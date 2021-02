El CELS toma distancia de Horacio Verbitsky por “vacunarse a través de una cadena de favores”

Horacio Verbitsky es el presidente del CELS (Juan Roleri)

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que preside Horacio Verbitsky, utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse acerca del escándalo que involucra al periodista, luego de que éste confesara haber recibido la Sputnik-V en un “vacunatorio VIP” montado en el Ministerio de Salud de la Nación.

“Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias ”, indicaron.

Y continuaron: “Como organización comprometida con los derechos humanos y con las urgencias de la situación social actual, consideramos que las únicas salidas a la pandemia son la responsabilidad colectiva y el compromiso con las etapas del sistema de vacunación a nivel federal. Por esto, hemos sostenido en diferentes espacios y ante el Estado la necesidad de que el proceso de vacunación responda a criterios de inclusión social que atiendan en forma prioritaria a los grupos más vulnerables de nuestra población, de acuerdo a factores sanitarios y no discriminatorios.

“ El equipo de trabajadores del CELS rechaza esta o cualquier otra acción o privilegio que vaya en otro sentido. Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día”, completaron desde la institución.

“ Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, reveló Verbistky esta mañan, en declaraciones al programa Habrá Consecuencias, que conduce Ariel Lijalad en El Destape Radio, donde es columnista y sale con frecuencia telefónicamente.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas” , contó.

“El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna” , reveló Verbistky.

Según confirmaron a Infobae fuentes en la Casa Rosada, el Presidente está furioso con González García y le exigió que abandone su puesto. Es que luego de que trascendiera que Verbitsky se había vacunado en el Ministerio de Salud, Alberto Fernández llamó por teléfono a González García y le pidió que le diera explicaciones por lo sucedido. Los argumentos del funcionario no solo no conformaron al Presidente, sino que lo terminaron de convencer de que lo mejor era que González García diera un paso al costado.

Entonces, Fernández convocó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a su despacho para pedirle que se comunicara con González García y le exigiera la renuncia. Cafiero hizo lo que le pidió el Presidente y se espera que González García deje el Gobierno este viernes.

Seguí leyendo:

Alberto Fernández bajó del viaje a México a Eduardo Valdés y Jorge Taiana por participar del escándalo de la vacuna a Verbitsky

Roberto Navarro echó a Horacio Verbitsky de la radio: “Es una inmoralidad lo que hizo”

El Presidente bajó del viaje a México a Eduardo Valdés y Jorge Taiana por participar del escándalo de la vacuna a Verbitsky