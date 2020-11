Una escritora argentina recibió un premio que le entregó Nicolás Maduro: “Me parece inútil mezclar política con literatura”

El dictador venezolano Nicolás Maduro sostiene en sus manos el libro "El país del diablo", de la escritora argentina Perla Suez, en un acto de gobierno en Caracas (Foto: EFE)

La escritora cordobesa Perla Suez fue la ganadora del Premio Rómulo Gallegos 2020 por su novela El país del diablo que fue elegida entre 214 obras por unanimidad. El galardón fue muy criticado en los últimos años ya que lo entrega el régimen venezolano de Nicolás Maduro, pero la autora dijo que la pérdida de legitimidad se debe a “informaciones falsas”.

“Yo no me ato a lo que dicen los medios. Los medios de comunicación están manipulando informaciones de una manera tan mentirosa y tan tremenda que yo no me la creo. Para mí la ficción está en la literatura, lo demás es invento de los medios. No creo ni de un lado ni del otro. Prefiero ver con mis ojos cada cosa y me resbala esa postura respecto al gobierno actual de Venezuela”, dijo en una entrevista a El Nacional.

La autora recibió el galardón que consta de casi 95 mil dólares. En los últimos años, el premio Rómulo Gallegos fue foco de cuestionamientos debido a que es un régimen acusado de delitos de lesa humanidad quien lo entrega. Incluso en la última edición, dos escritores se retiraron por voluntad propia.

“Yo quiero mucho al pueblo venezolano. Trabajé con el Banco del Libro cuando dirigía el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil, hace 20 años. Allí ya no estoy porque dejé la función de directora para poder trabajar en lo mío, que es la escritura. Hace años conocí Caracas y quedé encantada con la gente tan dulce, gentil y generosa”, señaló la escritora.

La escritora argentina Perla Suez (Foto: EFE)

“Es un premio muy prestigioso y estoy orgullosa de haberlo ganado, absolutamente”, continuó y, ante la consulta por si no le preocupa la situación del pueblo venezolano, trazó una comparación con Estados Unidos. “Lo que no me resbala, porque lo he visto con mis propios ojos, es la política de Trump en Estados Unidos. Eso no me resbala. Sé que la polémica está fuerte. Pero el Rómulo Gallegos, más allá del gobierno que esté, creo que tiene un gran respeto por la literatura. Si no, no lo hubieran convocado”.

En la misma línea, señaló en la entrevista: “Me parece inútil, absurdo, mezclar la literatura con la política. Yo no comparto eso, tengo una postura independiente y progresista. Creo en el verdadero objetivo del arte y me parece que me centro ahí y camino por ahí. Y las críticas que lluevan. Que ladren, Sancho, que ladren”.

La novela por la que ganó el premio, El país del diablo, cuenta la historia de Lum, una adolescente de 14 años, hija de madre mapuche y un padre blanco, que vive en la Patagonia en la segunda mitad del Siglo XIX. La trama se desata cuando el padre le corta la cabeza a la mujer y los indígenas sufren la violencia de un grupo de soldados.

Suez es la cuarta argentina en recibir este premio, ya que antes fueron distinguidos con el Rómulo Gallegos Abel Posse, Mempo Giardinelli y Ricardo Piglia.

La autora es licenciada en Letras Modernas, fundó y dirigió el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil y de la revista Piedra Libre y en 2007, ganó la prestigiosa Beca Guggenheim con la novela “La Pasajera”.

La autora ganó en 2015 el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela El país del diablo y este año además fue una de las diez finalistas de la primera edición del Premio de Novela Fundación Medifé Filba (FMF) por Furia de invierno.

