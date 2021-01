Ariel Sujarchuk apoya la llegada de Máximo Kirchner a la presidencia del PJ bonaerense: “Es un ordenamiento político necesario en la provincia”

Ariel Sujarchuk y Máximo Kirchner

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sentó posición a favor de la lucha de Máximo Kirchner por llegar a la presidencia del PJ bonaerense , decisión que a pesar de contar con el apoyo de Alberto Fernández ha despertado roces entre varios jefes comunales. En diálogo con Infobae, dijo que “sería un lindo homenaje que asuma el día del nacimiento de Néstor”.

Para Sujarchuk, la asunción de Máximo como presidente del PJ bonaerense va a aportar a un “ordenamiento político necesario dentro de la provincia” . Para representarlo, realizó una alegoría futbolística: “Hoy (en su función de jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados) está jugando de número 5, repartiendo el juego. Hasta los opositores lo elogian. Te lo puede decir hasta el líder de la oposición en el Congreso. En la provincia de Buenos Aires, es el que administra y resuelve diferentes cuestiones entre los intendentes o los diferentes sectores. Si va al PJ es para ponerse la número 10 y asumir otro rol en la realización de la política, además de organizar el partido de cara a las elecciones y satisfacer el pedido del propio Presidente”.

El 27 de diciembre pasado Alberto Fernández manifestó su apoyo a Máximo, a quien calificó como “un hombre preparado, un gran dirigente y con capacidad de diálogo”, en declaraciones a Radio 10. Asimismo, consideró que “el peronismo necesita abrirse, hacer un debate e incorporar nuevos elementos”.

En ese mismo sentido se expresó el Intendente de Escobar. Según su punto de vista, Máximo Kirchner puede ser un factor fundamental para organizar al PJ. No porque su llegada a la presidencia del partido implique una integración entre el kirchnerismo y el PJ bonaerense; “esa es una cuestión que quedó resuelta en el 2017 cuando Cristina armó Unidad Ciudadana y sacó 40 puntos y el PJ, 4”, explica. El rol del diputado será dar un paso más allá: “La columna vertebral del Partido es el Frente de Todos, que tiene su espina dorsal: el Movimiento Obrero, el Frente Renovador y otros partidos políticos y movimientos. Máximo va a tratar de organizar todo esto y todos aquellos que en algún momento titubearon, tiraron una diagonal y quisieron hacer una jugada personal hoy deben tener una definición clara y ser parte de la renovación política” .

El Intendente de Escobar apoya la llegada de Máximo a la presidencia del PJ Bonaerense

“Va a llenar de contenidos al partido. El PJ, históricamente, es el lugar de nacimiento de cuadros políticos, de debate, lugares donde afloran los cuadros que integran los gobiernos tanto a nivel nacional como provincial, usinas de ideas… Todas esas instituciones que siempre tuvo el PJ y que tuvieron dificultades en el último tiempo por problemas que tuvimos nosotros…”

La necesidad de una mayor organización no está delimitada a una cuestión partidaria interna: “Creo que el Frente Renovador también tiene que volver al Partido Justicialista y no jugar por afuera. La tarea que tiene Máximo no tiene que ver solo con los que estamos adentro del PJ sino con los que integran el Frente de Todos y no son parte del Partido: organizaciones sindicales, sociales y otros partidos políticos. Hay que tirar señales claras de que no estás dispuesto a pegar una curva cuando las cosas no están bien”.

El miércoles pasado el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, volvió a encender la polémica sobre llegada de Máximo a la presidencia del PJ bonaerense al publicar un irónico mensaje en su cuenta en Twitter. “Yo me planto”, fue la frase que utilizó para anunciar un programa de forestación en su municipio, pero en realidad tuvo como objetivo lanzar una piedra contra la trinchera kirchnerista.

La publicación de Fernando Gray (Twitter)

El jefe comunal se ha posicionado como líder de la resistencia ante el apoyo que recibió Máximo Kirchner para llegar a la cima del Partido a nivel provincial. Actualmente él es vicepresidente del PJ bonaerense. Tiene un acuerdo con el intendente de Merlo, Gustavo Tano Menéndez, actual presidente del Partido, con quien alterna la gestión: cada uno gobierna un año y tienen mandato hasta diciembre de 2021.

Ante esta situación, Sujarchuk manifestó: “Fernando es un amigo, un compañero. Creo que está confundido. Él siempre fue cristinista y tiene que apoyar la decisión de Cristina. Ella hizo una gran tarea cuando fue candidata a senadora y lo hizo ahora como candidata a vicepresidenta. Hay que confiar en ella y en el Presidente. Las aspiraciones personales, que son varias, tienen que estar subsumidas ante las necesidades del conjunto”.

La intención que tienen en el Gobierno y entre los dirigentes del kirchnerismo es que Alberto Fernández asuma en el PJ nacional en marzo, y que Máximo haga lo propio en el PJ bonaerense el mismo mes, o antes. El Intendente de Escobar desea que lo haga en una fecha particular: “Sería un lindo homenaje que asuma el 25 de febrero, el día del cumpleaños de Néstor” .

Seguí leyendo:

Alberto Fernández respaldó a Máximo Kirchner para conducir el PJ bonaerense: “Tiene todas las virtudes”

Luego del aval de Alberto Fernández, Martín Insaurralde también apoyó a Máximo Kirchner para la presidencia del PJ bonaerense

“Yo me planto”: el mensaje de resistencia de Fernando Gray en la lucha contra Máximo Kirchner por la presidencia del PJ Bonaerense