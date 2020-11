Verónica Magario se encuentra aislada por ser contacto estrecho de un contagiado de COVID-19

Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, aislada por ser contacto estrecho de un infectado de COVID-19

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, se encuentra aislada por haber estado en contacto con una persona infectada de coronavirus. Ayer, los diputados Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, y Roldofo Tailhade tuvieron que aislarse luego de que su compañero de bloque, Pablo González diera positivo de COVID-19.

El coronavirus acechó estos días a dirigentes del Frente de Todos. Sergio Massa, Miguel Pesce y Martín Guzmán tuvieron que aislarse el fin de semana pasado cuando se informó que uno de los integrantes de la misión del FMI -con el que se habían reunido- contrajo la enfermedad que tiene en vilo al mundo. Finalmente, el caso de Luis Cubeddu, el economista venezolano del Fondo, se trató de un “falso positivo”, ya que luego fue hisopado dos veces más y en ambas dio negativo. Tras ratificarse que se encontraba sano, se levantó la cuarentena para los tres dirigentes del oficialismo.

De inmediato, Sergio Massa partió rumbo a la Cámara de Diputados para presidir la sesión de este miércoles en la que se debatió el impuesto las grandes fortunas. En medio del debate parlamentario, Máximo Kirchner y Cecilia Moreau tuvieron que abandonar el recinto por prevención debido a que fueron informados que el legislador del Frente de Todos, Pablo González, con el cual habían estado en contacto, dio positivo de coronavirus.

De forma remota, desde su casa, Máximo Kirchner cerró el debate del “aporte solidario” informando lo sucedido. “Estuve en la Cámara hasta hace unas horas hasta que me avisaron tipo 11 de la noche que una persona con contacto estrecho había dado positivo de Covid. Decidí retirarme para no poner en peligro a nadie, no solo a las diputadas y diputados, sino también a las compañeras y compañeros que trabajan conmigo todos los días”, expresó el titular del bloque oficialista.

Por la misma situación, Moreau también tuvo abandonar el Congreso pero no pudo continuar la sesión ni votar desde su vivienda por problemas técnicos con su computadora. La legisladora comunicó a través de sus redes sociales que se había aislado por prevención “esperando realizarme un hisopado”. El caso positivo de Pablo González sumó al grupo de los aislados a Rodolfo Tailhade. Los tres diputados kirchneristas continuarán aislados hasta que en las próximas horas les realicen los hisopados pertinentes.

Maximo Kirchner se aisló por ser contacto estrecho de un caso de COVID positivo

Pese a que la pandemia continúa afectando a la Argentina, a lo largo de la sesión los diputados de Juntos por el Cambio insistieron en reiteradas oportunidades para retomar a las sesiones 100% presenciales. Al respecto Máximo Kirchner les respondió: “Entiendo que todos queremos retornar a la normalidad pero también existe la pandemia, negarla sería un error”.

Por lo pronto, el coronavirus continúa alarmando al oficialismo. A última hora de este miércoles, Verónica Magario confirmó que tuvo que aislarse por haber estado en contacto con una persona que contrajo la enfermedad. Hasta el momento no se informó la identidad del contagiado, ni tampoco si otros dirigentes deberán confinarse al igual que la vicegobernadora.

La compañera de fórmula de Axel Kicillof utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia. “Quiero informar que siguiendo los protocolos estoy en aislamiento preventivo por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus” , tuiteó Magario.

La dirigente bonaerense, al igual que en el caso de los diputados del FdT, deberá permanecer aislada hasta que se le realice el hisopado que confirme o descarte la enfermedad.

