Eduardo Valdés: “Me gustaría saber por qué Cristina Kirchner no fue al acto del 17 de Octubre”

El diputado nacional, Eduardo Valdés (Foto: Matias Arbotto)

El diputado nacional Eduardo Valdés se preguntó por qué Cristina Kirchner decidió no participar del acto por el Día de la Lealtad y se mostró optimista de que la vicepresidenta y Alberto Fernández aparezcan juntos el próximo 27, en el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.

“Mi Instinto primario también decía: ‘Qué lindo que estuvieran juntos’. Cristina Kirchner toma decisiones muy particularmente, me gustaría saber por qué no fue al acto de ayer, pero no es porque haya ninguna diferencia en especial”, dijo el ex embajador ante el Vaticano en una entrevista con Raúl Kollmann, por Radio 10.

Al ser consultado sobre las posibles razones de la ausencia de la ex mandataria, que no acudió a la sede de la CGT junto al resto de la cúpula del Frente de Todos y tampoco participó de la caravana de vehículos organizada por Camioneros y otros sindicatos, Valdés señaló que a ella “le gustan más otros escenarios”.

No obstante, adelantó la posibilidad de que el próximo 27 de octubre, cuando se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, “puede ser que estén juntos los dos”. “Es muy importante que los vean juntos con Alberto Fernández” , sostuvo Valdés, quien también elogió a Máximo Kirchner y a Sergio Massa.

“Nos quieren divididos los que no nos quieren. Ojalá dentro de 15 días pueda decir: ‘Qué lindo estuvo el acto del 27’” , agregó.

Por otro lado, el diputado nacional aseguró que la movilización le gustó mucho al igual que el discurso del Presidente, debido a que con su discurso “convocó a la unidad y no fue a hacer un acto anti banderazo”.

A su vez, Valdés también elogió el “espíritu” de quienes participaron por su alegría. “En las caras se diferenciaba mucho con las movilizaciones de Cambiemos, estos argentinos que salieron a las calles estaban como queriendo contener y abrazar al resto de los argentinos”, resumió.

Según su visión, tras una movilización más “militante” por la mañana, en horas de la tarde salieron a las plazas “las familias”. “A mí me parece que es muy bueno, porque genera un nuevo clima en la sociedad”, dijo.

Ayer, sábado, la vicepresidenta se limitó a expresar a través de las redes sociales su deseo de que “la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la Patria sigan inalterables en tiempos de pandemia”. “Con la misma pasión y el amor de siempre”, escribió. Cristina Kirchner acompañó la publicación con una foto en la que se ve a Néstor Kirchner de espaldas con los brazos en alto, frente a una multitud reunida con banderas y pancartas.

