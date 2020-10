Axel Kicillof: “Hasta que no haya vacuna, vamos a tener que seguir la cuarentena con la misma dinámica”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que hasta que no haya vacuna contra el coronavirus la cuarentena se mantendrá con la misma dinámica en la provincia de Buenos Aires.

“Es realmente impresionante el trabajo que se está haciendo y el enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo de la Provincia. La enorme consciencia que tomó sobre la enfermedad. Ese trabajo valió la pena. Seguimos en una situación signada por la tristeza y la enfermedad. La pandemia no terminó ni la Provincia, ni el país, ni en el mundo”, comenzó el gobernador en una conferencia que tuvo su inicio pasadas las 18.30 de esta tarde.

“Creo que, entre las lecciones que aprendimos, como no hay vacuna aún y no hay remedio, lo que nos sirve para protegernos entre todos es un Estado presente, un gobierno que cuida y un pueblo solitario. Hace casi ocho meses que la pandemia llegó a nuestro país. La verdad es que aún los más optimistas pensaban que nuestra provincia iba a sufrir un colapso sanitario, como lo que se vio en muchos países del mundo. No era para menos, porque estamos en una región vulnerable. Sufrimos un Estado frágil desde que asumimos y una salud descuidada desde hace muchos años”, agregó.

“La Provincia resistió y pudimos evitar el desborde del sistema sanitario. Podemos especular sobre lo que quieran, pero no hay dudas de que si alguien necesitaba una cama o un respirador y no lo tenía, su situación hubiese sido dramática y trágica. Y no sucedió por la decisión acertada que tomó el Presidente de la Nación de dictar un aislamiento temprano y oportuno que nos permitió llevar adelante el fortalecimiento del sistema sanitario con una de las inversiones más grandes de la historia”, agregó.

Kicillof se presentó acompañado por Carlos Bianco, jefe de Gabinete de la Provincia; y Daniel Gollán, ministro de Salud provincial. “¿Podríamos haber evitado la pandemia? No, nadie lo hizo en el mundo. Una enfermedad nueva que irrumpió y todavía está cobrándose enfermos y muertos en todo el planeta. Nosotros siempre elegimos decir la verdad. Todo el equipo, aunque nos dijeran exagerados, decidimos hablar con la verdad. Y todo ese esfuerzo, que muchos todavía insisten en subestimar. Todo esfuerzo significó que se pueda evitar una catástrofe mucho peor. Somos un pueblo que está resistiendo a una de las peores catástrofes sanitarias de la historia”, expresó el ex jefe de Economía.

Y continuó: “Tenemos que seguir como venimos: cuidándonos entre todos y todas. Tenemos que seguir en guardia, organizados, responsables y solidarios. Digo esto porque hay parte de la oposición que todavía no entendió que este no es un año electoral. Es un año de pandemia. Y es un año donde tenemos que hacer lo imposible para permanecer unidos”.

“La pandemia no pasó. No ganamos nada negando su existencia. Y lo digo por las peleas y discusiones absurdas en las que nos quieren hacer perder el tiempo. Hasta que no haya vacuna, hasta que no haya remedio, vamos a tener que seguir de esta manera. No es un momento para tratar de sacar ventaja. No voy a caer en discusiones estériles ni en ningún tipo de provocación”, manifestó Kicillof.

En cuanto al futuro de la cuarentena en la Provincia, sostuvo: “Por siete semanas consecutivas se han ido reduciendo los casos que detectamos. En la última semana de agosto tuvimos, en promedio diario, 5.300 casos por día. Esta última semana estamos en 2.800 casos por día. Es decir que, en siete semanas, lenta pero paulatinamente se han reducido los casos positivos que pudimos detectar. Esto se observó con la ocupación y el uso de las camas de terapia intensiva. Hoy estamos en 870 camas ocupadas. Una reducción que, cuando uno toma todo el período, lo que ve es que ha sido sustancial pero lenta. Tenemos que seguir caminando con cuidado, no podemos relajarnos".

Con respecto al Área Metropolitana AMBA, manifestó “un descenso lento, paulatino, sistemático de los casos y de la ocupación de nuestro sistema sanitario. En el Interior (de la provincia de Buenos Airea) hemos visto una tendencia contrapuesta. Mientras bajábamos un 47% en los casos del Gran Buenos Aires, en el Interior, en el mismo período, los casos pasaron de 500 a 1.400. Casi se triplicaron ”.

“En el Interior instauramos un sistema de fases (3, 4 y 5) que habilitan diferentes actividades. Hoy tenemos 48 de los 100 municipios en fase 3 y sólo 14 en fase 5. En el AMBA seguimos trabajando en fase 3, pero hemos dispuesto diferentes etapas en tanto sigan redujéndose los casos. Si durante las próximas semanas los casos siguen descendiendo, vamos a pasar a una nueva etapa en donde vamos a permitir locales comerciales, en centros comerciales. No patios de comidas, no zonas comunes o zonas de esparcimientos. Ensayos y asistencia de artistas a sus estudios. Talleres a realizar en establecimientos culturales. Actividades deportivas al aire libre y ampliación de la construcción privada. Todo esto con protocolos y especificaciones que se van a dar el próximo lunes si descienden los casos por una semana y a partir del lunes 2 de noviembre ”, detalló Kicillof.

