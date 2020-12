El crudo relato de una diputada sobre un aborto clandestino que se realizó a los 16 años: “Yo era una nena que quería tener una vida”

La diputada Cecilia Moreau reveló que se realizó un aborto a los 16 años

El 1 de diciembre comenzó el debate sobre la legalización del aborto en el Congreso de la Nación. Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados es el escenario en el que distintos especialistas y representantes de la sociedad plantean sus posturas. Esta tarde fue el turno de la comisión de legislación general, de legislación penal, de mujeres y diversidad y de acción social y salud pública, presidida por la diputada nacional Cecilia Moreau.

En su interlocución, la legisladora relató un crudo testimonio en el cual rememoró un aborto clandestino que se realizó cuando era adolescente. “A esta mujer, que hoy está presidiendo acá este debate, a los 16 años le pasó. Me falló el método anticonceptivo. Una relación de afecto, 16 años. Yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo. Y la tomé completamente consciente de lo que estaba haciendo. Yo era una nena que quería tener una vida en aquel momento. Soñaba con ser médica, con militar, con viajar, con vivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido”.

Y continuó: “Tuve la suerte de poder hablarlo con mi mamá. Sin miedo. Y que con mi decisión, consciente y responsable, mi mamá me acompañase en esa decisión. Pero también tuve la suerte de que tenía los medios económicos y los métodos como para llegar a un consultorio, en el barrio de Recoleta, un sábado a la mañana”.

“En aquel momento no había misoprostol. Hoy el 93% de los abortos son medicamentosos. Y fui, había un médico, un anestesista. Había un lugar seguro. Tenía la plata. 30 mil pesos creo que era en ese momento, una barbaridad. Y también me pasó en mi colegio, el Nacional de San Isidro, he vivido situaciones de compañeras que no tuvieron la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto más seguro. Y esas compañeras tuvieron que vivir situaciones traumáticas”, recordó Moreau.

Noticia en desarrollo