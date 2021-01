En San Juan, Alberto Fernández prometió recursos para la reconstrucción y destacó que los edificios antisísmicos evitaron muertes

El presidente Alberto Fernández

Alberto Fernández visitó hoy la provincia de San Juan y prometió fondos para ayudar con la reconstrucción de las viviendas destruidas por el sismo. “Ayer a las 12.15 me llamó “Wado” (De Pedro) y me dijo que hubo un terremoto. Al rato me llamó y me dijo que hubo daños materiales pero no se registraron víctimas fatales”, relató el Presidente al inicio de la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el gobernador Sergio Uñac.

Minutos antes, el mandatario provincial le había agradecido especialmente por ir en persona a acompañar a los sanjuaninos en medio del trágico episodio. Por su parte, Fernández aclaró que no estaba haciendo “nada especial” sino simplemente “lo que debe hacer un presidente de los argentinos”.

“Mi única obligación es estar al lado, y estar al lado no es sólo firmar un decreto que transfiera fondos. Hoy me vine hasta aquí para que sepan que estoy asumiendo un compromiso con cada uno de ustedes, quiero que sepan que no están solos ”, agregó.

Sergio Uñac y Alberto Fernández en la zona del epicentro del terremoto

Por la mañana, el jefe de Estado recorrió las zonas afectadas y conversó con los vecinos. Por eso, durante la conferencia le habló personalmente a una de las damnificadas. “Romina, quedate tranquila que te vamos a ayudar con Sergio (Uñac) para que tengas tu casa. Es un compromiso ético” , dijo Fernández.

En esa línea, adelantó que dio instrucciones al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para que adelante a la provincia los fondos que le corresponden en el marco del plan nacional de construcción de viviendas.

Explicó que girarán $7 mil millones para construir viviendas y que se asignarán $120 millones extra para “ayudar a urbanizar barrios obreros que están necesitándolo”.

Por otro lado, recordó que hubo muchas víctimas fatales en los sismos del ’44 y del ’77 pero que anoche, ante un terremoto de la misma magnitud, no hubo que lamentar muertes. “Porque San Juan aprendió y construyó una provincia antisísmica. Gracias a esas construcciones antisísmicas hoy pasó esto y no tuvieron que soportar ninguna víctima” , dijo.

Y agregó: “Es una prueba de fuego, triste y dolorosa, pero que han pasado, y tienen que estar orgullosos”.

Por último, le pidió a las sanjuaninos “paciencia”, aunque les aseguró que “van a estar ayudándolos” desde el Estado nacional y provincial. “Si hay un sanjuanino que sufre, sufre toda la Argentina. Eso es hacer un país federal”, concluyó.

El epicentro del terremoto (de 6,4 grados) se produjo 54 kilómetros al sudoeste de la capital provincial y 112 kilómetros al norte de Mendoza. Luego, hubo una serie de réplicas, aunque de menor magnitud, de 4.4, 4.9 y 4.1 grados en la escala de Richter.

Un sismo o terremoto es un rompimiento repentino que las rocas del interior de la Tierra. Esta ruptura genera energía que se propaga en forma de ondas y provocan el movimiento del terreno. En la Argentina, se producen por el contacto de la Placa Nazca con la Placa Sudamericana.

