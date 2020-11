Se abrió el concurso para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal y se postergó el regreso de Farah

El Consejo de la Magistratura de la Nación abrió hoy el concurso público para cubrir los cargos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal de Comodoro Py, tal como había ordenado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo en el que resolvió que sus traslados a ese tribunal eran transitorios y no definitivos.

La decisión la tomó la Comisión de Selección del Consejo por siete votos contra uno con la oposición del diputado del PRO Pablo Tonelli que pidió llamar a concurso cuando se analicen no solo los traslados de Bruglia y Bertuzzi, sino los de todos los jueces que están en la misma condición ya que la Corte habló de todos los magistrados trasladados.

Por otra parte, la Comisión no trató el pedido del juez trasladado Eduardo Farah para volver a la Cámara Federal de Comodoro Py. “No era un tema del orden del día y se acordó no analizarlo en esta reunión”, le dijo a Infobae un integrante del Consejo.

Lo que formalmente hizo el Consejo fue convocar al sorteo de los jurados que intervendrán en el concurso para los dos cargos de Bruglia y Bertuzzi. Con eso luego se publicará la inscripción para los concursantes, que es el paso siguiente. La Corte dijo que Bruglia y Bertuzzi podrán anotarse en el concurso y así lo harán, según adelantaron los propios jueces.

En la Cámara Federal hay otras dos vacantes por las que está abierto y en su etapa final otro concurso. Pero una de esas vacantes es la de Farah que pidió regresar. El tribunal tiene seis cargos -los otros dos jueces son Martín Irurzun y Mariano Llorens- y la última vez que estuvo completo fue hace hace 14 años, en 2006.

El debate lo inició Tonelli. El diputado sostuvo que el fallo de Corte “excede a la situación de los jueces Bruglia y Bertuzzi” y que “la obligación del Consejo es convocar a concurso para todos los jueces trasladados” ya que el máximo tribunal no hizo distinciones.

El diputado recordó que el lunes pidió que se haga un listado de todos los jueces traslados y que se postergue una definición sobre el llamado a concurso hasta analizar la situación de esos magistrados. “Hacerlo de manera segmentada tiene dos inconvenientes. "No estaríamos cumpliendo con el fallo de la Corte y todos los jueces trasladados cuyos concursos no se convoquen quedarían en una situación de incertidumbre”. Su postura fue acompañada por la abogada Marina Sanchéz Herrero, que no votó porque no integra la Comisión de Selección.

La presidenta de la Comisión, la diputada peronista Graciela Camaño, informó que el total de jueces trasladados son 36. Se trata de quiénes lo fueron desde la creación del Consejo y no antes.

La respuesta del bloque oficialista llegó de parte del representante del sector académico, Diego Molea. Propuso abrir el concurso para los cargos de Bruglia y Bertuzzi y analizar en otra reunión la situación del resto de los jueces trasladados. “Del resto de los traslados debemos analizar cada caso, en los que seguramente llamaremos a concurso. Lo que es seguro es que la Corte ordena abrir este concurso”, sostuvo. Su postura fue acompañada por los jueces Alberto Lugones, Ricardo Recondo, Juan Manuel Culotta -el único de los consejeros que dijo que no compartía el fallo de la Corte pero que había que acatarlo con el llamado a concurso- el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley y Camaño.

