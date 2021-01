Raúl Zaffaroni pidió indultar a los ex funcionarios kirchneristas detenidos

Boudou en un cumpleaños de Zaffaroni

Raúl Eugenio Zaffaroni es actualmente juez de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue designado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el ex presidente Néstor Kirchner. Hasta su llegada a la Corte Zaffaroni coqueteaba con los partidos de izquierda y había sido constituyente por el Frepaso. Es más Zaffaroni había sido un activo opositor a la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Cruz que permitió la re-reelección de Kirchner. En 1998, Zaffaroni viajó a Río Gallegos invitado por diputados del Frepaso y el radicalismo para presentar una demanda en el Superior Tribunal de Justicia para detener el plebiscito convocado para avalar la reforma. El ahora militante de todas las causas kirchneristas consideraba entonces una “triquiñuela” que se pretendiera sustituir la mayoría calificada necesaria para reformar una Constitución de Santa Cruz con la mayoría simple con la que se gana en un plebiscito. Zaffaroni llegó a comparar esa iniciativa con lo que hizo Aldof Hitler con la Constitución de Weimar. Pero aquello cambió.

Kirchner lo nombró en la Corte -cuando se desarmó la mayoría menemista del Alto Tribunal- y desde entonces Zaffaroni se convirtió en uno de los puntales jurídicos del kirchnerismo y uno de los más activos propagadores de la teoría del “lawfare” para explicar las investigaciones por corrupción sobre ex funcionarios kirchneristas.

En declaraciones a una radio partidaria Zaffaroni criticó la condena -confirmada por la Corte -a Amado Boudou por el Caso Ciccone y la decisión judicial de revocar la prisión domiciliaria. El jurista dijo que “el comportamiento de la Corte Suprema es peor que en el gobierno de Macri” y agregó que: “durante el Gobierno de Macri no hubo una sentencia de la Corte Suprema tan aberrante como la de Boudou” . “La sentencia de Boudou ya la resolvió la Corte. No hay más instancias. La decisión fue absurda”, explicó. Y además dijo que “ el arresto domiciliario que tiene Boudou lo tiene en razón del riesgo de pandemia y por razones familiares. Esas mismas razones se mantienen. No veo ninguna razón para que vuelva a prisión”.

Zaffaroni tiene una relación especial con Boudou. Al ex vice se lo vio en algunos cumpleaños del ex cortesano. Fue su ex socio y amigo Jacobo Grosman allá por 2010 quien asumió la defensa del ex ministro de Economía en el caso por los papeles truchos de un auto marca Honda. Aquel fue uno de los primeros expedientes por los cuales Boudou fue indagado y procesado en Comodoro Py. El caso llegó a juicio y Boudou fue condenado. Por aquel entonces Zaffaroni estaba en la Corte y no podía ocuparse personalmente de la defensa de Boudou. Y por eso la ejerció su viejo amigo.

Ya alejado de la Corte Suprema a la que renunció en 2014 Zaffaroni fue designado como defensor por Boudou designó en setiembre de 2019 para que el jurista pudiera visitarlo a cárcel de Ezeiza donde cumplía su condena de 5 años y 10 meses de prisión por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica a través de testaferros.

Luego de criticar el fallo de la Corte que dejó firme la condena de Boudou, Zaffaroni propuso la solución del indulto presidencial para el ex vicepresidente y para los otros condenados que el kirchnerismo considera “presos políticos”. Zaffaroni dijo que“la figura que hoy existe es el indulto. Sin el indulto van a seguir los presos políticos. El indulto es un acto de Gobierno que existe en todas las constituciones”.

El presidente Alberto Fernández se ha manifestado públicamente en contra del indulto. Aunque en los últimos días criticó a la Corte Suprema por el fallo que dejó firme la condena de Boudou.

