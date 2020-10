Alarma por la posible compra de blindados chinos de baja calidad para equipar al Ejército

Sitio de Norinco donde detallan el material bélico que venden a países en vías de desarrollo. Nada dicen de las denuncias en su contra por deficiencia en sus vehículos blindados y de las supuestas copias de armamento a la competencia (Norinco)

Si en algo han coincidido las autoridades políticas del Ministerio de Defensa durante las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández es en la necesidad de proceder con la mayor rapidez posible al reequipamiento de buena parte del material bélico terrestre, naval y aéreo de las Fuerzas Armadas. Si bien el tema ha estado en carpeta desde hace varios años, la tragedia del submarino ARA San Juan es considerada puertas adentro y afuera de los cuarteles como un punto de inflexión.

“En un país siempre jaqueado por estrecheces presupuestarias que colocan a la defensa entre las últimas prioridades, la puesta en vigencia del Fondo para la Defensa (FONDEF) permitirá a las autoridades políticas y militares del sector iniciar un plan de reequipamiento, renovación y mantenimiento de los distintos sistemas de armas en forma más o menos programada, el FONDEF tiene futuro porque ha sido avalado por todas las fuerzas políticas del país”, indicaron off the record las autoridades al referirse a la nueva herramienta presupuestaria.

Los blindados 8x8 que evalúa comprar el Ministerio de Defensa para el Ejército Argentino son fabricados por la empresa estatal china Norinco, con bajo promedio de rendimiento en todo el mundo

Los planes para el Ejército Argentino

Siendo que la autoridad competente para asesorar al poder político en todo lo relacionado con adquisición de equipamiento militar es el Estado Mayor Conjunto de las FFAA -hoy a cargo del General de Brigada Martín Paleo- en el presente una comisión especial se encuentra abocada al estudio de distintas propuestas para la adquisición de helicópteros medianos y de montaña, modernización del TAM (Tanque Argentino Mediano), renovación de vehículos de campaña, renovación de sistemas de comunicaciones, equipamiento para defensa antiaérea, radares y dispositivos de vigilancia terrestre, equipamiento de dotación personal y en el centro de la polémica, la incorporación de vehículos blindados a rueda (VCBR 8x8) de origen chino, de calidad dudosa y pocos antecedentes en operaciones.

La complejidad y especificidad del tema, llevó a Infobae a realizar consultas entre oficiales superiores del Ejército y especialistas en la materia quienes encendieron algunas luces de alarma al respecto. “La elección de un vehículo tan particular como este amerita un estudio que va mucho más allá de la relación entre calidad y precio. En 2008 Argentina encaró la compra de vehículos de 6 ruedas los que fueron provistos por la firma Norinco (la misma que ahora ofrece los 8x8) bajo la denominación WMZ-551B1. Los vehículos nos depararon algunas poco gratas sorpresas como por ejemplo que si bien estaban nominados para 10 tripulantes, esta referencia era para la masa corporal correspondiente a un soldado chino, esto hizo que en realidad su capacidad real se redujera a 6 soldados argentinos. Otro problema que se presentó fue que las ametralladoras eran acordes a la normalización china y no a la de OTAN que es la que utilizamos nosotros, lo mismo pasó con los montajes para fusiles que responden al diseño AK 47 y no a nuestro FAL", sostuvo uno de los ex altos mandos del ejército consultados.

Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, en un vehículo blindado fabricado por Norinco (The Standard)

La misma fuente también aclara: “Es muy probable que al confeccionar los pliegos de adquisición desde este lado del proceso no se hubiera tenido en cuenta la necesidad de aclarar algunas especificaciones técnicas con más detalle”.

En el presente el Ejército Argentino conserva 4 unidades 6x6 de origen chino en el Regimiento de Infantería Mecanizada 12 ubicado en la provincia de La Pampa. Si bien 3 unidades funcionan en forma satisfactoria, desde la institución militar remarcan que en rigor de verdad no han sido sometidos a una operación exigente y cuando lo hicieron, algunos de estos vehículos habrían quedado varados en una laguna durante unos ejercicios militares sin una respuesta eficiente.

