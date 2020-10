Hebe de Bonafini criticó el aumento del salario mínimo: “Con esa plata va a haber más pobres que antes ”

Hebe de Bonafini cuestionó a los dirigentes de la CGT y se refirió al aumento del salario mínimo

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó con dureza a los principales dirigentes de la CGT que, junto a los empresarios y el gobierno nacional, cerraron el acuerdo para aumentar el salario mínimo un 28% en tres tramos. En la ronda tradicional de los jueves, que en este tiempo de pandemia se está realizando en formato on line, aseguró que “nadie puede comer con ese sueldo” .

“Nos decían que el FMI no iba a incidir, pero con esa plata que aumentaron una familia puede comprar cuatro pares de zapatillas baratas, unos 10 kilos de carne, 20 litros de lechos y algunos kilos de arroz y fideos. Ahí se les acabó la plata”, sostuvo.

El Gobierno, los empresarios y los sindicalistas acordaron un aumento del 28% del salario mínimo en tres tramos, un 12% en octubre, un 10% en diciembre y un 6% en marzo, por lo que recién en 2021 llegará a $21.600 (actualmente es de $16.875). La propuesta de aumento fue analizada por el sector empresarial, dos de las centrales obreras y el Ministerio de Trabajo durante la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que deliberó durante casi cuatro horas de manera virtual.

Hebe de Bonafini apuntó contra los máximos dirigentes de la CGT

Bonafini se fastidió con el aumento. “Yo quiero saber quién puede vivir con esa plata. Quiero hablar con el que puso ese precio y saber porqué lo hizo”, indicó, al tiempo que resaltó: “Por eso no sirve juntarse con los gordos de la CGT. Piensan lo mismo que los empresarios de IDEA. Son funcionales” . En esa línea argumental, la dirigente aseguró que “con ese sueldo va a hacer más pobres que antes”. Y agregó: “El FMI vino a empobrecer”.

En el inicio de su mensaje había criticado la presencia del presidente Alberto Fernández en el coloquio de IDEA. “La reunión de IDEA. Ese lugar de facinerosos. No hay nadie como la gente. Se le ocurrió ir al Presidente. Los peronistas nunca habían ido. Ni Néstor ni Cristina. Y él quiere tirar lazos. Sigue insistiendo. Quiere domar un león”, señaló.

Bonafini dijo que “algunos empresarios hablaban mientras lo hacía el Presidente” y que eso significó “una ofensa al Presidente y a todos nosotros”. “Los de IDEA son asquerosos. Una basura”, aseguró. Además, agregó: “Le tienen tanto odio al peronismo y son tan gorilas, que no saben lo que hacen”.

La titular de Madres de Plaza de Mayo criticó la participación de Alberto Fernández en el coloquio de Idea

“Señor Presidente, no tiene que ir más a esos lugares. Con esos tipos no podemos gobernar. Más de que intente y quiera, no se puede. No quieren reconocer que perdieron las elecciones y que perdieron el mando. Lo insultan a usted, que es insultarnos a nosotros” , explicó.

En ese sentido, volvió a dirigirse a Fernández. “Le pido que no vaya más. No sé si me escucha o no. Ellos no tienen nada que ver con nosotros. El único patrón de ellos es el dólar. No importa si vale mi palabra, pero hay mucha gente que piensa como yo”, indicó.

Por último, destacó la labor del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, para intentar evitar el desalojo del terreno ubicado en Guernica y negociar con los que están instalados para que no haya situaciones violentas. “

Bonafini defendió la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires (@TereGarciaOK)

"Ya tienen a casi todos. Tienen a más de 650 familias que ya se fueron. Los que quedas son unos pocos que responden a los partidos de Izquierda”, explicó y, además, sostuvo que “la cosa es joder al gobierno peronista. Son antiperonistas hasta las orejas y por eso hacen lo que hacen”.

En el final de la transmisión, dijo que el representante de Evo Morales en Bolivia “va a ganar las elecciones” si es “que no hay trampa". En ese momento, metió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el medio. “La OEA es una verdadera mierda. Están fogoneando para hacer trampa. Porque si no es con trampa, no ganan. Tenemos que empezar a luchar por la patria grande", afirmó.

