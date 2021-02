Fuerte cruce entre Domingo Cavallo y Julio Bárbaro por sus roles políticos del pasado

La muerte de Carlos Menem, el pasado domingo, generó debates mediáticos en torno a sus dos gestiones como presidente de la Nación. Ex funcionarios y figuras del peronismo durante la década del ’90 visitaron estos días los estudios de televisión para recordar al fallecido mandatario. No podía faltar entre los temas de análisis, la política económica del menemismo. Fue justamente el padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo, quien protagonizó un fuerte cruce con el histórico dirigente peronista, Julio Bárbaro.

Cavallo fue canciller y ministro de economía durante el menemismo. Por su parte, Bárbaro se desempeñó como secretario de Cultura de la Nación entre 1989 y 1991. Fueron parte del mismo gobierno pero primó la enemistad en el tenso momento que provocaron en televisión.

Julio Bárbaro fue invitado a GPS, el programa de Rolando Graña por A24, para hablar sobre el fallecimiento de Menem luego de ser enterrado en el cementerio islámico de la Tablada. En simultáneo, estaba en pantalla vía Skype, Domingo Felipe Cavallo.

Fue justamente el ex ministro de Economía del menemismo y de la Alianza, quien tiró el primer golpe: “Este señor, me acuerdo como le chupaba las medias a Menem para tratar que lo nombrara secretario de Cultura, y después cuando Menem cayó en desgracia, cuando decidieron demonizar los ’90, a Menem, a De la Rúa y sobre todo a mí, este señor salió a decir que Menem fue lo peor que le pasó a la Argentina”.

“Fuiste alcahuete hasta de De la Rúa, yo a los dos años me fui y no volví hasta Kirchner”, respondió el ex titular del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión). “¿Dónde chupe las medias?” -continuó- “yo venía del peronismo, vos venías de afuera, eras alcahuete de los economistas, no tenes cara, sos lo peor que dio la Argentina, sos un destructor de patria, sos la antipatria”.

Bárbaro arremetió contra Cavallo y lo acusó de no tener “ningún principio”: “Nunca tuviste idea de Nación, no sabes de historia ni de comprensión política, hermano”. Entre risas el ex ministro de Economía, ironizó: “Vos tenés una experiencia política bárbara”. Y lo acusó de siempre estar “deambulando de un sector del peronismo a otro, buscando cargos”.

“¿Qué cargos? Tuve uno solo con Menem y otro con Kirchner, dos cargos tuve. Vos no entendes nada, vos sabes hacer negocios, sos empleado de los grandes empresarios, para otra cosa no servís”, replicó Bárbaro.

Cavallo lo interrumpió: “Vos sos un chanta”. Y el histórico dirigente peronsita, con sarcasmo, le dijo: “Eso podría ser, pero con la conciencia limpia y sin un mango”. “No tuve los juicios que tuviste vos, no me hables de chanta, nosotros no vivimos de destruir el país”, le achacó sobre capacidad al frente de la gestión pública.

El economista se limitó a contestar: “Sos una persona que no tiene cultura”. Encendido, Bárbaro respondió: “Más que vos, con un libro gano”. “Seguí hablando y diciendo mentiras por la televisión”, cerró su intervención Cavallo.

Mientras que, por su parte, el ex secretario de Cultura enfatizó: “Digo que vos sos parte de lo peor que le pasó a la Argentina, lo sostengo hace mucho tiempo, vos y Martínez de Hoz -porque son lo mismo-”. Bárbaro profundizó sobre la participación de Cavallo en los gobiernos de facto: “Vos fuiste la dictadura cuando yo estaba exiliado; vos nacionalizaste la deuda externa, no te olvides las cosas que hiciste Domingo”, concluyó.