Los nuevos 8 x 8

De cara a la consolidación de la denominada fuerza de despliegue rápido, se determinó la necesidad de dotar a la Brigada Mecanizada X de al menos entre 100 y 200 -de acuerdo al proveedor que finalmente se elija- vehículos de combate de tracción en 8 ruedas con distintas configuraciones posibles a efectos de poder cumplir tareas diversas como transporte de tropas de infantería, ataque a blindados enemigos, apertura de brechas en el terreno, recuperador de tropas y algunas otras misiones tácticas.

“La particular atracción que el mercado bélico chino genera en la actual conducción política del país, nos puede llevar a cometer el mismo error que se cometió en 2008. Si volvemos a comprar material provisto por Norinco, estaremos adquiriendo una casi perfecta réplica de los 8x8 canadienses producidos por la firma General Dynamics, aunque solo en su estética ya que la calidad de construcción, blindaje, sistema de propulsión y componentes secundarios es francamente regular”, advirtió un experto que tuvo oportunidad de presenciar pruebas de un modelo que una delegación de empresarios chinos trajo al país.

El "Blindado 8x8 Guaraní actualmente en uso por parte el Ejército de Brasil

Luego de diversas ventas a diferentes ejércitos de África -en donde fueron destruidos por la precaria artillería de milicias insurgentes o grupos revolucionarios- en la actualidad solamente son empleados en el ejército de Venezuela para colaborar en tareas de control y represión de tumultos o protestas ciudadanas no en combate, el propio ejército chino ya no los utiliza. “Si bien no tengo toda la información necesaria para recomendar su descarte tajantemente, no puedo negar que no hay suficientes antecedentes de desempeño en el terreno concreto y en operaciones reales. Los sistemas de armas similares de otras marcas que están siendo evaluados presentan ventajas comparativas que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir”, dijo uno de los generales consultados, quien prefirió resguardar su identidad.

En tanto, en el seno del EMCO ( Estado Mayor Conjunto) todo lo relativo a la evaluación previa a la toma de la decisión final estará a cargo del equipo que encabeza el General de Brigada Guillermo Pereda -Jefe de Planeamiento operativo del máximo organismo militar nacional- además de la oferta china, se encuentran en estudio, una propuesta oficializada hace un par de semanas a través de una videoconferencia por una subsidiaria brasileña de la firma IVECO mediante la cual se ha ofrecido el blindado “Guaraní” que se presenta como una versión accesible para las arcas nacionales y que podría cumplir con las expectativas locales en materia de provisión de repuestos y entrenamiento del personal para que luego no exista dependencia del proveedor a la hora de efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo acorde a las horas e intensidad de uso de los vehículos.

El costo promedio de estas unidades es de U$S 500.000 pero hay que destacar que las unidades ofrecidas son 6x6. “Por ahora hay tres modelos en estudio, pero no estamos en modo alguno cerrados solo a estas opciones, cualquier oferta que resulte apta, factible y aceptable en cuanto a prestaciones, precio y calidad será tenida en cuenta”, indican en el EMCO.

EL "Stryker" constituye el top de gama en materia de blindados. Es de fabricación canadiense

Otra opción en estudio es vehículo blindado “Stryker” que presenta inmejorables ventajas en sus sistemas hidráulicos, transmisión y electrónica junto a un innovador sistema de mecanismos de acople rápido que permiten que incluso hasta el motor pueda ser reemplazo en pocos minutos en caso de ser necesario. La principal desventaja de este sistema de armas es el el precio ya que es considerado por los militares como un “tope de gama” en cuanto a calidad y también en su costo el que de acuerdo a sus configuraciones posibles oscila entre los 2 y 3 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Defensa los voceros de Agustín Rossi confirmaron a Infobae que no hay nada decidido al respecto y que efectivamente las opciones que se analizan son las enumeradas precedentemente. Asimismo en forma paralela se avanza en diversos proyectos relacionados con equipamiento para la Armada y la Fuerza Aérea. "Tenemos que poner en funcionamiento los Súper Etendard de la aviación naval, recuperar capacidades de la flota de mar, y producir una enorme inversión en material de vuelo para la Fuerza Aérea. Los buques patrulleros que se están construyendo en Francia no implican erogaciones imputables al FONDEF pues se contrataron con anterioridad a una tasa de financiación muy conveniente”, aclararon los funcionarios del área.

