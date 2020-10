Para el fiscal Sobko, hay elementos para que la jueza Castagno ordene el desalojo del campo usurpado por militantes de Grabois

La palabra del fiscal Sobko

Mientras el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, a cargo de Carolina Castagno, resolverá este miércoles respecto de las apelaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella al fallo del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, que rechazó la cautelar que solicitaba el desalojo de la estancia Casa Nueva, de la familia Etchevehere, ocupado por militantes de Juan Grabois, el fiscal Oscar Sobko afirmó que hay suficientes elementos para avanzar con la liberación del predio.

“Entiendo que tenemos suficientes elementos y fundamentos desde un inicio” , para que la jueza Castagno ordene el desalojo, aseguró Sobko en declaraciones a un canal de noticia de cable.

Para el fiscal en lo penal de La Paz, Dolores Etchevehere cometió un posible delito al tomar el campo. “Hay un engaño y abuso de confianza respecto de presentándose como heredera de ese campo” y “ella tendría que atenerse a lo que el directorio manda a hacer”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

El predio de la estancia Casa Nueva, en Entre Ríos, custodiado por efectivos de las fuerzas de seguridad

Sobko explicó que “hubo 40 personas que no se sabe quiénes son, ni por qué acompañaban a Dolores Etchevehere hasta el campo” y que esa acción “en este caso es una usurpación”.

En este contexto, la jueza Castagno deberá escuchar los argumentos de Rubén Pagliotto -abogado de la familia Etchevehere y de la empresa ganadera Las Margaritas SA- y los fiscales (Oscar Sobko y María Constanza Bessa), quienes insisten en que se disponga el desalojo de quienes actualmente habitan el campo.

La magistrada tiene tres escenarios posibles: dispone ella misma el desalojo, ordena a primera instancia que revise el fallo de Flores o rechaza las apelaciones.

Este miércoles podría haber novedades sobre el desenlace de la ocupación

El conflicto parece escalar en tensión de acuerdo pasan los días. Durante el fin de semana, Luis Miguel Etchevehere encabezó una movilización y afirmó: “Esto no es un tema de la familia, esto es lisa y llanamente un delito cometido por delincuentes”. Y amplió: “ No le tenemos miedo al Estado, no le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner. Porque tarde o temprano la verdad triunfa y estamos del lado de la verdad ”.

En tanto, ayer, Grabois, que lleva adelante la defensa de Dolores Etchevehere, encabezó una marcha frente a la sede de la Sociedad Rural donde repudió el accionar del ex ministro macrista y su familia. “Los Etchevehere no respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya”, planteó.

Para el fiscal hay una ilegalidad por parte de Dolores Etchevehere

Cabe recordar que a partir de ayer, toda actuación del Juzgado de Garantías de La Paz ya no recae más sobre Flores, que estaba subrogando en el cargo al juez natural. Será Walter Carballo, quien ya terminó sus vacaciones y asumió de nuevo al frente del juzgado local.

La audiencia se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de Entre Ríos.

Seguí leyendo:

La Justicia de Entre Ríos resolverá mañana si los militantes de Juan Grabois son desalojados del campo de la familia Etchevehere

Luego del banderazo en Entre Ríos, sigue la tensión en el campo: los productores rechazan el avance sobre la propiedad privada y exigen paz social

Dieron curso a la apelación de la familia Etchevehere y otro juez podría resolver sobre el conflicto de la ocupación de la estancia Casa Nueva