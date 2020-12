Se filtró un video del papa Francisco donde habla de la política argentina con Emilio Monzó

El mensaje del Papa Francisco a Emilio Monzó

Fue un encuentro breve, en el Vaticano, cara a cara y rodeados de gente, en marzo de este año, cuando todavía el coronavirus no había sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud y no había explotado en Europa. En un video, que se filtró en las últimas horas, el papa Francisco habla de la política argentina con el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó. De manera particular, el Sumo Pontífice elogió al dirigente peronista .

“ Vos sos un hombre de consenso, nunca aprovechás la división para vos, siempre buscás unir . Que Dios te conserve eso. En diputados vos hiciste una carrera brillante, uniendo, por ahí nadie te lo va a agradecer. Yo te lo agradezco, porque eso es hacer la Patria. Gracias. Eso es lo que necesitamos, argentinos que hagan unión. Gracias. Que Dios lo bendiga”, le dice Francisco a Monzó.

El material lo subió a las redes sociales la sobrina del ex diputado nacional, que viajó con toda su familia a Italia, y el contexto es una de las tantas audiencias públicas que el Sumo Pontífice mantiene en el Vaticano.

Emilio Monzó, durante el último encuentro virtual con militantes

Más allá de la difusión de este video, Monzó, que busca darle más impulso a una corriente interna de Juntos por el Cambio junto a Rogelio Frigerio, Nicolás Massot, Sebastián García de Luca, entre otros, no ocultó en los últimos días sus intenciones políticas y sus ganas de gobernar la provincia de Buenos Aires.

“Me siento seguro para ser gobernador; a la provincia hay que parirla de nuevo, hay que regionalizarla, descentralizar la administración, dar autonomía a los municipios”, expresó el dirigente al participar de un encuentro virtual con militantes.

Además, insistió en la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio con la incorporación de dirigentes como Juan Manuel Urtubey o Margarita Stolbizer, y llamó a “ armar una alternativa superadora para gobernar en 2023 ”.

“La polarización es un negocio electoral a costa de los ciudadanos de nuestro país. Y la tendencia es a afianzar esto, a utilizarlo de manera electoral porque da certezas en una sociedad de incertidumbre. Pero la sociedad quiere terminar con esto. Polarizar erosiona la convivencia política, los cimientos de nuestra sociedad organizada”, enfatizó en el mencionado encuentro.

En relación al armado político para el próximo año, sostuvo que que “hay que prepararse para gobernar convocando a todos. Tenemos que armar una alternativa superadora para gobernar en 2023”.

“El radicalismo está mucho mejor posicionado para el 2023 a diferencia del 2015. Tienen grandes cuadros como (Martín) Lousteau, (Gustavo) Posee y (Alfredo) Cornejo, y tiene varios intendentes de gran gestión como Miguel Lunghi, Miguel Fernández o Matías Rapallini. Es un espacio sólido que apuesta a la moderación”, agregó.

Sebastián García de Luca, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio

Para Monzó, “en el PRO debe afianzarse la conducción de la nueva generación como (Horacio) Rodríguez Larreta, (Diego) Santilli, (María Eugenia) Vidal o (Cristian) Ritondo, en tanto hay que destacar que también hubo una moderación importante del espacio de ‘Lilita’ Carrió con dirigentes jóvenes que tienen buenas ambiciones”.

“Nosotros, junto a Frigerio, Massot, García de Luca y muchos dirigentes más, tenemos que armar la cuarta pata en esta mesa, predicando la moderación y el diálogo”, aclaró en una clara diferenciación de la línea orgánica del PRO que encabeza Patricia Bullrich.

“Desde el 83 hasta hoy vimos que no funciona. Hay que hacer una reforma estructural, porque no es sólo un tema de conocer la geografía y la historia; hay que vivir para sentirla y yo la siento, porque la caminé, la viví y no veo la hora de salir a recorrerla”, finalizó.

