuvieron con Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo de ese país.

En su intervención, Alberto Fernández se refirió al comportamiento previo de un sector de la oposición que llevó adelante una “campaña despiadada para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno”. “Ahora resulta que los que denunciaron piden que por favor se les dé el veneno a ellos y que consiga más”, puntualizó, al tiempo que recordó al Poder Judicial que avance en causas de corrupción abiertas contra el gobierno de Mauricio Macri. Y completó: “El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de esa talla haya debido dejar su cargo. Terminemos con la payasada; le pido a los jueces y fiscales que hagan lo que deben”.

En el marco de las imputaciones abiertas por la “vacunación VIP”, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a González García en la causa que investiga si hubo comisión de delitos en el suministro de la vacuna contra el coronavirus a personas que supuestamente no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológica. En paralelo, la jueza federal María Capuchetti realizó un procedimiento denominado “orden de presentación” en el Ministerio de Salud para recabar información para el avance de la pesquisa.

Hasta el momento, se radicaron 14 denuncias penales ante la Justicia.

