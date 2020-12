Felipe Solá le respondió a Cristina Kirchner: “No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo”

El canciller argentino, Felipe Solá

El canciller Felipe Solá se refirió este martes al discurso que emitió la vicepresidenta Cristina Kirchner, el último viernes, en el Estadio Único de La Plata, en el que criticó al Gabinete y aseguró: “Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo”.

En declaraciones radiales y consultado sobre si se sintió aludido por el discurso de Cristina, Solá dijo: “No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro”. En ese sentido, sostuvo que “ningún ministro creo que tenga tiempo” y además advirtió que se siente apoyado por el Alberto Fernández. “Me siento respaldado por el Presidente, sino fuera así, renunciaría” , indicó.

“No me sentí aludido pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la Vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan”, expresó.

En esa línea, agregó: “Porque nos quieren disciplinar, en el sentido de que no nos animemos. ¿Quiénes no quieren disciplinar? Los ataques de la Justicia, del lawfare”.

“Dijo que ‘el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares, que se busque otro laburo’. Y estoy totalmente de acuerdo con ella ”, expresó el canciller.

Además, en referencia al lawfare, del que Cristina Kirchner volvió a hablar el viernes, señaló que “hay una parte de la Justicia en la que hay lawfare”, pero “no podemos hablar de toda la Justicia porque nos quedaríamos sin justicia”.

Solá está en el ojo de la tormenta dentro del Gobierno. Sobre todo después de lo que sucedió veinte días atrás cuando el Gobierno desautorizó la palabra del Canciller. Aseguraron que durante una entrevista había inventado los temas del diálogo con mantuvieron Fernández y el presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden.

Desde ese momento el vinculo entre el Presidente y Solá se tensó y el desgaste se profundizó. El jefe de Estado no forzó su reemplazo para evitar una crisis política y puso el foco de la gestión sobre el debate del aborto, la negociación de la deuda externa, el relanzamiento de la economía y la vacunación masiva contra el COVID-19.

Solá también se refirió a la posibilidad de cerrar las fronteras con países limítrofes y suspender los vuelos desde países de Europa hacia Argentina. “Se está discutiendo si hay o no cierre de vuelos de otros países europeos que tienen vuelos entre ellos e Inglaterra” , afirmó. Además, indicó: “Hay una discusión para saber que se hace con los países limítrofes. Es una decisión del Presidente. Aún no está resuelto”.

