Habló uno de los jueces desplazados por decisión del Gobierno: “Tenemos suma confianza en que la Corte va a resolver favorablemente lo que estamos pidiendo”

Durante la jornada del martes, los miembros de la Corte Suprema de la Nación, no llegaron a un acuerdo para definir el reclamo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados por el gobierno nacional. “Son momentos especiales, estamos aguardando muy tranquilos -con los colegas- la decisión que va a tomar la Corte Suprema. Confiamos plenamente en lo que sus integrantes vayan a decidir ”, indicó esta noche el juez Bertuzzi.

Ayer, los ministros analizaron el tema durante 40 minutos en una reunión celebrada por videoconferencia. Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti continuarán estudiando el tema que podría estar resuelto mañana o la semana que viene. “Acudimos a esa instancia porque sabemos que la Corte, sobre este tema, ha opinado. Esta famosa acordada 7/2018 ha expuesto claramente cuáles son los supuestos en los que este instituto del traslado de jueces puede hacerse. La Corte señaló, en el caso del juez Bruglia, que no era necesario un nuevo pronunciamiento, un nuevo acuerdo del Senado que ya tenemos. Además, como punto importante, eso lo dice en el considerando 7 de la acordada”, agregó Bertuzzi, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por A24.

La Corte Suprema tiene dicho –acordada 7/2018– que un traslado horizontal no viola el artículo 99 inciso 4 de la Constitución. Bruglia y Bertuzzi pasaron de un tribunal oral federal a una cámara federal, y para Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, ese traslado es horizontal y ajustado al procedimiento de designación de jueces.

Bertuzzi continuó: “ La Corte también fijó en que supuestos podía considerarse a un traslado de manera transitoria. Ese supuesto es para el caso de que no se den las condiciones del considerando 7. Si las condiciones que la Corte estableció en el considerando 7, el traslado debe considerarse definitivo. No hay posibilidad alguna de que pueda considerarse un traslado de manera transitoria. Esa acordada la firmaron Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Había una acordada anterior, la 4, en donde los jueces Highton y Rosenkrantz tienen un criterio más amplio".

Los jueces federales fueron removidos de los lugares que ocupaban en una maniobra que contó con la participación del Consejo de la Magistratura y del Senado, y concretada por tres decretos que dictó el Poder Ejecutivo Nacional. Ante la iniciativa judicial, la Corte admitió el recurso extraordinario por salto (per saltum) de instancia interpuesto por los tres magistrados.

“Hace más de 30 años que trabajo en el Poder Judicial. Estudiamos cuando resolvemos algo y cuando decidimos accionar judicialmente. Lo consultamos con mucha consciencia con nuestro abogado Alejandro Carrió. Para hacer este procedimiento estudiamos con mucha seriedad el tema. Y decidimos ir a la Corte porque ya lo resolvió. No nos tiramos a la pileta a ver qué pasa, tenemos suma confianza en que el alto tribunal va a resolver favorablemente lo que estamos pidiendo. Tengo la necesidad de volver a trabajar. Estoy con una licencia extraordinaria, nunca me he tomado más de una semana”, reveló Bertuzzi.

“No es fácil trabajar en el Poder Judicial, hay que tener vocación de servicio. Los que trabajan en los tribunales me van a entender: hay una necesidad de estar ahí, tocar los expedientes, resolver los asuntos. Hace 12 años que soy juez, de chico quise serlo. Mi necesidad es una necesidad que da sentido a mi vocación”, indicó.

Consultado sobre la embestida del gobierno nacional, decidió no explayarse sobre si la vicepresidente Cristina Kirchner quiere correrlo de su cargo : “Hay muchas causas en trámite con distintos funcionarios que actualmente están ocupando cargos en el gobierno nacional y no es prudente que me pronuncie. Objetivamente hay situaciones objetivas y están dando vuelta en el aire. Toda la situación extremadamente veloz es sumamente llamativoa y no recuerdo que se haya hecho algo igual en otra oportunidad”.

Los tres jueces llegaron con su pretensión al máximo tribunal luego de que la primera instancia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara la acción de amparo iniciada por los jueces para evitar que se anularan sus traslados. El pasado 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión histórica al aceptar el recurso extraordinario por salto de instancia –per saltum– interpuesto por los jueces que investigaron a Cristina Kirchner desplazados por el Gobierno.

La Corte Suprema aún no definió cuál será el futuro de los tres jueces

Sobre el per saltum, Bertuzzi manifestó: “La decisión de la Corte fue muy importante porque coincidió en que esta situación reviste una gravedad institucional muy importante . Afecta una de las dos garantías que tenemos como jueces. Para protegernos de las presiones y de los ataques tenemos dos garantías: una es que no nos puedan sacar del cargo y otra del sueldo, que no nos puedan reducir el sueldo. Acá atacan la garantía de la inamovilidad en el cargo . Como mensaje me parece que puede ser muy preocupante para el resto de los magistrados”.

Y agregó: “Esto pone en riesgo y en movimiento un esquema que tendría que ser fuerte. Por eso batallamos jurídicamente y creo que la Corte, cuando admitió el per saltum, se dio cuenta de la relevancia de esto y por eso decidió admitirlo. Por eso confiamos en que ahora, los señores ministros de la Corte, tenemos plena confianza que van a estudiar y van a atender estas cuestiones como corresponde”.

“Siempre los traslados fueron de manera definitiva, considerarlo de manera transitoria podría confundirlo con otro instituto que es la subrogancia. Acudimos a la Corte para que ponga esto en claro y en orden. Tenemos plena confianza ”, remarcó Bertuzzi.

En relación a la última audiencia celebrada en el Senado de la Nación, a la cual los jueces no acudieron, Bertuzzi completó: “El Senado nos convocó a una audiencia pero no se dijo que nos corrieron a un traslado por tres o cuatro impugnaciones de personas que habían sido condenadas o procesadas en expedientes que yo tuve. Eso lo contesté. Y cuando nos citaron a la audiencia hicimos una presentación muy respetuosa en donde señalamos que, de momento, no correspondía concurrir porque habíamos iniciado una acción judicial que estaba en pleno trámite y en esas actuaciones judiciales aclarábamos que no necesitábamos un nuevo acuerdo del Senado”.

