Liberales en Juntos por el Cambio: “Queremos agrandar nuestra pata en el espacio para cuando volvamos, en el 2023”

Juan Curutchet, Pablo Walter, Carlos Pirovano, María Luján Guardo y Héctor Huici (Nicolás Stulberg)

Casi todos vienen de UPAU y la UCeDé, durante años fueron los rebeldes con los que los principales líderes liberales no querían juntarse, luego perdieron un poco el pelo, pero nunca su pasión por la política. Y se fueron incorporando en distintos momentos a a la gestión de Mauricio Macri primero en la Ciudad, luego en la Nación. Más de uno, incluso, todavía forma parte de los equipos de Horacio Rodríguez Larreta. Están en todo el país pero, casi como una organización secreta, no quieren hacer públicos todos los nombres, porque “les restringimos sus posibilidades políticas”.

Lo concreto es que ya empezaron dar la cara y a formalizar la agrupación, que lleva el nombre de Apertura Republicana. Por eso pudimos entrevistar para Infobae al abogado Juan Curutchet (secretario general de FUBA entre 1987/1989, ex presidente del Banco Ciudad y ex presidente del Banco Provincia), el economista Carlos Pirovano (fundador de la Juventud de la UCeDé, ex subsecretario de Inversiones en CABA, ex vicepresidente del BICE), la politóloga María Luján Guardo (miembro del Consejo Directivo de G25, ex responsable de Asuntos Políticos de ADIF-Trenes Argentinos), el abogado Héctor Huici (tres veces presidente de la UPAU-Derecho, ex legislador, ex secretario de Tecnologías de la Información) y Pablo Walter (ex presidente de la Juventud UCeDé en Tucumán, ex senador nacional por Tucumán, ex secretario general del Consejo Nacional del PRO) durante una soleada tarde de primavera en Plaza Francia, donde también tomamos un café en la estratégica terraza de La Biela, un bar que denostaban en sus años jóvenes.

En ese entonces, cantaban “a las 5 puntualmente toman té: a las 7 pasean por La Biela, a las 9 van al Jockey porque es hora de la cena, y se quejan de que no crece la UCeDé”, lo que obviamente no le gustaba a Alvaro Alsogaray. Hoy recuerda que también tenían otro cantito: “somos de la gloriosa Juventud Liberal, tenemos un proyecto para el país cambiar, pero antes tenemos que hacer un gran partido, todos juntos luchando porque el centro esté unido”.

“Lo que buscamos desde Recrear o Compromiso por el Cambio en el 2003, que hubiera un solo partido y fuerte, es lo mismo que buscamos ahora, que nos unamos en un solo partido para defender los valores que ya buena parte de la sociedad defiende en la calle”, dijo Walter.

Los liberales de Apertura Republicana ya están en movimiento. Organizaron un encuentro de Roberto Cachanovsky con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich

“Este momento, a diferencia de las etapas previas del PRO, es un momento donde tiene sentido plantear identidades, y expresamente nos interesa que los liberales estén adentro del PRO y que el PRO tenga en el marco de lo que la práctica política la prédica liberal", acotó Curutchet.

¿Diría que el gobierno de Mauricio Macri no representó la agenda liberal que ustedes esperaban?, quiso saber Infobae. “No, no diría eso”, contestó rápido Curutchet, “los valores cívicos y republicanos el PRO los llevó espectacularmente bien, y es muy valorado por la sociedad, es la agenda que lleva la gente que se moviliza en la calle. Pero, a todas luces, no dio la talla en materia económica y nosotros creemos que eso es por haber sido en la práctica del gradualismo demasiado lentos en los ajustes estructurales que había que encarar”.

Pirovano acotó: “una cosa es el gradualismo, otra cosa es flotar, no hacer nada. Yo creo que en materia económica, hay que tener en cuenta que JxC es una coalición donde había gente muy diversa. Nosotros lo que pensamos es que más allá de lo que hacía JxC, el liberalismo en la coalición no tuvo una estrategia para influir dentro de la coalición. Nosotros lo que buscamos ahora es que el liberalismo adquiera una visibilidad que nosotros creemos que tiene en cantidad de gente, en cantidad de votos, en lo que la gente está pidiendo, de manera que se pueda influir en las próximas decisiones de gobierno, cuando volvamos al gobierno".

“Le agregaría que en algunos sectores había una actitud vergonzante de nuestras ideas”, sumó Walter. Agregó todavía más: “Aún hoy sucede lo mismo, muchas veces lo que la mayoría del PRO piensa no queda reflejado en las votaciones en la Legislatura y en el Congreso, porque un sector de la sociedad que creo es minoritario, terminan dominando nuestros proyectos y en propias votaciones”.

(Nicolás Stulberg)

Huici estuvo de acuerdo. “Es un problema que sucede incluso en las provincias que gobernamos, y a escala nacional está muy claro, como en la ley de alquileres, en la ley de teletrabajo, o de economía del conocimiento, donde se toman posiciones que ya sabemos que no funcionan".

En relación a las agendas de ampliación de derechos de género, Guardo explicó que “nosotros no estamos en contra de que cualquier persona elija el género que le parezca, lo que no estamos a favor es de que se genere un subsidio por eso, o un cupo en un banco para garantizar el empleo o un porcentaje de 3.4 del Presupuesto para el Ministerio de Género en este contexto. Eso no es liberalismo”. Acotó que “lo principal es salir de la tibieza en materia económica, y centrarnos en la defensa central de los derechos republicanos, el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad". “Muchas veces sacan temas para dividir a la sociedad, dicotomías que impulsa el populismo para crear antagonismos”, puntualizó.

(Nicolás Stulberg)

“Como balance de la gestión económica del gobierno Macri, es mucho mejor el consolidado que dejó en el 2019 que lo que encontró en el 2015, pese a todas las dificultades, él ordenó mucho el Estado central", dijo Curutchet.

En cuanto a lo que piensan hacer, Pirovano explicó que “nosotros tenemos dos misiones, por un lado, sumar liberales a Juntos por el Cambio en una línea interna dentro del PRO y, a su vez, trabajar para que agrandar la pata liberal y generar mayor influencia en las ideas del PRO y en JxC”. Precisó que “la primera batalla es contra el populismo, así que nuestro objetivo es tener un músculo fuerte”.

Casi en tono autocrítico, Walter dijo que “si quienes abrazamos las ideas de la libertad no podemos convencer dentro el PRO y en JxC, menos vamos a poner hacerlo en el resto de la sociedad”. “Muchos amigos nuestros con los que compartimos ideas se fueron yendo y queremos ser puente para integrarlos, de modo que estos actores tengan reglas de juego para poder participar, que no seamos refractarios para esas incorporaciones”, agregó.

No quisieron hablar de nombres, porque están en plenas negociaciones, pero sí dijeron en claro que quienes se sumen ahora es “para el proyecto del 2023, es a eso a que los estamos convocando”. Tampoco se quejan de los más refractarios a acercarse al PRO, como José Luis Espert o Javier Milei. “Más allá de las personas, hacen un aporte muy interesante en el debate de ideas, lo que es muy bueno para el país”, coincidieron. Y acotaron: “Hay que separar la retórica de la construcción, utilizan la agresión como herramienta política, lo nuestro es tender puentes”.

