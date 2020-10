Susana Malcorra destacó el voto de Argentina en la ONU sobre Venezuela: “Era lo que correspondía”

La ex canciller Susana Malcorra

La votación de Argentina en Naciones Unidas a favor del informe elaborado por la ex presidenta de Chile Michele Bachelet, que denunció violaciones a los derechos humanos en Venezuela, reavivó una interna entre el presidente Alberto Fernández y sectores del kirchnerismo. Para Susana Malcorra, ex canciller durante el gobierno de Mauricio Macri, la postura del Gobierno “ era lo que correspondía ” hacer.

La ex funcionaria, además, cuestionó a representes de organismos de derechos humanos, como Hebe de Bonafini, por no repudiar la actividad del régimen de Nicolás Maduro. “No puede ser que la misma gente que defiende, y es fruto de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, de repente no reconozca, que no abra los ojos, cuando se habla de crímenes de lesa humanidad”, planteó en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

Ayer, la titular de las Madres de Plaza de Mayo criticó con dureza la decisión del Gobierno nacional de condenar la violación a los DDHH en Venezuela en la ONU y hasta les pidió disculpas públicas, en nombre de “millones de Argentinos”, tanto a Nicolás Maduro como al pueblo del país sudamericano.

En relación a las posturas a favor y en contra, Malcorra consideró que la discusión sobre lo que sucede en Venezuela “tiene un contenido ideológico importante, que se mezcla con lo político”, pero remarcó que en el denominado “informe Bachelet”, “se han evaluado una cantidad significativa de casos, donde se haba de persecución sistemática a la oposición, del Estado siendo utilizado, que es una cosa que nosotros sufrimos pero en otro contexto, de dictadura, pero el gobierno de Maduro se ha convertido en algo que no es reflejo de los derechos de la democracia”.

En este marco, recordó que Argentina fue un partícipe activo de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos en la ONU, y afirmó que “no había espacio para que el país haga una cosa distinta (con relación a la votación); era lo que correspondía y está bien lo que se hizo”.

Por otro lado, el otro canciller que tuvo Cambiemos en su gestión, Jorge Faurie, afirmó hoy que la “Argentina tiene que estar siempre del lado de la defensa de los derechos humanos”. “Los países del mundo esperamos de nuestros interlocutores qué defendemos, saber dónde estamos parados. El lugar que el país aspira a ocupar en un contexto internacional. Cuando hay marchas y contramarchas se desorienta a nuestros interlocutores”, señaló.

Sobre la situación de Venezuela, el ex canciller subrayó: “En materia de derechos humanos no tendría que haber ninguna duda sobre dónde debe estar parada la Argentina”. El ex ministro sostuvo en Radio Rivadavia que el informe de Bachelet es “claro y preciso sobre las violaciones a los derechos humanos de Venezuela”.

En tanto, el titular de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó al presidente Alberto Fernández por haber apoyado el informe de la ONU y afirmó que algunos mandatarios “llegan y defraudan”.

“Quiero enviarle un saludo al pueblo argentino, especialmente a Alicia Castro, una extraordinaria camarada, y a la compañera Hebe de Bonafini, que han expresado su malestar por algunas decisiones que ha tomado el actual Gobierno, que no tiene nada que ver con la realidad verdadera del pueblo argentino”, sostuvo el número dos del oficialismo.

A través su tradicional programa televisivo “Con el mazo dando”, Cabello subrayó que “el pueblo es el gran motor de los cambios, no los presidentes”, ante lo cual aseguró que “algunos llegan y defraudan”. “Uno percibe la tibieza. A veces, ni siquiera llega a tibio. Esa frialdad uno la siente, la percibe, es capaz de predecirla, inclusive. Muchas presiones. Allá aquellos que se dejan presionar”, lanzó el referente chavista, quien aclaró que “el pueblo argentino no ha hecho nada malo, así que no hay nada que perdonar”.

