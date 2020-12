Santiago Cafiero: “No estamos pensando en pedir juicio político a los ministros de la Corte Suprema”

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, negó que el Gobierno esté pensando en pedir el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema

“No estamos pensando en pedir un juicio político contra los ministro de la Corte Suprema”, aclaró el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de la carta difundida por la vicepresidenta Cristina Kirchner donde criticó duramente a los miembros del Máximo Tribunal.

Y agregó: “No estamos pensando en ese tipo de cuestiones. No tenemos ningún pedido presentado tampoco, ningún requerimiento de esas características”.

Este miércoles, Cristina Kirchner hizo un balance del primer año de gobierno y repasó las principales medidas que se tomaron en el marco de la pandemia de coronavirus. Pero también le dedicó varios párrafos a la actuación del Poder Judicial que, a su entender, no tuvo un buen desempeño durante 2020 ni durante la presidencia macristo: “Su actuación no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”.

En esa línea, sostuvo que “a nadie debería extrañarle que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno”.

Frente a estas acusaciones, Cafiero admitió que se enteró de la carta de Cristina cuando la vio publicada en sus redes sociales y trató de bajarle el tono a sus fuertes declaraciones acusatorias. “La carta hay que ponerla en contexto, no hay que analizar fragmentos. La carta busca promover el debate público y lo logró. Lo que no hay que hacer es recortar frases sin ver todo el contexto. El debate es cómo hacer para que la justicia sea más independiente y no persiga los vaivenes de los humores políticos y empresario”, sostuvo al ser entrevistado por Luis Novaresio en radio La Red.

Los miembros de la Corte fueron duramente criticados por la vicepresidenta, Cristina Kirchner (csjn)

Para Cafiero “eso hace que la justicia pierda prestigio y se va desdibujada”. El Jefe de Gabinete recordó que la justicia es la única de los tres poderes del Estado que no se elige por el voto popular y que lo que le da legitimidad es su prestigio. “Cuando se ven acciones que van en contra de ese prestigio porque los jueces buscan intencionalidades políticas o de humores sociales, claramente lo que sucede es que pierde ese prestigio”, enfatizó siguiendo la misma línea de pensamiento de la Vicepresidenta.

Dijo que el Frente de Todos puso en tela de juicio el sistema judicial desde el primer día que asumió y marcó su posición al respecto: “La Corte pierde prestigio porque no es claro cuando tiene que actuar y cuando no. A veces es muy arbitrario eso y repercute en su prestigio. Al haberse tomado todo ese tiempo para expedirse sobre el traslado de tres jueces y sobre otro temas que ni siquiera tienen tratamiento, deja en evidencia alguna actitud corporativa que va en contra del prestigio de la Corte”.

En la carta, Cristina Kirchner dice que “la Corte cometió delitos”. Y consultado al respecto, Cafiero aclaró que “la carta es una denuncia de tono político y no jurídico, donde se habla de la calidad de la república y analiza cuál fue el compromiso del Poder Ejecutivo en este primer año de gobierno y cuáles fueron las actitudes o acciones del Poder Judicial”.

Cafiero sostuvo que Cristina hizo “una descripción con un tono de discusión política y no de denuncia judicial” e indicó que “si la justicia funcionara adecuadamente nosotros no tendríamos que haber presentado la reforma judicial”, haciendo alusión “al uso indebido de los servicios de inteligencia por parte del poder judicial durante al macrismo a la hora de promover causas judiciales”.

Por último, dijo que “el Ejecutivo tiene la opinión de que la justicia no funciona adecuadamente y que se necesitan generar mecanismos para que sea independiente”. Sin embargo, descartó que el gobierno proponga que los jueces sean elegidos por el voto popular.

“El Ejecutivo propuso que haya más transparencia en la elección de ternas del Consejo de la Magistratura. Que el puntaje mayor no sea el de la entrevista, como hizo el macrismo, sino el de la prueba. Muchos llegan mejor puntuados y después se toma una elección distinta”, se quejó el funcionario.

Al ser consultado sobre la relación entre Cristina y Alberto, Cafiero minimizó los análisis polñiticos realizados por los medios. “Se alarman de más los editorialistas cuando dicen que Cristina y Alberto no se hablan. Utilizan la distancia social para decir que se juntaron pero que están distanciandos. Es una relación política e institucional. Lo que nos tiene que interesar es que es sólida desde los objetivos políticos, a pesar que hay momentos en que piensan distinto”, concluyó.

