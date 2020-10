Patricia Bullrich: “Hay un problema entre el poder presidencial real y el formal”

Pocas horas después de participar de las movilizaciones en contra del Gobierno, la titular del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que “hay un problema entre el poder presidencial real y el formal” que el oficialismo debe resolver porque, de lo contrario, van a haber más complicaciones económicas.

Durante el programa Verdad Consecuencia, que se emite por TN, la ex ministra de Seguridad puso en duda la autoridad de Alberto Fernández como jefe de Estado, al igual que hizo Mauricio Macri en una entrevista que brindó más temprano a este mismo canal, y consideró que volvió “a subordinarse al pensamiento sectario y extremo” de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner.

“Nosotros buscamos que este mandato se sostenga hasta el final. No creemos que a la Argentina le venga bien que no puedan solucionar sus problemas porque cuando las sociedades no terminan bien sus mandatos, se generan más problemas. Que se sienten, que se pongan de acuerdo y que decidan cómo va a ser esta realidad porque, sino, van a haber problemas económicos muy serios”, opinó.

Para la dirigente de la oposición, Alberto Fernández “podría tomar una decisión estratégica que es la de tomar el mando real”, lo cual “podría traerle conflicto, pero también sacarlo de estar permanentemente entre su agenda propia y la de la vicepresidenta, y darle a la Nación mayor credibilidad”.

“El Presidente a sido elegido él para ese cargo. En consecuencia, o asume la Presidencia en plenitud y asume su agenda y lo que él cree que se tiene que hacer o vamos a vivir una situación de incertidumbre que despoja a los argentinos de la posibilidad de un futuro”, agregó.

Patricia Bullrich, durante las manifestaciones de este lunes. (Nicolás Stulberg)

En este sentido, remarcó que el jefe de Estado tiene que “ponerse los pantalones porque para eso lo eligieron” y por esa razón “es el que tiene que manar, el que tiene que fijar las prioridades”.

“Primero tuiteó un mensaje apoyando las marchas, diciendo que eran democráticas y que cuestionaba solamente los ‘escraches’ en la casa de la vicepresidenta, pero después retuiteó un mensaje muy violento de (el ministro de Defensa, Agustín) Rossi. Evidentemente, en el medio pasó algo”, analizó.

Sobre las últimas movilizaciones en rechazo a algunas políticas del Gobierno, Bullrich destacó que los reclamos que se expresan en esas concentraciones “tienen un sentido en principios” que “coinciden con los valores de Juntos por el Cambio, definitivamente”.

“Si uno habla con las personas que van a las protestas, hay una idea común de rechazar un país que está hace 7 meses cerrados, comercios que no abren, personas que no se pueden ver a los seres queridos, ese es el elemento que nadie comprende porque, además, llegamos a tener un nivel de infectados y de muertos igual o mayor al que hubiéramos tenido con una cuarentena más equilibrada”, cuestionó.

La titular del PRO puso en duda la autoridad del presidente Alberto Fernández.

Además, coincidió con Macri al criticar las protestas frente al domicilio de Cristina Kirchner: “Me parece que las manifestaciones tienen que ser en lugares públicos, Olivos es un lugar público. Me parece que el domicilio particular no debe ser el lugar de una manifestación y todos debemos dirigir estas marchas en un sentido estrictamente democrático y no hacer ‘escraches’”, señaló.

Por último, la ex funcionaria advirtió que si el oficialismo “avanza sobre la Justicia y si busca anular las causas contra la vicepresidente, va por lo menos hacia una situación de anular uno de los Poderes y eso es peligroso”.

“Yo creo que la Argentina no tiene que tirar a sus presidentes por la ventana, ya sea Macri o Cristina Kirchner, pero tenemos que definir qué rol tiene cada uno. En nuestro caso, Macri tiene un rol político muy importante. Hoy son el presente, estuvieron en el pasado y dependerá de lo que hagan para saber si estarán en el futuro”, cerró.

