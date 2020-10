El oficialismo avanza con el Presupuesto 2021 pese a que todavía no logró el apoyo de Juntos por el Cambio

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa

A pesar de los intensos diálogos entre oficialismo y oposición, esta tarde el Frente de Todos firmaría el dictamen para el Presupuesto 2021 sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio. Aún así, fuentes parlamentarias aseguraron a Infobae que continuarán conversando para intentar acordar más apoyo para la ley de leyes como una señal al FMI, organismo con el que Argentina negocia su deuda.

En el inicio de la semana hubo firma digital para el protocolo de funcionamiento remoto. El último acuerdo vence esta semana y a diferencia del mes pasado esta vez alcanzó con intercambios telefónicos para ponerse de acuerdo. La próxima sesión volverá a ser mixta aunque habría más diputados de Juntos por el Cambio presentes en el recinto que del Frente de Todos. Para el tratamiento del Presupuesto no se buscará otra locación y no habría presentes en el Congreso más de un tercio, o menos, de los miembros que integran ese cuerpo legislativo. Juntos por el Cambio anticipó que estarán unos 90 legisladores en el Palacio legislativo por lo que una parte se distribuiría en las bancas y el resto en los palcos.

El Presupuesto 2021 es el primero de la gestión de Alberto Fernández, contempla un incremento de la obra pública, proyecta una inflación del 29% y un aumento del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), además de un dólar a 102 pesos. En cambio no incluye ni el IFE ni los ATP, dos instrumentos de ayuda generados en el marco de la pandemia para paliar la emergencia laboral y económica.

La comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller fue convocada para esta tarde a las 15. El propio Heller había anticipado siete días atrás que hoy se buscaría la firma del dictamen. Mientras tanto hubo varias reuniones, de diputados y senadores del Frente de Todos con funcionarios del Ministerio de Economía; de los gobernadores de Juntos por el Cambio con el secretario de Hacienda Raúl Rigo y con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, y ayer por la tarde un tercer encuentre entre los diputados de esa fuerza política y los del oficialismo. Hubo diálogo pero no acuerdo.

El Frente de Todos se garantizó el quórum y la mayoría simple para la ley de leyes. Los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo prometieron apoyo por lo que el oficialismo no tendría inconveniente en aprobar la media sanción, además de que los peronistas de Córdoba Federal darán su respaldo, especialmente después de que el gobernador Juan Schiaretti participara del acto por el 17 de octubre que lideró el presidente Alberto Fernández. En ese marco, los 116 votos de radicales, macristas y los 'lilitos’ de la Coalición Cívica no son necesarios para la votación pero como mensaje de fortaleza política frente al FMI.

Hasta anoche, la decisión del interbloque de Juntos por el Cambio era no firmar el dictamen a la espera de alguna respuesta positiva a la lista de pedidos que presentaron al oficialismo, especialmente el reclamo de los gobernadores para reactivar el Fondo Sojero, una extensa lista de obras y el reparto de recursos en forma “equitativa”.

“Abrimos el diálogo pero no vemos margen para justificar acompañar si no logramos alguna conquista política importante sea para las provincias o para la gente o distintos sectores en general. No obtuvimos nada de eso, con la excepción de subsidios al transporte en el interior que es una demanda de muchos legisladores”, indicó a Infobae el diputado Luciano Laspina (PRO) que participa de las conversaciones. Otro hombre fuerte de la oposición aseguró no entender “porque no hacen un esfuerzo para tener un presupuesto con mayor consenso. Con una negociación abierta con el FMI y el único plan que pueden exhibir es el Presupuesto, solo van a tener los votos positivos de los aliados de siempre”, reflexionó.

Luciano Laspina, diputado, economista y vicepresidente de la comisión de Presupuesto

La semana pasada hubo un zoom del oficialismo en el que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; Raúl Rigo, Heller y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis con los jefes del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y el presidente de la comisión de Presupuesto Carlos Caserio. Aquel día no participó Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos a quien representan en las charlas el diputado Heller y la secretaria del bloque, Cristina Alvarez Rodríguez.

Los oficialistas comparten un reclamo con la oposición respecto a la suba de subsidios del Transporte en las provincias. Es uno de los pocos temas en los que Economía cedió, hasta el momento.

En la lista de pedidos de Juntos por el Cambio figura la coparticipación del impuesto PAIS, el recargo del 30% en la compra de divisas para atesoramiento y las compras en moneda extranjera; además de la vuelta del Fondo Sojero que desactivó Mauricio Macri y ante la protesta de intendentes y gobernadores transformó en otras partidas presupuestarias.

Parte de esos reclamos opositores se trataron en otro encuentro vía zoom, el jueves pasado y se reiteraron en la tarde de ayer.

Los gobernadores Gustavo Valdés, de Corrientes; Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Gerardo Morales, de Jujuy; además del ministro Martín Mura en representación de Horacio Rodríguez Larreta. Estuvieron también Massa, Rigo, Batakis y Heller junto con los jefes de los bloques de la principal oposición, Mario Negri y Cristian Ritondo por Diputados; el radical Luis Pastori y el santafesino Luciano Laspina (PRO) por la comisión de Presupuesto; y, entre otros, Humberto Schiavoni, jefe del bloque del PRO del Senado, y Esteban Bullrich, vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la cámara alta.

En ese marco solicitaron avanzar en la autorización automática a las provincias para deuda local; la ampliación de un Fondo Compensador del Transporte (hoy los subsidios previstos son de $ 13.000 millones de un total de $ 90.000 millones para subsidios); discutir el Programa para la Emergencia Financiera Provincial; y establecer las características de un bono a mediano plazo para endeudamiento provincial con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con una tasa BADLAR con tope en 15% y subsidio por la diferencia a cargo del Tesoro Nacional. Finalmente apuntaron la reposición del FOFESO además de un listado de obras, un requerimiento usual entre los gobernadores más allá del color político. En la lista de pedidos se incluyeron fondos para las Universidades y Aportes del Tesoro Nacional (ATN)

Seguí leyendo:

Habrá una nuevo blanqueo y beneficios para la construcción

La oposición pidió la disolución de NODIO, el organismo creado para supervisar las noticias