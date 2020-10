Omar Perotti destacó el 17 de octubre: “El peronismo siempre estuvo y puso lo mejor cuando hubo dificultades”

El gobernador Omar Perotti participó de la reapertura de un taller para fabricar y reparar pares montados ferroviarios.

El gobernador de Santa Fe Omar Perotti destacó hoy la celebración del Día de la Lealtad en su 75° aniversario y reconoció que al peronismo le está tocando un “momento duro y difícil”, aunque siempre “pone lo mejor cuando hubo dificultades”.

“Sin dudas es un 17 de octubre muy particular para le movimiento nacional”, arrancó en un mensaje institucional el gobernador. “Siento que estoy en un lugar donde mi formación me tiene que permitir estar cerca de los que más lo necesitan. Como pocas veces quedan expuestas las desigualdades, las necesidades, las incertidumbres, los temores”, planteó sobre el particular contexto de la pandemia.

“Allí hay que estar, como cada vez que el peronismo siempre estuvo cuando hubo dificultades, poniendo lo mejor y pensando que todo lo mejor que se pone en el momento más duro, es todo lo que hay que poner después para reconstruir”, resaltó el mandatario.

"Si en este momento el peronismo no se expresa con toda su fortaleza, estaremos realmente faltando a la cita más importante, porque el momento, por lo duro, por lo difícil, nos exige eso”, subrayó.

Perotti, quien estuvo ausente ausente en el acto oficial de la CGT junto al presidente Alberto Fernández, tenía programado este sábado la inauguración del nuevo taller de pares montados ferroviarios en la ciudad de San Cristóbal.

“La combinación de camión y ferrocarril, transporte fluvial y marítimo es lo optimo para un país y para una región. La provincia de Santa Fe tiene más de 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, donde está la hidrovía. Casi el 80% de la producción nacional sale de esos puertos", sostuvo Perotti durante la reapertura de la obra. Y agregó: “El Presidente de la Nación tomó pleno conocimiento de esto y asumió el compromiso con cada uno de los gobernadores que están a las orillas del Paraná, a trabajar en conjunto por la hidrovía y desarrollar fuertemente el ferrocarril”.

El video de Omar Perotti por el 17 de octubre.

El gobernador encabezó el acto junto al titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia y mediante videoconferencia estuvo presente el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y los directivos de Trenes Argentinos Cargas, Daniel Vispo y Martín Gainza.

Omar Perotti puntualizó que la obra en San Cristóbal es parte de una “estrategia nacional que tiene a la provincia de Santa Fe como centro del desarrollo” ya que el 76% del movimiento del Ferrocarril Belgrano Cargas ocurre en la provincia de Santa Fe.

En el mismo registro, Mario Meoni subrayó que esta semana se firmó una addenda con el gobierno chino que “nos permitirá conectar a todas las provincias del norte con Santa Fe y los puertos santafesinos". La inversión se trata de USD 1.200.000.000 mil “que se van a ejecutar en los próximos cuatro meses y 700 millones en la segunda etapa”.

“Santa Fe es una de las provincias que es el corazón central de nuestro país. Son clave sus puertos. Las vías férreas tienen que estar conectando esos puertos para que les podamos dar salida. La producción de Santa Fe es imprescindible que pueda seguir creciendo”, enfatizó Meoni.

"Si en este momento el peronismo no se expresa con toda su fortaleza, estaremos realmente faltando a la cita más importante", señaló Perotti.

A su turno, Sasia se mostró agradecido con el trabajo conjunto y remarcó que en plena pandemia pudieron crear nuevas fuentes de trabajo, donde la mujer tuvo un aporte relevante en el sector ferroviario.

“Hemos logrado la incorporación de cientos de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho de la Argentina. Lo mencionamos porque estamos totalmente convencidos de que las mujeres tienen que formar parte de este engranaje adquiriendo protagonismo, siendo técnicas. Luchamos por la igualdad salarial porque eso forma parte de nuestro compromiso”, concluyó.

Seguí leyendo:

Alberto Fernández celebró el 17 de octubre: “Menos mal que el peronismo está gobernando en este momento”

En fotos: actos, movilización y caravanas por el 17 de Octubre, Día de la Lealtad

Cristina Kirchner ilustró su mensaje en redes por el Día de la Lealtad con una foto de Néstor