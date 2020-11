Presentaron la Mesa de Encuentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

José Francisco Guerrero (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares), Tte Grl (R) Ricardo Cundom (Fundación Criteria), Grl Br (R) Daniel Reimundes (Sociedad Militar Seguros de Vida), Subof. Mayor Armada Argentina, Humberto Toloza (Círculo de Oficiales de Mar y Presidente Federación de Mutuales de FF.AA., de Seguridad y Policiales), Grl. Br.(R) Sergio Fernández (Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas), Grl. Div (R) Ernesto Bossi, Cte Grl (R) Ricardo Spadaro (Gendarmería Nacional), Tte Grl (R) Claudio Pasqualini (Observatorio de Seguridad y Defensa - UCEMA)

En un acto realizado en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones que nuclean a personal retirado de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, referentes de estas instituciones, sociedades y mutuales vinculadas a estos sectores anunciaron la creación de la llamada “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín”. Según indicaron se trata de un espacio federal que reúne por primera vez y propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados que cumplen servicio en todo el país.

“Al igual que en los países más avanzados, Argentina requiere de una visión integral de la Seguridad y la Defensa para favorecer las condiciones óptimas para su desarrollo” , señaló el General (R) Ernesto Bossi, en la apertura del encuentro. Y agregó “Nuestro objetivo es contribuir, desde nuestros saberes y capacidades, a la reconstrucción de un Estado eficiente en las competencias que le son propias, con la mira puesta en el bien común y el bienestar y la concordia social.”

Esta agrupación reúne a casi medio millón de uniformados miembros de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entre sus miembros están el ex Jefe del Ejército, Teniente General (R), Claudio Pasqualini del Observatorio de Seguridad y Defensa; el General de Brigada (R) Sergio Fernández de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas; el Coronel (R) José Francisco Guerrero (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares), General de Brigada (R) Daniel Reimundes de la Sociedad Militar Seguros de Vida; el Comandante General (R) Ricardo Spadaro de Gendarmería Nacional; el Suboficial Mayor de la Armada Argentina, Humberto Toloza del Círculo de Oficiales de Mar, presidente de la Federación de mutuales de FF.AA. y de seguridad; el Teniente General (R) Ricardo Cundom de la Fundación Criteria y ex Jefe del Estado Mayor del Ejército; y el Comisario General Pablo Bressi, ex jefe de la Policía Bonaerense.

Los creadores de este espacio señalaron a Infobae que tienen por objetivos dar visibilidad y generar conciencia a través de la presencia en el debate público y político de la problemática de la defensa nacional y la seguridad pública al considerar que son elementos estratégicos para el desarrollo nacional. Asimismo, resaltaron que buscan amalgamar a la “familia de los uniformados” de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales tanto federales como provinciales; reservistas, veteranos de guerra y a todos aquellos que se identifiquen con “los valores de servicio a la comunidad y a la Patria.” Como tercer objetivo mencionaron la necesidad de determinar intereses comunes y particulares del sector priorizando la gestión del talento y políticas de recursos humanos en cada una de las instituciones que la integran. Algunos de los temas sobre los que van a formular propuestas y planteos son los relacionados con sus salarios, obra social y mayor protección legal para su actuación en el marco del servicio que prestan.

En materia de seguridad y defensa, consideraron que es necesario observar los ejemplos en el mundo y extraer de ellos experiencias que permitan encontrar una solución "acorde a nuestra idiosincrasia, necesidades, riesgos, amenazas y potencialidades. En ese sentido agregaron que los modelos a nivel global son muchos y variados, y destacaron que en todos ellos “la Seguridad y la Defensa tienen un rol definido, una identidad estratégica, para desenvolverse en el marco de la política del país.” Al respecto, afirmaron que, además de los roles propios relacionados con la seguridad de la Nación, de sus habitantes y sus recursos, son muchos los campos en los que se puede interactuar, entre otros, el apoyo en emergencias, salud, infraestructura, tecnología y producción industrial.

Hacia el interior de las fuerzas señalaron que la Mesa de Encuentro aspira a representar a los cientos de miles de uniformados que prestaron y prestan servicio en todo el país y sus familias y se propone “rescatar los valores y el rol histórico de nuestras Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, basadas en el compromiso con los argentinos, el respeto a la Constitución y su orden jurídico, el orgullo por el uniforme, el servicio, el mérito, el respeto a la propiedad privada y el sentido de responsabilidad.”

De la primera reunión de la Mesa de Encuentro, presidida por el General de División (R) Ernesto Bossi, participaron entre otras entidades, la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares (MUPIM), el Círculo de Oficiales de Mar (COM), la Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV), la Asociación de Veteranos de la Guerra de Malvinas y personal retirado de las FFAA, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

