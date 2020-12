Alberto Fernández invitó a todo el Gabinete a la Quinta de Olivos para una cena de fin de año

Alberto Fernández cuando presentó su Gabinete (Franco Fafasuli)

En un nuevo gesto de respaldo hacia sus ministros, Alberto Fernández convocó esta noche a todo el Gabinete a una cena de fin de año en la Quinta de Olivos. Según confirmaron a Infobae, no habrá ningún funcionario ausente y el Presidente utilizará la ocasión para ratificar su apoyo a su equipo, muy criticado los últimos días por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo , necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”, había dicho la ex presidenta en el acto de La Plata del viernes pasado.

Luego de esta fuerte declaración, el jefe de Estado defendió a sus funcionarios en Tierra del Fuego, a donde se dirigieron para cumplir con el plan “Capitales Alternas” y hubo algunos ministros que salieron a responderle a CFK.

El más fuerte fue el canciller Felipe Solá, quien expresó: “No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro. Me siento respaldado por el Presidente, sino fuera así, renunciaría”.

Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata

“No me sentí aludido pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la Vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan”, completó.

En el mismo sentido se refirió Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas: “Es decisión del Presidente entender en qué momento hacen falta cambios o ajustes en el equipo de Gobierno; todos los días estamos revisando lo que hacemos bien y todo lo que merece ser revisado, pero estamos gestionando una tragedia y hemos evitado la foto que vemos en los países de Europa”.

“Todos los ministros, los legisladores, los gobernadores, estamos comprometidos y tenemos en claro los intereses que están en juego en la Argentina. (...) Esta etapa tiene un nombre propio, Alberto Fernández, y los ministros acompañamos con mucha responsabilidad”, cerró.

A pesar de este fuego interno, el Presidente no tiene pensado hacer cambios de Gabinete en el futuro cercano y aprovechará la cena de hoy para mandar un mensaje de unidad y respaldo. Si bien habrá modificaciones, hay algunos nombres que son inamovibles: Santiago Cafiero, Marcela Losardo, Martín Guzmán, Eduardo “Wado” de Pedro y Gabriel Katopodis. A estos se les suman los cuatro secretarios: Vilma Ibarra (Legal y Técnica), Julio Vitobello (General de la Presidencia), Gustavo Beliz (Asuntos Estratégicos) y Juan Pablo Biondi (Medios de Comunicación).

En principio la idea del mandatario sería realizar un cambio masivo cuando sienta que las carteras necesiten un renovación. En ese recambio probablemente quienes dejen su cargo sean el canciller Felipe Solá y los ministros Matías Kulfas (Producción) y Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo). Pero Alberto Fernández prefiere esperar para no hacer los cambios justo después de que Cristina Kirchner los pide.

El problema es que las diferencias son irreconciliables. Por ejemplo, a la ex presidenta le gustaría prescindir de Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), Marcela Losardo (ministra de Justicia), Matías Kulfas (ministro de Producción), Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica), Gustavo Béliz (secretario de Asuntos Estratégicos), Julio Vitobello (secretario General de la Presidencia) y Juan Pablo Biondi (secretario de Medios). Todos los que Alberto no cederá.