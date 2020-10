Los delegados de las familias que usurparon el predio de Guernica le pidieron a Alberto Fernández que no los desalojen ni los repriman

Los delegados y delegadas que representan a las familias de la toma de Guernica le solicitaron al presidente Alberto Fernández que interceda para que la justicia no desaloje el predio y le pidieron una audiencia urgente

A pocas horas que se venciera el plazo otorgado por la justicia para que abandonen el predio usurpado en el municipio de Presidente Perón, los delegados de las familias que aún permanecen en el lugar, le escribieron una Carta Abierta al Presidente Alberto Fernández titulada: “Guernica: Tierra para vivir- Ni desalojo ni represión” en la cual le reclaman, entre otros puntos, su urgente intervención.

En uno de los puntos centrales los dirigentes de partidos de izquierda y organizaciones sociales que monopolizan las asambleas de los cuatro barrios, 20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha, le piden al jefe de Estado que le solicite al juez Martín Miguel Rizzo que deje “sin efecto la orden de desalojo, y avanzar en soluciones concretas asignando ya mismo lotes a las familias asentadas en Guernica”.

La solicitud de audiencia a Fernández coincidió con la publicación de Infobae del mega operativo policial, compuesto por unos 4.000 efectivos de una docena de reparticiones, que pondrá en práctica Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense para el desalojo de las 200 familias que quedan en la toma.

En sintonía con esto y ante el repudio de las organizaciones sociales por los aprestos de Berni para llevar adelante el desalojo cuando lo ordene el magistrado, el gobernador Axel Kicillof, en declaraciones realizadas al canal TN, apoyó a su ministro y aseguró que la provincia de Buenos Aires no solicitará una nueva prórroga para el desalojo, como realizó en dos oportunidades. En este sentido el mandatario provincias recordó que “el que resuelve las condiciones y el modo” es el magistrado y también confirmó que unas 600 familias ya aceptaron retirarse pacíficamente de la toma, y que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, sigue negociando para que se sumen la mayor cantidad de las 200 familias que aún se resisten a abandonar la toma.

“Somos familias que hemos quedado sin trabajo durante la pandemia, madres jefas de hogar sin ingreso, algunas escapamos de situaciones de violencia familiar", le explican al Presidente de la nación en la carta abierta y le aseguran: "Tuvimos que elegir entre seguir pagando un alquiler o alimentar” a sus hijos.

En otro de los párrafos los delegados y delegadas de la usurpación de Guernica escribieron: “Sr. Presidente: si, como usted y otros funcionarios declaran, el déficit de viviendas es un problema de urgente resolución en el que se compromete el Gobierno, ¿qué impide hacerlo en este caso?” y le cuestionan: "Si, como usted dice, el déficit de vivienda no se resuelve con policías, ¿por qué no se solicita al Juez dejar sin efecto la orden de desalojo, y avanzar en soluciones concretas asignando ya mismo lotes a las familias asentadas en Guernica?

En el texto, los delegados de los usurpadores afirman que: “Si las ocupaciones son una respuesta acuciante al problema habitacional que afecta a 4 millones de familias, entonces es claro que es urgente un plan de entrega de tierras, vivienda y urbanización para restituir este derecho”.

El ministro Andrés Larroque negocia para que la mayor cantidad de familias abandonen la toma de Guernica de manera pacifica. hasta ahora unas 600 ya lo hicieron

El texto también interpela al jefe de Estado de la siguiente manera: “Si, como señala, desde la dictadura no se encuentran posibilidades distintas al acceso a la tierra, ¿por qué deberían los sectores más postergados encontrar otra vía de acceso a contrarreloj, en plena crisis mundial y en el contexto excepcional de irrupción de una pandemia?”

Para los delegados de la toma, en Guernica “otro barrio popular está naciendo como históricamente lo hicieron, al calor de la solidaridad de los pueblos y arrancando un derecho que sistemáticamente se niega. Luego de casi 3 meses sufriendo el hostigamiento policial, ataques de patotas, la presión del juez, y a menos de 24 horas de la fecha de desalojo, el tiempo exige una acción urgente y en consecuencia”, lo intiman y le piden que: “En función de lo expuesto solicitamos tenga a bien recibirnos a la brevedad dada la urgencia que se impone”.

En la carta abierta los delegados, que están apoyados, entre otros por el Polo Obrero, el FOL, el MST y Barrios de Pie, entre otras organizaciones, aseguran que: “Hemos escuchado a la Intendenta (de Presidente Perón, Blanca) Canteros decir en la cara de funcionarios provinciales que debe priorizar los ’18 Countrys' del Distrito, que quieren hacer canchas de rugby y lagos artificiales para deportes náuticos”.

Distintas organizaciones sociales, entre ellas los productores que realizaron un "verdurazo2 en la toma la semana pasada, prometen acto de presencia en el lugar para evitar el desalojo judicial. @uttnacional

En la carta, de dos carilla, los organizadores y delegados de la usurpación también le dicen a Alberto Ferández que: “Hemos visto la negativa del Ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires (por Andrés Larroque) a considerar la propuesta de urbanización elaborada por la Comisión de Urbanismo y presentada al Gobierno provincial; y también ante el Juez Martín Rizzo, interviniente en la causa. Se trata de una propuesta concreta que mediante el cumplimiento de la Ley 14.449 por la cual los Barrios cerrados deben ceder un 10 % de las tierras de los emprendimientos, y sumando la disposición de otra parte del predio que se encuentran en estado de abandono, ‘terrenos baldíos’, de las que nadie acredita fehacientemente ser propietario, permitiría resolver la cantidad de lotes necesaria además de espacios verdes, etc”.

Según el ministro Andrés Larroque unas 600 familias ya abandonaron la toma en la cual aún quedan otras 200. (Franco Fafasuli)

En diálogo con Infobae, el ministro Larroque insistió en que junto a su equipo, y por disposición del gobernador Kicillof “seguiremos buscando una solución pacífica y consensuada con el resto de las familias que hasta ahora no acordaron un acuerdo” y recordó que "en la búsqueda de una solución de fondo, que tiene que ver con la generación de 3000 lotes para el Municipio de Presidente Perón, no solamente para quienes firmaron el acuerdo si no que contempla al distrito en su conjunto, que duplicó su población en un período de 10 años cuando en el resto de los municipios fue del 10 por ciento”.

Según el funcionario casi el 80% de las familias que participaron de la toma ya la abandonaron y los que quedan son “los más radicalizados, muchos de los cuales hacen política en vez de hacer más por los más necesitados”.

Sobre el final de la carta abierta dirigida a Fernández, los delegados de la toma parecen contestarle a Larroque y a Kicillof: “Cuando a pocos días de la fecha anterior de desalojo el Gobernador anunció un plan de 91.000 lotes con servicios, y otros funcionarios solicitaron al juez una prórroga para dar lugar a Mesa de negociación, pensamos que se acercaba una solución, pero sólo recibimos ‘parches’, dilaciones y nada concreto para el problema de fondo: sólo la presión para abandonar el predio a cambio de promesas de ‘soluciones dentro de 6 meses’”.

Hasta el momento, y de manera oficial, el primer mandatario no se expresó sobre el pedido de entrevista. Sin embargo, de forma extraoficial, allegados a Fernández le dijeron a Infobae que la toma de Guernica es un tema que debe resolver la provincia de Buenos Aires, aunque reconocen que desde la Casa Rosada observan “muy de cerca” el conflicto.

Seguí leyendo:

Desalojo de Guernica: con más de 4 mil efectivos, Sergio Berni prepara el mayor operativo policial para intervenir en una toma de tierras