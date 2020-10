Beatriz Sarlo: “El silencio de Cristina Kirchner es una manera de no perder la centralidad”

Luego de que Cristina Kirchner se ausentara de los actos del 17 de octubre pasado, fecha en la que se celebra la “Lealtad Peronista”, la escritora y ensayista Beatriz Sarlo consideró que la vicepresidenta “está administrando su imagen y su silencio”, lo cual “le da una expectativa muy grande a cualquier movida posible que haga” en el futuro.

“El día que que escuchemos un tuit de ella con una opinión electoral va a tener un peso fenomenal porque uno va a decir ‘por fin habló’. Los opositores porque querían que lo hiciera para seguir criticándola y sus partidarias, para recibir ese mensaje espiritual que les brinda", resaltó la autora de libros como Escenas de la vida posmoderna.

Durante una entrevista en el programa Verdad Consecuencia, que se emite por el canal TN, Sarlo sostuvo que "el silencio es una manera de no perder la centralidad”, por lo que entiende las razones por las que la ex mandataria nacional no suele aparecer en público.

“Está en el Senado y sabe hacer ese trabajo. No digo que lo haga según lo que le guste a uno u otro sector, pero si hay algo de lo que sabe Cristina es de política parlamentaria. O sea que está ahí y espera”, advirtió la ensayista.

En este sentido, recordó que la titular de la Cámara alta “le pasó una porción de votos” al presidente Alberto Fernández en las últimas elecciones, por lo que “tiene un capital puesto en este gobierno y en algún momento va a querer cobrar sus utilidades” , aunque señaló que ya lo ha hecho “ampliamente con (la elección de funcionarios en) los Ministerios”.

“Yo no sé si son lo mismo, hay que recordar que Aberto se fue del kirchnerismo, pero el peso carismático de ella desarrollo en los años posteriores un achicamiento de la dimensión propagandística de él, que tiene que hacer grandes discursos, pero muy medidos. Pasó el 17 de octubre, cuando dijo “unidos, unidos, unidos”, él da para más”, criticó.

Según trascendió, la vicepresidenta estaba invitada a participar de los actos por el "Día de la Lealtad”, pero no lo hizo y el rol principal quedó en manos del actual jefe de Estado, quien estuvo a cargo del cierre de los festejos en la CGT.

“El peronismo fue una oposición de ideología profunda, pero no sé si sigue siéndolo porque el partido radical está estallado. De un lado tenemos al peronismo, con todo lo que siempre ha sido, y del otro a un radicalismo que, no sé…”, analizó Sarlo sobre la situación actual del justicialismo.

Para la escritora, “la Argentina no está dividida en dos” porque “si lo estuviera tendríamos un partido republicano y uno demócrata, o un PJ y (el ex presidente Mauricio) Macri hubiera fundado algo nuevo, o algún otro dirigente de derecha lo hubiera hecho”.

Por último, se refirió a la cuarentena y volvió a cuestionar las prohibiciones para circular que rigen especialmente para los adultos mayores, al opinar que se trata de “una especie de selección por edad” de la cual no está “ni ética ni teóricamente de acuerdo”.

“No estoy reivindicando a los adultos mayores, que llenan las calles de Buenos Aires y se prueban toda la ropa y los zapatos que pueden, pero estoy en contra de que haya una exclusión de carácter legal porque eso va en contra de la Constitución”, cerró.

